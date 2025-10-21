Doanh nghiệp
21/10/2025 10:21

Amway Việt Nam lập cú đúp giải thưởng tại Tech Awards 2025

In bài viết

Amway Việt Nam vừa giành cú đúp giải thưởng “Sản phẩm tôi yêu” tại Tech Awards 2025 với máy lọc nước New eSpring™ và máy lọc không khí Atmosphere Mini™.

Thành tích này không chỉ khẳng định uy tín và chất lượng của Amway, mà còn phản ánh xu hướng người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến các sản phẩm bảo vệ nền tảng sức khỏe thiết yếu như nước sạch và không khí trong lành.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên do VnExpress tổ chức từ năm 2012, dành cho các thương hiệu và sản phẩm công nghệ nổi bật được bán chính hãng tại Việt Nam. Năm nay, chương trình được tổ chức ngày 20-10-2025, tại TP HCM, tiếp tục tôn vinh những sản phẩm được người tiêu dùng và giới chuyên môn đánh giá cao.

Amway Việt Nam lập cú đúp giải thưởng tại Tech Awards 2025 - Ảnh 1.

Giải thưởng thể hiện sự tin chọn của người tiêu dùng đối với các giải pháp công nghệ vì sức khỏe của Amway

Lần đầu tiên tham dự, Amway Việt Nam đã tạo dấu ấn khi cả máy lọc nước New eSpring™ và máy lọc không khí Atmosphere Mini™ cùng được vinh danh trong hạng mục "Sản phẩm tôi yêu", lần lượt với 2 danh hiệu "Máy lọc nước có công nghệ ấn tượng" và ‘Máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng". Giải thưởng kép này thể hiện sự tin chọn của người tiêu dùng đối với các giải pháp công nghệ vì sức khỏe mà Amway mang lại.

Máy lọc nước New eSpring™ sử dụng bộ lọc eSpring Carbon e3 có khả năng loại bỏ hiệu quả hơn 170 chất gây ô nhiễm như hạt vi nhựa, hóa chất tổng hợp gây ô nhiễm PFOA và PFOS, chất thải dược phẩm. Sản phẩm trang bị công nghệ UV-C LED giúp loại bỏ 99,99% vi khuẩn, vi rút và bào nang. Đây là thành quả nghiên cứu trong hơn 35 năm của các nhà khoa học Amway.

Amway Việt Nam lập cú đúp giải thưởng tại Tech Awards 2025 - Ảnh 2.

Máy lọc nước New eSpring™

Trong khi đó, máy lọc không khí Atmosphere Mini™ được trang bị hệ thống màng lọc 3 trong 1 gồm bộ lọc sơ cấp giúp loại bỏ các xơ vải và hạt bụi lớn trong không khí; bộ lọc carbon khử sạch mùi khó chịu (thuốc lá, mùi thú nuôi) và các hóa chất độc hại; cùng bộ lọc HEPA, có khả năng loại bỏ 99,9% các loại bụi mịn, vi khuẩn, vi rút có kích thước siêu nhỏ đến 0.0024 micromet.

Amway Việt Nam lập cú đúp giải thưởng tại Tech Awards 2025 - Ảnh 3.

Máy lọc không khí Atmosphere Mini™

Thành tích tại Tech Awards 2025 là động lực để Amway tiếp tục hướng tới hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi công nghệ khoa học và thiên nhiên cùng hài hòa.

Bà Ôn Minh Hằng, Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị & Phát triển chiến lược Amway Việt Nam chia sẻ: "Cú đúp giải thưởng ‘Sản phẩm tôi yêu’ tại Tech Awards 2025 không chỉ là sự ghi nhận của người tiêu dùng dành cho bộ đôi sản phẩm New eSpring™ và Atmosphere Mini™, mà còn là lời khẳng định về cam kết của Amway trong hành trình nghiên cứu và phát triển các sản phẩm hiệu quả, giúp người dùng hướng đến cuộc sống khỏe mạnh hơn, dài lâu hơn".

H.Thy
từ khóa :
