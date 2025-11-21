Nhịp sống
21/11/2025 15:36

Vietjet tăng chuyến bay Hiroshima - Hà Nội lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần

In bài viết

Đường bay Hiroshima – Hà Nội của Vietjet sẽ được tăng lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật

Ngày 21-11-2025, thông tin từ Vietjet, đường bay Hiroshima - Hà Nội sẽ được tăng lên 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 20-12-2025, đồng thời dành tặng người dân và du khách nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Thêm chuyến bay, thêm cơ hội giao lưu văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam - Nhật Bản

Đường bay Hiroshima – Hà Nội của Vietjet sẽ phục vụ hành khách 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật. Với 10 đường bay kết nối đến các thành phố lớn của Nhật Bản gồm Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima, tổng số chuyến bay kết nối Việt Nam và "Đất nước mặt trời mọc" của Vietjet sẽ tăng lên 70 chuyến khứ hồi mỗi tuần, trở thành cầu nối giữa hai quốc gia, tạo cơ hội giao lưu văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Cảnh đẹp ở Hiroshima (Japan)

Cũng trong dịp này, từ ngày 24-11 đến 30-11-2025, Vietjet gửi tặng hành khách hàng triệu vé Eco 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi miễn phí. Ngoài ra, các chương trình ưu đãi định kỳ như giảm đến 20% giá vé hạng SkyBoss và Business vào mỗi ngày 2 và 20 hàng tháng, cùng khuyến mãi ngày đôi hàng tháng dành cho hành khách cơ hội bay tiết kiệm, cùng hành trình bay thoải mái, an tâm.

Thêm chuyến bay, thêm cơ hội khám phá Hiroshima dịp lễ hội với vẻ đẹp thanh bình, văn hóa đặc sắc và những trải nghiệm mang đậm dấu ấn Nhật Bản. Thành phố Hiroshima nổi tiếng với Công viên Tưởng niệm Hòa bình, hòn đảo Miyajima và nhịp sống hiền hòa hứa hẹn mang đến hành trình đầy cảm xúc. Vietjet chào đón người dân và du khách trên những chuyến bay thoải mái cùng đội tàu bay hiện đại tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, cùng thực đơn đặc sắc ẩm thực Việt Nam và quốc tế.

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

Bảo Vi
từ khóa : chương trình khuyến mãi, VietJet, việt nam - nhật bản, Ẩm thực Việt Nam
