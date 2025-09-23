Khởi động từ năm 2017, Dự án Bữa ăn học đường của Ajinomoto Việt Nam không ngừng mang đến các sáng kiến từ thực đơn chuẩn, tài liệu giáo dục dinh dưỡng, mô hình bếp ăn mẫu bán trú và mới đây nhất là mô hình quầy buffet rau, đóng góp vào mục tiêu nâng cao tầm vóc của thế hệ tương lai Việt Nam.

Lan tỏa bữa ăn đủ chất đến hàng triệu học sinh

Chính thức triển khai từ năm 2017, với sự phối hợp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế), Ajinomoto Việt Nam đã lan tỏa dự án Bữa ăn học đường đến các các trường tiểu học bán trú trên toàn quốc, với hơn 1,5 triệu học sinh tại hơn 4.400 trường tiểu học được hưởng lợi từ Dự án mỗi năm.

Chương trình giáo dục dinh dưỡng "3 phút thay đổi nhận thức" trước giờ ăn trưa

Thông qua 3 nội dung chính gồm Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, Chương trình giáo dục dinh dưỡng "3 phút thay đổi nhận thức" và "Bếp ăn mẫu bán trú", Dự án đã góp phần thay đổi công tác quản lí và tổ chức bữa trưa của nhà trường, cùng chất lượng bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh.

Trong đó, Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng của Dự án cung cấp 360 món ăn đa dạng theo khẩu vị cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Các thực đơn không chỉ hấp dẫn, dễ áp dụng mà còn đáp ứng khuyến nghị dinh dưỡng của Bộ Y tế cho từng độ tuổi, đồng thời tận dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, giúp bữa trưa tại trường vừa ngon miệng vừa đủ chất.

Chương trình "3 phút thay đổi nhận thức" trước mỗi giờ ăn trưa giúp các em tiếp cận kiến thức dinh dưỡng một cách nhẹ nhàng, thông qua những hình ảnh, video sinh động, từ đó các em dễ dàng nhận biết lợi ích của từng thực phẩm đối với sức khỏe, hình thành lối ăn uống lành mạnh, yêu thích rau củ quả. Đặc biệt, các em còn được học thêm từ vựng tiếng Anh về thực phẩm qua các video dinh dưỡng trước mỗi giờ ăn trưa.

Dự án Bữa ăn học đường cũng tiếp sức để các trường tiểu học xây dựng bếp ăn bán trú một chiều theo tiêu chuẩn Nhật Bản thông qua xây dựng mô hình "Bếp ăn mẫu bán trú" để các trường tham khảo thực hiện. Đây là mô hình kiểm soát chặt chẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt cả quá trình từ khi nhập nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến đến khi hoàn tất món ăn; đồng thời tối ưu công việc và tiết kiệm thời gian, nhân lực cho nhà trường.

Đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị bữa trưa cho học sinh theo thực đơn từ Dự án.

Không chỉ dừng lại ở các trường có bếp ăn bán trú, từ năm 2023, Ajinomoto Việt Nam đã mở rộng Dự án đến những trường không có bếp ăn và đang cung cấp bữa ăn bán trú thông qua các đơn vị cung cấp suất ăn, với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo các địa phương.

Từ quầy buffet rau đến thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ

Cùng với việc cung cấp các thực đơn cân bằng dinh dưỡng, Dự án Bữa ăn học đường đang triển khai sáng kiến khuyến khích học sinh ăn nhiều rau xanh hơn thông qua các thực đơn rau đa dạng, hấp dẫn. Nỗ lực này không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn nhà trường chế biến các thực đơn rau ngon miệng cho bữa trưa dinh dưỡng của học sinh. Ajinomoto Việt Nam còn chia sẻ các thực đơn đến các phụ huynh để áp dụng tại nhà, tạo sự xuyên suốt để các em chủ động và hào hứng ăn rau mỗi ngày.

Điểm nhấn đặc biệt là mô hình "Quầy buffet rau" tại trường, cho phép học sinh tự chọn món rau trong bữa trưa, vừa tạo sự thích thú, vừa hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Cách làm này không chỉ giúp trẻ ăn đa dạng thực phẩm mà còn rèn luyện tinh thần tự giác, văn hóa xếp hàng và kỹ năng tự phục vụ, gieo nền tảng cho một thế hệ khỏe mạnh và văn minh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các em học sinh xếp hàng chờ lấy thêm rau củ tại Quầy buffet rau trong giờ ăn trưa

Những tín hiệu tích cực ban đầu cho thấy học sinh hứng thú hơn với việc ăn rau, đồng thời nhà trường cũng dễ dàng tổ chức bữa trưa sinh động và bổ dưỡng hơn. Từ mô hình thí điểm ở Đồng Tháp, sáng kiến này đã dần mở rộng đến nhiều địa phương khác như Khánh Hòa, Cà Mau, Vĩnh Long…

Như vậy, liên tiếp những sáng kiến mới ra đời trong khuôn khổ Dự án Bữa ăn học đường đã cho thấy nỗ lực của Ajinomoto Việt Nam trong việc duy trì và phát triển nhằm mang đến cho học sinh những bữa ăn ngon miệng, đủ chất, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực thế hệ tương lai. Dự án cũng là một trong những dấu ấn trong gần ba thập kỷ Ajinomoto đồng hành cùng Việt Nam, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".