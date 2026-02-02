Doanh nghiệp
02/02/2026 15:53

Agribank hỗ trợ 6 tỉ đồng cho người khó khăn, đối tượng chính sách đón Tết

In bài viết

Agribank đã trao số tiền 6 tỉ đồng ủng hộ chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn TP HCM

Tối 31-01-2026, trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình – kết nối yêu thương" do Ban Thưởng trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Đại diện Agribank đã trao số tiền 6 tỉ đồng ủng hộ chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn TP HCM.

Đồng chí Phạm Trung Kiên, Phó trưởng Văn phòng Đại diện Agribank khu vực miền Nam trao bảng tượng trưng

Đây là hoạt động nằm trong chương trình an sinh xã hội "Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026" với tổng kinh phí hơn 100 tỉ đồng đang được Agribank triển khai trên toàn quốc. Với thông điệp "Trao yêu thương - Tết trọn vẹn", Agribank hướng các hoạt động an sinh xã hội tới những hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi vùng miền.

Chương trình được triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống Agribank từ ngày 29-01-2026 đến ngày 31-01-2026 với sự vào cuộc tích cực của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Trong đó, số tiền 6 tỉ đồng trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phân bổ tới các phường, xã thuộc TP HCM. Văn phòng Đại diện khu vực miền Nam và các chi nhánh của Agribank trên địa bàn cũng đang tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các phường, xã triển khai kịp thời việc trao tặng số kinh phí này cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Các đơn vị tham gia ủng hộ tại chương trình

Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại Nhà nước đóng vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế, kiên định với sứ mệnh vì cộng đồng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, Agribank luôn dành nguồn lực đáng kể để triển khai các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa, thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt tại các điểm vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Trong năm 2025, tổng kinh phí Agribank tài trợ cho công tác an sinh xã hội là hơn 600 tỉ đồng.

Riêng tại địa bàn TP HCM, thống kê từ năm 2020 đến năm 2025, Agribank đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM thực hiện hơn 66 tỉ đồng kinh phí tài trợ an sinh xã hội.

Thông qua các hoạt động ý nghĩa, Agribank không chỉ khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu mà còn thể hiện vai trò tiên phong trong việc lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, phát huy truyền thống tốt đẹp "tương thân tương ái", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam nói chung và các thế hệ cán bộ, người lao động Agribank – "Ngân hàng vì cộng đồng" nói riêng.


Thu Hiền
từ khóa : ngân hàng thương mại, gia đình chính sách, Agribank, bính ngọ
VietinBank tặng tới 2,1 triệu đồng cho hộ/cá nhân kinh doanh trong năm 2026

VietinBank tặng tới 2,1 triệu đồng cho hộ/cá nhân kinh doanh trong năm 2026

Tài chính 15:51

VietinBank ưu đãi chương trình “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh” với các hỗ trợ tài chính thiết thực, gắn với dòng tiền và mô hình kinh doanh thực tế

Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake

Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake

Doanh nghiệp 15:24

Sáng 30-01-2026, tại Hà Nội, Kusto Home đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) và Công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Kiến Hưng.

Pharmacity gửi trọn yêu thương đến vùng cao Nghệ An

Pharmacity gửi trọn yêu thương đến vùng cao Nghệ An

Thị trường 15:02

Tiếp nối hành trình đồng hành vì cộng đồng, chương trình “Xuân Biên Cương – Tết Ấm Cho Em – Hội Chợ 0 Đồng” được triển khai tại Xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An.

HEINEKEN Việt Nam tăng cường sản xuất, sẵn sàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

HEINEKEN Việt Nam tăng cường sản xuất, sẵn sàng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Tiêu dùng 15:01

Với danh mục sản phẩm đa dạng như Heineken®, Tiger, Larue, Bivina, Bia Việt, Strongbow, Edelweiss… HEINEKEN Việt Nam sẵn sàng phục vụ khách hàng dịp Tết

Tết này dễ dàng mua trước trả sau, chi tiêu linh hoạt với MWG Paylater và ngân hàng số Cake

Tết này dễ dàng mua trước trả sau, chi tiêu linh hoạt với MWG Paylater và ngân hàng số Cake

Dịch vụ 14:59

Tết 2026, mua sắm tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone… KH dễ dàng lựa chọn hình thức mua trước trả sau với hạn mức đến 40 triệu đồng.

Chung kết ATP Challenger 50 Phan Thiet: Ilia Simakin trở thành nhà vô địch đầy thuyết phục

Chung kết ATP Challenger 50 Phan Thiet: Ilia Simakin trở thành nhà vô địch đầy thuyết phục

Thị trường 13:04

Với chiến thắng ấn tượng 2-0 (7-5, 6-4), Ilia Simakin chính thức trở thành nhà vô địch của giải ATP Challenger 50 lần thứ 2 tại NovaWorld Phan Thiet.

Vinhomes Pearl Bay: Di sản vượt thời gian chinh phục giới sưu tầm hàng hiệu

Vinhomes Pearl Bay: Di sản vượt thời gian chinh phục giới sưu tầm hàng hiệu

Dự án mới 11:19

Giữa vô vàn lựa chọn tích sản, giới nhà giàu quốc tế hướng sự chú ý về Việt Nam: thị trường mới nổi nhưng sở hữu các tọa độ BĐS mang giá trị biểu tượng toàn cầu


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn