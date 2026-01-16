Agribank - kiên định sứ mệnh “tam nông”, hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Hội nghị diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng đưa Việt Nam tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững. Toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) quyết tâm hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề vững chắc cùng ngành ngân hàng, cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng.

Với dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt trên 1,26 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 64% tổng dư nợ, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng có tỷ trọng tín dụng "Tam nông" cao nhất trong toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Agribank luôn kiên định đi đầu trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, cung ứng tín dụng, lan tỏa tài chính toàn diện đến từng thôn xóm, bản làng, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc đại diện tập thể Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vinh dự nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Agribank cũng chủ động triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn, tập trung vào sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh, các dự án kinh tế trọng điểm, nhà ở xã hội. Dòng vốn tín dụng của Agribank không chỉ góp phần duy trì nhịp sản xuất, kinh doanh, mà còn tạo sinh kế bền vững cho hàng triệu hộ gia đình, ổn định xã hội và bảo đảm an sinh.

Trong bối cảnh năm 2025 thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, Agribank đã kịp thời triển khai các biện pháp thiết thực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng theo đúng quy định: Miễn, giảm lãi, phí; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; cho vay mới phục hồi sản xuất; đồng thời dành nguồn lực đáng kể cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Năm 2025, Agribank thực hiện giảm lãi suất trên 14.000 tỷ đồng với trên 27.500 khách hàng, số tiền lãi giảm cho khách hàng trên 37 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh gần 100 tỷ đồng. Cả giai đoạn 2021-2025, Agribank giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trên 7.600 tỷ đồng; hỗ trợ an sinh gần 2.700 tỷ đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng vì cộng đồng, luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp.

Agribank là ngân hàng đầu tiên triển khai "Điểm tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của Trung tâm Phục vụ hành chính công" tại các điểm giao dịch của Agribank trên địa bàn TP. Hà Nội, giúp liên thông 3 trụ cột "Tài chính - Hành chính - Pháp lý", hỗ trợ người dân có thể thực hiện 8 nhóm thủ tục thiết yếu tại một nơi; ra mắt mô hình Kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử nhằm giảm bớt thủ tục và tiếp cận dịch vụ công minh bạch, hiệu quả. Tích cực đi đầu triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình sang doanh nghiệp...

Các đơn vị trong hệ thống Agribank vinh dự nhận cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước

Uy tín thương hiệu Agribank tiếp tục được các tổ chức trong nước, quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2 - Ổn định, bằng với mức xếp hạng và triển vọng của Việt Nam; Top 100 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; ngân hàng thương mại duy nhất được vinh danh Vinh quang Việt Nam 2025; 4 Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu, 6 Giải thưởng Sao Khuê, Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025, Top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín; Top 100 doanh nghiệp xanh và Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh 2025 ngành ngân hàng, Giải thưởng Phát triển bền vững 2025…

Ghi nhận những đóng góp tích cực của Agribank trong phát triển "Tam nông" và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho tập thể Agribank và cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong hệ thống.

Các đơn vị được vinh danh giải Nhất, Nhì, Ba toàn hệ thống về thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh năm 2025

Đồng thời, để kịp thời ghi nhận đóng góp quan trọng của các đơn vị vào kết quả hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của hệ thống, tại Hội nghị, Agribank đã tổ chức trao thưởng, vinh danh các đơn vị xuất sắc, tiêu biểu đạt Giải Nhất, Nhì, Ba toàn hệ thống; các chi nhánh có quy mô tài chính cao, kết quả tăng trưởng nổi bật về nguồn vốn, tín dụng; các chi nhánh có kết quả hoạt động hiệu quả, thu hồi nợ sau xử lý cao; đồng thời biểu dương các tập thể tại Trụ sở chính có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tham mưu, điều hành, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh chung của Agribank.