Amway Việt Nam: Lần thứ 10 nhận giải thưởng Rồng Vàng

Đặc biệt, đây là lần thứ 10 Amway Việt Nam nhận giải thưởng uy tín này, đánh dấu cột mốc ý nghĩa cho hành trình phát triển bền bỉ, năng lực vận hành ổn định và cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards) lần thứ 25 ghi nhận những đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Bà Trần Mộng Kiều - Giám đốc Tài chính, Chuỗi cung ứng và Trải nghiệm khách hàng nhận giải thưởng Rồng Vàng 2026

Tính đến hết năm 2025, Amway Việt Nam đã ghi nhận chuỗi tăng trưởng ấn tượng 9 năm liên tiếp, trong đó nhiều năm duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, đồng thời giữ vững vị trí Top 9 thị trường doanh thu lớn nhất toàn cầu của Tập đoàn Amway. Amway Việt Nam vẫn đồng thời kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng này trong năm 2026. Đặc biệt, Việt Nam hiện được Tập đoàn Amway đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Song song đó, Amway Việt Nam triển khai nhiều chương trình cộng đồng thiết thực về sức khỏe, giáo dục, môi trường và phát triển hạ tầng tại nhiều địa phương trên cả nước như: Chương trình Lũy tre biên giới, Thắp sáng đường quê, Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ, xây dựng sân chơi hiện đại cho trẻ em, xây cầu đường, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ…

Amway Việt Nam vinh dự lần thứ 10 nhận giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards – GDA)

Chia sẻ về dấu ấn này, Ông Huỳnh Thiên Triều – Tổng Giám đốc Amway Việt Nam khẳng định: "Lần thứ 10 được vinh danh tại giải thưởng Rồng Vàng là dấu mốc rất ý nghĩa đối với Amway Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình phát triển bền vững và những đóng góp tích cực của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng định hướng phát triển của quốc gia thông qua thúc đẩy hợp tác đa khu vực, đầu tư dài hạn và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam."

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Amway tiếp tục góp phần hình ảnh hiện đại, chuyên nghiệp và trách nhiệm của ngành bán hàng trực tiếp, đồng thời khẳng định vị thế của Amway Việt Nam trong cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.