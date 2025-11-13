Anlene tiếp tục hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe hệ vận động – yếu tố nền tảng cho một cuộc sống năng động và khỏe mạnh, ngày 5-11, nhãn hàng Anlene chính thức ký kết hợp tác cùng Viện Y học ứng dụng Việt Nam trong dự án "Anlene MoveCheck – Kiểm tra sức khỏe xương".

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đồng hành cùng người Việt xây dựng nền tảng sức khỏe vững vàng từ bên trong, bắt đầu từ hệ cơ xương khớp.

Trong khuôn khổ hợp tác, Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam sẽ chuẩn hóa năng lực chuyên môn của đội ngũ tư vấn viên tham gia Chương trình kiểm tra sức khỏe xương Anlene MoveCheck.

Bên cạnh đó, các bài viết truyền thông giáo dục sức khỏe sẽ được công bố rộng rãi nhằm cung cấp dữ liệu thực tiễn, thông tin dinh dưỡng khoa học cho người Việt.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Pramodh Kahandaliyanage, Giám đốc Marketing nhãn hàng Anlene (Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam), chia sẻ: "Trong hơn 30 năm qua, Anlene luôn tiên phong trong nghiên cứu và đổi mới dinh dưỡng để giúp hàng triệu người trên thế giới duy trì khả năng vận động linh hoạt.

Tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự hợp tác cùng Viện Y học ứng dụng Việt Nam sẽ mang lại những giá trị thiết thực, giúp người dân chủ động chăm sóc cơ xương khớp từ sớm, vun đắp một sức khỏe tốt để có một cuộc sống tràn đầy năng lượng."

Thầy thuốc ưu tú, TS.BS Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng Hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam nhấn mạnh: "Việc hợp tác với Anlene không chỉ dựa trên nền tảng sứ mệnh chung, mà còn là sự kết nối giữa một thương hiệu quốc tế uy tín và một tổ chức y học và sức khỏe hàng đầu trực thuộc Tổng Hội Y học Việt Nam nhằm ứng dụng những kết quả, thành tựu y học vì sức khỏe người dân Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động sắp tới sẽ tạo nên những tác động tích cực và bền vững".

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, loãng xương là một trong những "sát thủ thầm lặng" đối với sức khỏe xương khớp. Bệnh diễn ra âm thầm, khó phát hiện và người dân cũng chưa có thói quen kiểm tra mật độ xương định kỳ. Điều này khiến cho tỷ lệ người mắc loãng xương trong cộng đồng đang gia tăng. Các số liệu thống kê cho thấy, có khoảng 1/3 phụ nữ trên 50 tuổi tại Việt Nam bị loãng xương. Ở nam giới, tình trạng cũng diễn ra tương tự.

Do đó, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam khuyến cáo, người dân nên đi kiểm tra mật độ xương định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ loãng xương và tìm các giải pháp cải thiện; trong đó cần bổ sung các thực phẩm chứa nhiều canxi, vitamin D, các khoáng chất cần thiết.

TS.BS Trương Hồng Sơn cũng đánh giá cao Chương trình "Anlene MoveCheck – Kiểm tra sức khỏe xương" của nhãn hàng Anlene và cho rằng đây là cơ hội tốt để người dân có thể kiểm tra được mật độ xương của mình; đồng thời biết được các kiến thức trong bảo vệ sức khỏe xương, phòng ngừa nguy cơ loãng xương.

"Anlene MoveCheck" do nhãn hàng Anlene khởi xướng trong nhiều năm qua từ một trăn trở rất thực tế: trong khi tuổi thọ trung bình của người Việt ngày càng tăng, thì chất lượng sức khỏe hệ cơ xương khớp – nền tảng của khả năng vận động – lại đang có xu hướng suy giảm đáng kể.

Theo nhiều nghiên cứu, có đến hơn 1/3 người trưởng thành Việt Nam đang đối mặt với các vấn đề về xương khớp hoặc thiếu hụt canxi và vitamin D, nhưng đa số lại chưa nhận thức rõ tình trạng của mình, cho đến khi xuất hiện các dấu hiệu đau mỏi, loãng xương hay hạn chế vận động.

Chính từ thực tế đó, Anlene – với hơn 30 năm đồng hành cùng sức khỏe vận động của người Việt – đã khởi xướng chương trình "Anlene MoveCheck" với mong muốn mang kiến thức khoa học và cơ hội kiểm tra sức khỏe xương miễn phí đến gần hơn với cộng đồng.

Chương trình nhằm giúp mỗi người tham gia có thể đánh giá sức khỏe hệ xương, phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn và được hướng dẫn cách cải thiện khả năng vận động.

Thông qua việc sử dụng thiết bị y tế chuyên dụng với công nghệ siêu âm, tích hợp phần mềm chẩn đoán tối ưu, các chuyên viên của Anlene sẽ hỗ trợ đo mật độ xương của người tham gia và đưa ra kết quả một cách tương đối chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, chúng tôi thực hiện tư vấn dinh dưỡng và truyền thông sức khỏe dựa trên cơ sở khoa học phù hợp với tình trạng của từng người.

Ông Pramodh Kahandaliyanage, Giám đốc Marketing nhãn hàng Anlene một lần nữa khẳng định: "Hành trình Anlene MoveCheck của chúng tôi là một hành trình đầy tự hào và yêu thương khi đã và đang được triển khai liên tục trong suốt 17 năm qua trên khắp lãnh thổ Việt Nam, tiếp cận và thực hiện đo xương cho hơn 1 triệu người dân tại nhiều tỉnh thành, nhằm lan tỏa tinh thần sống tích cực, chủ động, vui khỏe vững vàng".

Tiếp nối thành quả đó, trong 2 năm tới, Anlene tiếp tục mở rộng quy mô chương trình đến các vùng nông thôn và các nhà thuốc truyền thống, hướng tới mục tiêu thực hiện gấp đôi số ca đo xương so với giai đoạn năm 2024-2025 nhằm trao cơ hội kiểm tra sức khỏe xương cho hơn 200.000 người mỗi năm.

Cùng với đó, Anlene cũng tích hợp công nghệ và dữ liệu sức khỏe để nâng cao khả năng chuẩn đoán, đồng thời cá nhân hóa chương trình tư vấn chuyên biệt hơn, hướng đến mục tiêu xây dựng một cộng đồng "Vận động vững vàng" – nơi quy tụ những người đã tham gia kiểm tra sức khỏe xương khớp cùng Anlene.

Đây sẽ là một cộng đồng năng động, tích cực và đầy cảm hứng, nơi mọi người có thể chia sẻ hành trình chăm sóc sức khỏe vận động của chính mình, trở thành "đại sứ vận động khỏe" – lan tỏa năng lượng tích cực đến gia đình, bạn bè và xã hội./.