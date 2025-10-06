Alena Energy: Vượt qua rủi ro, kiến tạo tương lai xanh và bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam

Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, khiến các doanh nghiệp Thương mại và Công nghiệp (C&I) đứng trước áp lực lớn từ chuỗi cung ứng toàn cầu về các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Để duy trì khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp cần đồng thời giải quyết ba rào cản chiến lược: rủi ro phát thải từ tiêu thụ điện, rủi ro an toàn vật chất (cháy nổ) và tuân thủ pháp lý.

Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Alena (Alena Energy) đã định vị mình là đối tác hỗ trợ quản trị rủi ro, cung cấp một hệ sinh thái giải pháp tích hợp. Sự ghi nhận rõ ràng nhất cho nỗ lực này là giải thưởng Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trao tặng.

Ông Phan Ngọc Ánh, Giám đốc Alena Energy nhận chứng nhận Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh Việt Nam 2025

Vị thế tốp đầu của Alena Energy được xây dựng vững chắc trên khả năng hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết rủi ro phát thải thông qua Tín chỉ năng lượng tái tạo quốc tế (I-REC), Carbon - công cụ then chốt để bù trừ điện lưới và giảm phát thải Phạm vi 2. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tín chỉ xanh tại Việt Nam, Alena Energy đã khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu thị phần về cung ứng tín chỉ I-REC từ các nguồn thủy điện, điện mặt trời và điện gió từ năm 2023. Alena là đối tác chính thức của I-REC Standard, là nhà cung ứng tín chỉ cho nhiều tập đoàn toàn cầu như Samsung, LG Display, BYD, Foxconn, Bridgestone, Goertek...; qua đó củng cố khả năng cạnh tranh quốc tế cho các nhà sản xuất trong nước, đảm bảo họ đáp ứng các cam kết xanh khắt khe.

Alena Energy còn là đối tác phân phối giải pháp biến tần vi mô (Microinverter) Enphase của Mỹ tại Việt Nam. Biến tần vi mô Enphase chuyển đổi dòng điện một chiều (DC) thành dòng điện xoay chiều (AC) áp thấp ngay tại mỗi tấm pin, hỗ trợ loại bỏ DC áp cao khỏi mái nhà, hạn chế nguy cơ cháy nổ. Giải pháp này còn được trang bị chức năng ngắt hoạt động nhanh (Rapid Shutdown), giúp ngắt kết nối hệ thống nhanh chóng, đưa điện áp xuống mức an toàn khi có tình huống khẩn cấp. Đặc biệt, với chế độ bảo hành giới hạn lên tới 25 năm, biến tần vi mô Enphase giúp nhà đầu tư giảm tổng chi phí vòng đời (TCO) và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong suốt vòng đời dự án.

Việc phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới với những yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn, nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn và quản lý đồng bộ toàn hệ thống. Từ năm 2025, các hệ thống điện mặt trời có công suất từ 100kW trở lên sẽ phải lắp đặt thiết bị SCADA để kết nối và giám sát với Trung tâm điều khiển của EVN, theo Quyết định 378/QĐ-EVN.

Thiết bị SCADA cho phép đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa, đồng thời giúp ngành điện có thể yêu cầu ngắt hoặc giảm công suất khi cần thiết. Đây là quy định mới của EVN nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định và đồng bộ. Chủ đầu tư dự án điện mặt trời cần phối hợp với điện lực địa phương để tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, bao gồm ổn định tần số, điện áp và khả năng tự động ngắt khi lưới gặp sự cố. Nếu không đáp ứng những yêu cầu này, hệ thống điện mặt trời có thể không được chấp nhận hòa lưới, hoặc bị hạn chế công suất phát. Đây là điều kiện bắt buộc để các dự án có thể tham gia hiệu quả vào lưới điện quốc gia.

Bên cạnh đó, Alena còn cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng, một yêu cầu pháp lý bắt buộc đối với các doanh nghiệp phát thải lớn. Dịch vụ kiểm toán giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất, phát hiện lãng phí và giảm thiểu lượng điện lưới cần bù trừ, từ đó giảm chi phí mua tín chỉ I-REC hoặc Carbon, kiến tạo lộ trình phát thải ròng bằng không một cách khoa học và tiết kiệm chi phí.

Alena Energy không chỉ là nhà cung cấp mà là đối tác chiến lược, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa minh bạch quốc tế (tín chỉ I-REC), an toàn kỹ thuật (biến tần vi mô Enphase) và tuân thủ pháp lý (SCADA và kiểm toán năng lượng). Lựa chọn Alena Energy là lựa chọn sự an tâm, giúp nhà đầu tư loại bỏ các rủi ro phức tạp để tập trung vào tăng trưởng xanh bền vững.