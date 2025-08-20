Amway Việt Nam khẳng định uy tín và vị thế dẫn đầu trong Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN

Giải thưởng là sự ghi nhận những đóng góp thiết thực của Amway trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong khu vực.

Đại diện Amway Việt Nam nhận giải Top 5 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2025

Diễn đàn Kinh tế ASEAN năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đánh dấu 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, dược phẩm, logistics, nông nghiệp công nghệ cao… nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối kinh tế và mở rộng đầu tư.

Trong khuôn khổ diễn đàn, lễ công bố ASEAN Award 2025 đã tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc, dựa trên các tiêu chí khắt khe về tăng trưởng, phát triển bền vững, uy tín thương hiệu và trách nhiệm cộng đồng. Amway Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ để được xướng tên, nhờ vào tốc độ tăng trưởng ổn định, mạng lưới hơn 200.000 nhà phân phối và vị trí Top 10 thị trường doanh thu toàn cầu năm 2023.

Giải thưởng là động lực để công ty tiếp tục phát triển

Theo ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, giải thưởng không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để công ty tiếp tục đầu tư vào khoa học dinh dưỡng, công nghệ sản xuất hiện đại, cũng như mở rộng hệ sinh thái số hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Bên cạnh phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp, Amway còn tích cực triển khai các chương trình cộng đồng, khuyến khích lối sống lành mạnh và tiêu dùng xanh.

Với những nỗ lực này, Amway Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu và cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam cũng như toàn khu vực ASEAN.