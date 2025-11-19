Doanh nghiệp
19/11/2025 17:18

AEON kiến tạo thế hệ người tiêu dùng bền vững tương lai

AEON nỗ lực tạo ra các tác động tích cực bền vững lên môi trường thông qua: thúc đẩy tiêu dùng bền vững, chuyển đổi mô hình bán lẻ xanh và đầu tư vào giáo dục

Với vai trò Nhà bán lẻ, AEON nỗ lực tạo ra các tác động tích cực bền vững lên môi trường thông qua ba hướng tiếp cận chiến lược: thúc đẩy tiêu dùng bền vững, chuyển đổi mô hình bán lẻ xanh và đầu tư vào giáo dục thế hệ tiêu dùng tương lai. AEON xác định thế hệ trẻ là lực lượng tiêu dùng kế tiếp, giữ vai trò then chốt trong hành trình kiến tạo lối sống bền vững của xã hội. Vì vậy, AEON Việt Nam triển khai nhiều sáng kiến liên quan đến giáo dục nhằm góp phần xây dựng tư duy tiêu dùng xanh, tạo hiệu ứng lan tỏa kép từ gia đình đến trường học và trong cộng đồng.

AEON Việt Nam triển khai nhiều sáng kiến liên quan đến giáo dục môi trường xuyên suốt từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông

Năm 2024 là năm đầu tiên AEON thử nghiệm dự án Cheers Club, giới thiệu cho học sinh về 17 mục tiêu phát triển bền vững thông qua môi trường học tập thực tế ngay tại siêu thị. Năm 2025, chương trình được nhân rộng ra cả 3 miền tại Long Biên, Tân Phú và Huế, với tổng cộng số lượng học sinh tham gia sau 2 năm tăng gấp 4 lần so với năm đầu thử nghiệm.

Ở cấp THCS, AEON mở rộng các trải nghiệm thực tế về môi trường, tiêu biểu là hoạt động trồng cây – truyền thống của AEON trước mỗi dịp khai trương Trung tâm thương mại. Trong hơn 10 năm qua, AEON Việt Nam đã cùng học sinh, người dân địa phương và các bên liên quan trồng hơn 114.000 cây xanh trên toàn quốc (tính đến 11-2025) tại những nơi AEON Việt Nam có mặt.

Ở cấp Trung học Phổ thông, AEON tiếp tục nâng tầm giáo dục bền vững thông qua chương trình "Nhà lãnh đạo trẻ châu Á", với mục tiêu bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tiêu dùng bền vững trong tương lai. Tính từ năm 2011 đến nay, đã có 190 học sinh Việt Nam được tuyển chọn tham gia chương trình, là minh chứng cho sự ảnh hướng tích cực và giá trị mà chương trình mang tới cho các học sinh tham gia.

AEON Việt Nam cam kết tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chiến lược tác động song hành, vừa thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong hiện tại, vừa nuôi dưỡng thế hệ tiêu dùng có trách nhiệm trong tương lai.

từ khóa : Phát triển bền vững, người tiêu dùng, thế hệ trẻ, Aeon, Trung học phổ thông, cấp tiểu học
