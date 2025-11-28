AEON Bình Dương Midori Park – mô hình siêu thị tinh gọn mới

AEON Bình Dương Midori Park - mô hình Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn (Super Supermarket) tọa lạc tại khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE, với diện tích hơn 2.800 m2; hướng đến phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày, qua đó góp phần nâng tầm phong cách sống của khách hàng địa phương.

AEON Bình Dương Midori Park khai trương vào sáng 27-11-2025

Xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm bên cạnh Nhật Bản, AEON triển khai chiến lược phát triển toàn diện với ba trọng tâm: phát triển song phương theo cả chiều dọc và chiều ngang, xây dựng "Hệ sinh thái AEON" toàn diện, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững. Nằm trong chiến lược này, mô hình Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn (Super Supermarket – SSM) được AEON Việt Nam ra mắt lần đầu tại Hà Nội vào năm 2022. Đến nay, AEON Việt Nam tiếp tục khai trương AEON Bình Dương Midori Park – được xem là bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng mô hình SSM của AEON tại Việt Nam.

Điểm đến mới, trải nghiệm xứng tầm

AEON Bình Dương Midori Park có tổng diện tích hơn 2.800 m², toạ lạc tại Khối nhà A – Lô H8, khu Thương mại MIDORI PARK SQUARE, đường Lý Thái Tổ, phường Bình Dương, TP HCM. Không gian mua sắm được bố trí khoa học với hai khu vực chính: Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn có diện tích hơn 1.500 m², khu ẩm thực Delica rộng gần 500 m².

AEON Bình Dương Midori Park hướng tới nâng tầm phong cách sống của khách hàng thông qua ba giá trị cốt lõi: Thứ nhất, sự tiện lợi và hiện đại với các dịch vụ chuyên nghiệp, thanh toán không tiền mặt và thiết kế tối ưu giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng trong nhịp sống bận rộn. Thứ hai, sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, cùng các mặt hàng tươi sống phong phú. Cuối cùng, phong cách sống xanh ngay, khuyến khích tiêu dùng bền vững thông qua các sản phẩm hữu cơ, bao bì thân thiện môi trường và sáng kiến hỗ trợ khách hàng thuận tiện lựa chọn các giải pháp tiêu dùng bền vững khi đi mua sắm tại AEON.

Khu ẩm thực tự chọn tại AEON Bình Dương Midori Park có diện tích gần 500 m², sức chứa khoảng 80 chỗ ngồi và được xây dựng theo chủ đề mang tới sự đa dạng sản phẩm, AEON Bình Dương Midori Park mang tới những món ăn nổi tiếng từ nhiều nền văn hóa khác nhau, gồm món Nhật, món Việt, hay món Hàn.

Khu ẩm thực tự chọn tại AEON Bình Dương Midori Park với sức chứa khoảng 80 chỗ ngồi mang tới những món ăn nổi tiếng từ nhiều nền văn hóa khác nhau

AEON Bình Dương Midori Park tập trung phát triển danh mục hàng hóa đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của các gia đình hiện đại. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm sẵn sàng chế biến (RTC) tiện lợi như thịt, cá, rau củ hữu cơ và thực phẩm đông lạnh, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn. Các loại trái cây được tuyển chọn kỹ lưỡng (nho, dâu, táo), các thực phẩm tốt cho sức khỏe (sữa, trà, Yaourt/Yakult, tổ yến), cùng các sản phẩm truyền thống (bánh Pía, hạt điều, cà phê Trung Nguyên) cũng được tập trung giới thiệu đến khách hàng địa phương. Nổi bật trong đó là TOPVALU với các sản phẩm thực phẩm đặc trưng như cá hồi, trứng… cùng dòng sản phẩm gia dụng HÓME CÓORDY mang phong cách tối giản, tiện dụng cho không gian sống.

Tất cả quầy POS thu ngân được đồng bộ để hỗ trợ thanh toán mọi loại sản phẩm, nhờ đó bảo đảm quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng. Bên cạnh đó, các tiện ích công nghệ cũng được tích hợp tại khu vực Kiosk chọn món tự động và Quầy thanh toán nhanh góp phần tạo nên hành trình mua sắm thông minh và liền mạch, tăng trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại AEON Bình Dương Midori Park.