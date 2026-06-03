SAWACO được vinh danh với thành tựu chuyển đổi số ngành cấp nước

Chương trình do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Hội Tự động hóa Việt Nam cùng một số đơn vị tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và sự đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Giải thưởng "Thành tựu tác động vì Việt Nam số - Vietnam I4 Impact" ghi nhận những nỗ lực của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, từng bước hiện đại hóa ngành cấp nước thành phố theo hướng thông minh, hiệu quả và bền vững. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển của các ngành kinh tế - xã hội, SAWACO là một trong những doanh nghiệp hạ tầng công ích tiên phong ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ cộng đồng. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của SAWACO trong ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực cấp nước đô thị.

Ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, đại diện Tổng Công ty nhận vinh danh tại chương trình

Không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đơn vị còn xây dựng chiến lược chuyển đổi số dài hạn với mục tiêu tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của TPHCM. Theo đó, SAWACO đã triển khai mô hình chuyển đổi số theo hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ đồng bộ và liên thông. Các hợp phần nổi bật gồm Trung tâm Dữ liệu (Data Center), Trung tâm vận hành hệ thống cấp nước (SWOC), nền tảng dữ liệu dùng chung, hệ thống thông tin địa lý GIS, hệ thống dịch vụ khách hàng số cùng nhiều giải pháp tăng cường an toàn thông tin.

Trong những năm gần đây, SAWACO đã đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ hiện đại vào công tác quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước. Hệ thống SCADA cho phép giám sát, điều khiển từ xa và theo dõi tình trạng vận hành theo thời gian thực. Hệ thống GIS hỗ trợ quản lý dữ liệu hạ tầng đồng bộ, giúp việc phát hiện, xử lý sự cố nhanh chóng và chính xác hơn. Các công nghệ dò tìm rò rỉ tiên tiến cùng hệ thống đồng hồ nước thông minh góp phần giảm thất thoát nước, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Song song với đổi mới công nghệ trong vận hành, SAWACO cũng chú trọng chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/7, ứng dụng chăm sóc khách hàng trên nền tảng di động và hệ thống chatbot tự động đã tạo nên nhiều kênh tương tác thuận tiện, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ mọi lúc, mọi nơi. Từ tra cứu hóa đơn, thanh toán trực tuyến đến phản ánh sự cố và theo dõi tiến độ xử lý, mọi quy trình đều được số hóa theo hướng minh bạch và thân thiện với người dùng.

Đặc biệt, việc triển khai hệ thống Core Billing và kho dữ liệu dùng chung đã tạo nền tảng quan trọng để SAWACO từng bước ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và phân tích dự báo vào hoạt động quản trị doanh nghiệp. Đây được xem là bước chuẩn bị chiến lược cho quá trình phát triển mô hình cấp nước thông minh trong tương lai.

Những nỗ lực chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty, đồng thời hỗ trợ duy trì tỷ lệ 100% hộ dân TP.HCM trong vùng phục vụ của SAWACO được tiếp cận nước sạch. Những con số này không chỉ thể hiện năng lực quản trị mà còn phản ánh trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và sự phát triển bền vững của thành phố.

Đại diện SAWACO cho biết, thời gian tới, SAWACO sẽ tiếp tục đầu tư cho công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dân, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh tại TP.HCM. Từ những dòng nước sạch phục vụ hàng triệu người dân đến những nền tảng số hiện đại vận hành phía sau, với SAWACO, công nghệ không chỉ là công cụ quản lý mà còn là động lực tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội. "Mỗi giọt nước sạch đến với người dân là kết quả của sự tận tâm hôm nay và sự đổi mới không ngừng cho ngày mai. Chuyển đổi số không chỉ thay đổi cách vận hành một doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống của cả một cộng đồng", đại diện đơn vị khẳng định.