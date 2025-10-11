Học bổng Đinh Thiện Lý: 20 năm đồng hành cùng học sinh, sinh viên

Sáng ngày 11-10-2025, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ, TP HCM, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý đã tổ chức "Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần 23 và Trao tài trợ năm 2025".

Tại buổi lễ, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao gần 8,8 tỈ đồng, bao gồm học bổng trực tiếp và học bổng gián tiếp. Đối với học bổng trực tiếp, năm nay, có 113 suất với tổng số tiền gần 3,8 tỈ đồng để hỗ trợ toàn bộ học phí trong một năm học cho các sinh viên tại 10 trường đại học có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập xuất sắc và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Frances Ba, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý, chia sẻ: "Trong suốt hành trình 20 năm qua, giáo dục luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Quỹ. Như cố Chủ tịch Đinh Thiện Lý từng nhấn mạnh, giáo dục chính là nền tảng bền vững để kiến tạo một tương lai tươi sáng. Học bổng Đinh Thiện Lý ra đời để tiếp sức cho các bạn học sinh, sinh viên - những người đầy ước mơ và nghị lực để các bạn tin rằng nỗ lực của mình sẽ luôn được ghi nhận và trân trọng".

Việc hỗ trợ toàn bộ học phí trong một năm là sự đổi mới của Học bổng Đinh Thiện Lý 2025, nhằm giúp các sinh viên được nhận học bổng thêm phần an tâm về chi phí, tập trung tốt hơn cho việc học tập. Cụ thể, giá trị của từng suất học bổng năm nay không cố định như những năm trước mà tùy thuộc vào mức học phí của từng sinh viên đối với ngành, trường mà sinh viên đang theo học.

Bên cạnh học bổng trực tiếp, Công ty Phú Mỹ Hưng cũng đã trao tài trợ đến các Quỹ, các Hội từ thiện và các Hội khuyến học trên cả nước (đối với các địa phương chưa thành lập Hội khuyến học sau sáp nhập, số tiền này sẽ được trao sau). Tổng số tiền tài trợ theo kế hoạch là 5 tỉ đồng.

Cùng với học bổng Đinh Thiện Lý, quỹ cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng khác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và xã hội. Đặc biệt là dự án mang tên "Thiên thần chậm bước" được triển khai từ năm 2021, nhằm hỗ trợ các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Nâng cao chất lượng giáo dục cho hơn 1.000 trẻ em khuyết tật về khiếm thị, khiếm thính và khuyết tật phát triển. Đây là dự án có kế hoạch lâu dài đang được thực hiện từng bước từ liên kết đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; xây dựng thư viện điện tử dành riêng cho trẻ em khuyết tật; nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật;...

Tính đến nay, sau 20 năm hoạt động, Quỹ Đinh Thiện Lý đã hỗ trợ cho ngành giáo dục, y tế và từ thiện xã hội khác tại Việt Nam hơn 543 tỉ đồng.

Những suất học bổng ý nghĩa này luôn nhận được sự hỗ trợ và đồng hành từ nhiều doanh nghiệp, tổ chức như: Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP HCM, Tập đoàn Phú Mỹ Hưng Asia Holdings, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH Tân Thuận, Tập đoàn Tài chính Phú Hưng, Công ty TNHH Xây dựng Trung Quốc (Đông Nam Á), Công Ty Cổ Phần CX Technology Việt Nam, Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn (SSIS), Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm khác.