Amway Việt Nam vào Top 6 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025

Ngày 23-5, Amway Việt Nam – thương hiệu uy tín trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe – chính thức được vinh danh Top 6 "Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025" ở hạng mục doanh nghiệp vừa. Đồng thời, đây là lần thứ hai liên tiếp công ty nhận chứng nhận "Nơi làm việc xuất sắc" từ tổ chức toàn cầu Great Place to Work®.

Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam tại lễ trao giải

Trong số 168 doanh nghiệp được xác nhận tại Việt Nam, chỉ 25 doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng năm nay. Việc Amway lần đầu góp mặt và đạt vị trí thứ 6 là minh chứng rõ ràng cho chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, gắn kết nhân sự và môi trường làm việc lý tưởng.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên khảo sát ẩn danh từ hơn 113.000 người lao động với công cụ Trust Index™ gồm 60 câu hỏi và hai câu hỏi mở, tập trung vào ba mối quan hệ cốt lõi: với lãnh đạo, đồng nghiệp và công việc.

Chương trình Khỏe mạnh và Hạnh phúc Better, Healthier You với mục tiêu xây dựng thói quen vận động và dinh dưỡng lành mạnh cho nhân viên Amway

Kết quả khảo sát cho thấy 97% nhân viên Amway đánh giá công ty là nơi làm việc hàng đầu, với 100% tiêu chí khảo sát đạt chuẩn - trong đó 23 tiêu chí vượt mốc 95%. Đặc biệt, 98% hài lòng với cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp, và 96% đánh giá tích cực chương trình "Better, Healthier You".

Ông Huỳnh Thiên Triều, Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, chia sẻ: "Chứng nhận Best Workplace in Vietnam 2025 từ Great Place to Work® là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một môi trường làm việc lấy con người làm trọng tâm, truyền cảm hứng và vững mạnh từ bên trong. Sự ghi nhận này là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục hành trình, tạo ra giá trị bền vững cho nhân viên, cộng đồng và xã hội."