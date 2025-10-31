AEON Việt Nam – Nơi kiến tạo hành trình phát triển toàn diện cho nhân viên

Xác định Việt Nam là thị trường chiến lược thứ hai sau Nhật Bản, AEON đặt mục tiêu đến năm 2030 mở rộng quy mô gấp ba lần hiện tại. Chiến lược này đi đôi với cam kết đầu tư mạnh mẽ vào yếu tố con người, coi đây là nền tảng cốt lõi để đạt được mục tiêu kinh doanh.

AEON Việt Nam cam kết mang đến cho tất cả nhân sự một hành trình nghề nghiệp bền vững và toàn diện, ở đó, mỗi cá nhân đều có quyền lựa chọn lộ trình phát triển riêng, phù hợp với năng lực và định hướng của mình.

Theo chị Danh Hoàng Yến, Trưởng nhóm quầy Cá - AEON Tân Phú Celadon, cho biết: "AEON có lộ trình thăng tiến rõ ràng, đào tạo bài bản cùng chế độ đãi ngộ hấp dẫn, giúp tôi yên tâm gắn bó và phát triển".

Ngoài ra, AEON Việt Nam luôn xem "đào tạo là phúc lợi lớn và bền vững nhất" dành cho toàn thể nhân viên, giúp nhân viên được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy cần thiết để phát triển sự nghiệp bền vững.

Nhân sự tại AEON Việt Nam thường xuyên được tham gia các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo

Đặc biệt, AEON Việt Nam tiên phong xây dựng văn hóa "khai vấn" , bởi người lãnh đạo không chỉ quản lý mà còn có vai trò khai mở tiềm năng của người khác, giúp họ phát triển bản thân và gắn kết đội nhóm hiệu quả hơn. Nhờ đó, doanh nghiệp đạt hai giải thưởng quốc tế về văn hóa khai vấn là Marshall Goldsmith Coaching Culture Excellence 2023 và ICF Coaching Impact – Emerging Organization 2024.

Với chiến lược lấy con người làm trung tâm, AEON Việt Nam đang không chỉ mở rộng kinh doanh mà còn lan tỏa mô hình phát triển bền vững – nơi nhân viên được học hỏi, tỏa sáng và trưởng thành cùng doanh nghiệp.