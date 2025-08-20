Doanh nghiệp
20/08/2025 14:54

Amway Việt Nam khẳng định uy tín và vị thế dẫn đầu trong Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN

In bài viết

Amway Việt Nam vừa được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025 tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 6, tổ chức ở Singapore từ ngày 15 đến 17-8-2025.

Giải thưởng là sự ghi nhận những đóng góp thiết thực của Amway trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong khu vực.

Amway Việt Nam khẳng định uy tín và vị thế dẫn đầu trong Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN- Ảnh 1.

Đại diện Amway Việt Nam nhận giải Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025

Diễn đàn Kinh tế ASEAN năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, dược phẩm, logistics, nông nghiệp công nghệ cao… nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối kinh tế và mở rộng đầu tư.

Trong khuôn khổ diễn đàn, lễ công bố ASEAN Award 2025 đã tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc, dựa trên các tiêu chí khắt khe về tăng trưởng, phát triển bền vững, uy tín thương hiệu và trách nhiệm cộng đồng. Amway Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ để được xướng tên, nhờ vào tốc độ tăng trưởng ổn định, mạng lưới hơn 200.000 nhà phân phối và vị trí Top 10 thị trường doanh thu toàn cầu năm 2023.

Amway Việt Nam khẳng định uy tín và vị thế dẫn đầu trong Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN- Ảnh 2.

Giải thưởng là động lực để công ty tiếp tục phát triển

Theo ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, giải thưởng không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để công ty tiếp tục đầu tư vào khoa học dinh dưỡng, công nghệ sản xuất hiện đại, cũng như mở rộng hệ sinh thái số hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Bên cạnh phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp, Amway còn tích cực triển khai các chương trình cộng đồng, khuyến khích lối sống lành mạnh và tiêu dùng xanh.

Với những nỗ lực này, Amway Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu và cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam cũng như toàn khu vực ASEAN.

từ khóa : Amway Việt Nam, Phát triển bền vững, hoạt động kinh doanh, công nghệ cao
Vũ Xuân Thuỷ: Hành trình kiến tạo giá trị và khát vọng mới

Vũ Xuân Thuỷ: Hành trình kiến tạo giá trị và khát vọng mới

Thị trường 16:00

Trong cộng đồng doanh nghiệp trẻ, ông Vũ Xuân Thuỷ – Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Zocoby Group nổi bật với tinh thần khởi nghiệp bền bỉ sáng tạo.

Bí quyết chọn dầu nhớt “chinh phục đường khó” từ thợ máy kỳ cựu

Bí quyết chọn dầu nhớt “chinh phục đường khó” từ thợ máy kỳ cựu

Thị trường 15:30

Không chỉ tài xế mệt mỏi, chiếc xe cũng phải “gồng mình” băng qua phố đông kẹt xe, cao tốc ùn tắc hay những chặng đường xa liên tiếp.

Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả đường bay

Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả đường bay

Doanh nghiệp 14:54

Chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Vietjet sẽ bổ sung 10.000 chỗ, tương đương 50 chuyến bay, trong kỳ nghỉ từ ngày 30-8 đến 2-9.

The Kid LAROI đến Việt Nam trong đêm, dân mạng rần rần "anh qua sớm đi du lịch à?"

The Kid LAROI đến Việt Nam trong đêm, dân mạng rần rần "anh qua sớm đi du lịch à?"

Văn hóa – Giải trí 10:51

The Kid LAROI, chủ nhân siêu hit “Stay”, hạ cánh sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đêm 19-8, sẵn sàng khuấy đảo siêu nhạc hội 8Wonder 2025: Moments Of Wonder

8Wonder công bố full dàn lineup, fan “vỡ òa” vì nghệ sĩ Việt hát chung sân khấu với sao quốc tế

8Wonder công bố full dàn lineup, fan “vỡ òa” vì nghệ sĩ Việt hát chung sân khấu với sao quốc tế

Văn hóa – Giải trí 21:04

8Wonder - Moments of Wonder công bố full dàn lineup, giới thiệu sân chơi Wonder Sound Lab và màn collab đỉnh nóc kịch trần giữa nghệ sĩ Việt và nghệ sĩ quốc tế

Pharmacity cùng Nestlé Việt Nam đưa giải pháp dinh dưỡng khoa học đến gần hơn với cộng đồng

Pharmacity cùng Nestlé Việt Nam đưa giải pháp dinh dưỡng khoa học đến gần hơn với cộng đồng

Thị trường 16:26

Hệ thống Pharmacity ký kết hợp tác chiến lược với Nestlé Health Science, mang đến sản phẩm dinh dưỡng khoa học đạt chuẩn quốc tế cho người Việt Nam.

AEON Việt Nam và chiến lược nâng tầm phong cách sống của người Việt

AEON Việt Nam và chiến lược nâng tầm phong cách sống của người Việt

Thị trường 15:43

Tập đoàn AEON đã bổ nhiệm ông Tezuka Daisuke làm Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn