BIDV MetLife cùng Plan International ghi dấu thành quả dự án nông nghiệp bền vững tại Lai Châu

Hành trình gieo niềm tin, tiếp sức thanh niên Lai Châu kiến tạo tương lai vững vàng

Đầu năm 2025, Plan International là một trong 8 tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam được Quỹ MetLife Foundation tài trợ để triển khai dự án "Trao quyền kinh tế cho thanh niên Lai Châu" tại xã Dào San. Dự án được xây dựng nhằm cải thiện thu nhập cho thanh niên các dân tộc thiểu số thông qua thực hành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án nhằm giúp thanh niên dân tộc thiểu số tại Lai Châu cải thiện sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với địa hình đa dạng, phức tạp, chia cắt và hiểm trở, Lai Châu là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của bà con. Dự án "Trao quyền kinh tế cho thanh niên Lai Châu" được triển khai nhằm nâng cao năng lực cho thanh niên và phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Dào San.

Các lớp tập huấn đã giúp bà con trang bị kiến thức về thực hành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, tiếp cận kỹ thuật trồng và chăm sóc chanh leo – loại cây được đánh giá phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, có tiềm năng thương mại cao. Từ đó, dự án không chỉ cải thiện sinh kế trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn.

Những "trái ngọt" từ mô hình trồng chanh leo

Sau gần một năm triển khai, dự án đã hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số xây dựng thành công 15 mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời tổ chức tập huấn cho 100 thanh niên và người dân địa phương, cùng 60 đại diện các phòng, ban, đoàn thể, doanh nghiệp và hợp tác xã, nhằm nâng cao kiến thức và thực hành nông nghiệp bền vững.

Cùng đoàn thực địa tới thăm xã Dào San, các nhân sự của BIDV MetLife, đại diện Quỹ MetLife Foundation tại Việt Nam, đã có dịp hiểu hơn về hiệu quả mô hình đối với cuộc sống của bà con. Trong chuyến ghé thăm điểm trường Dào San, các thành viên BIDV MetLife cũng gửi tặng một số phần quà như balo, sách vở, quần áo,... được đóng góp từ các nhân sự nhằm khích lệ tinh thần cho bà con địa phương.

Đại diện BIDV MetLife gửi tặng một số phần quà tới bà con xã Dào San (tỉnh Lai Châu).

Đặc biệt, đoàn BIDV MetLife đã trực tiếp đến thăm các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để lắng nghe những thay đổi trong cuộc sống sau khi tham gia mô hình. Chị Phàng Thị Hoa, bản Dền Thàng - một trong số 30 dân tộc thiểu số tham gia mô hình trồng chanh leo xúc động chia sẻ: "Trước khi có dự án chanh leo, vợ chồng tôi chỉ trông vào trồng rau su su, thêm một số loại rau rừng, mỗi tuần thu nhập khoảng 200.000 đồng, nhưng chỉ có mùa từ tháng 3 đến tháng 8. Gia đình cũng trồng lúa, mỗi vụ được khoảng 50 bao rồi trồng thêm 2 nương thảo quả nhưng cũng không đủ cho cả nhà 14 người ăn cả năm. Nhờ tham gia mô hình trồng chanh leo, gia đình tôi có thêm một nguồn thu nhập ổn định hơn, từ đó cải thiện sinh kế cho cả nhà".

Ông Vương Biên Thùy – nguyên Chủ tịch UBND xã Dào San cũ (nay là Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Dào San) cho biết hiệu quả từ nguồn hỗ trợ đầu vào mang lại là vượt qua cả mong đợi. Không dừng lại ở những hỗ trợ ban đầu về vật tư và nguồn lực, dự án còn tổ chức các khóa tập huấn kỹ thuật, định hướng đầu ra. Nhờ vậy, 30 người tham gia mô hình đã bắt đầu thu hoạch, có thêm nguồn thu nhập ổn định và lâu dài cho gia đình.

Đáng chú ý, nguồn hỗ trợ đầu vào được người dân sử dụng theo cơ chế xoay vòng, tái đầu tư để mở rộng sản xuất. Với khí hậu ôn đới, Lai Châu vốn đã thích hợp trồng các loại cây ăn quả và nay chanh leo trở thành lựa chọn đầy triển vọng. Ông Thùy nhấn mạnh: "Chanh leo Dào San cho quả to, ngọt, chất lượng hàng đầu tại Lai Châu. Đây sẽ là nền tảng để nhân rộng mô hình, tạo hướng đi bền vững cho bà con. Cá nhân tôi từng công tác tại địa phương 3 năm, luôn định hướng phát triển lâu dài cây chanh leo. Chúng tôi tin tưởng mô hình này sẽ ngày càng lan tỏa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng".

Với BIDV MetLife, ý nghĩa của dự án không chỉ dừng lại ở những con số hay kết quả ngắn hạn. Đây là minh chứng cho hành trình gieo niềm tin, để từng giọt mồ hôi trên nương rẫy hôm nay trở thành "trái ngọt" của ngày mai. Quan trọng hơn, những giá trị tích cực mà dự án đem lại sẽ giúp thế hệ thanh niên Lai Châu có thêm động lực, sự tự tin và nền tảng kinh tế vững chắc để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.