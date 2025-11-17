Sản phẩm
17/11/2025 10:40

Acecook Việt Nam ra mắt phiên bản Hảo Hảo Premium

In bài viết

Sau hơn hai thập kỷ giữ vững vị thế "hương vị quốc dân", Acecook Việt Nam khuấy động thị trường với sự ra mắt của Hảo Hảo Premium

Tối 15-11, sự kiện Launching Event tại Aeon Mall Tân Phú (TP HCM) không chỉ là lễ ra mắt sản phẩm, mà còn là một bản "Âm hưởng vị giác" hoành tráng, khẳng định tham vọng đưa mì gói Hảo Hảo lên một tầm cao mới.

Trước bối cảnh thị trường ngày càng nhiều sự cạnh tranh, người tiêu dùng ngày nay không chỉ tìm kiếm "món ăn nhanh" mà còn mong muốn có được trải nghiệm ngon miệng, chất lượng và tinh tế hơn trong từng chi tiết.

Thấu hiểu được điều đó, Hảo Hảo Premium ra đời để chiều lòng những khách hàng quan tâm đến chất lượng bữa ăn và sẵn sàng chi trả cao hơn cho những trải nghiệm cao cấp hơn.

Acecook Việt Nam ra mắt phiên bản Hảo Hảo Premium - Ảnh 1.

Hảo Hảo Premium tạo nên sự khác biệt hoàn toàn với ba điểm nổi bật (USPs) được ví như ba "nốt nhạc" hoàn hảo trong bản giao hưởng vị giác: Gói súp lớn với phần sốt sệt đậm đà, quyện vị, giúp sợi mì thấm đều và mang lại trải nghiệm cao cấp hơn; Sợi mì tẩm nước mắm đặc trưng của Hảo Hảo và topping nhiều, phong phú, đầy đặn và chất lượng, mang đến cảm giác trọn vị và thỏa mãn.

Acecook Việt Nam ra mắt phiên bản Hảo Hảo Premium - Ảnh 2.

Với hai hương vị Mì Tôm Chua Cay và Mì Trộn Bò Satế, Hảo Hảo Premium được định vị là phiên bản nâng cấp, với mức giá khoảng 8.000 đồng/gói. Đây là chiến lược nhằm thu hút người dùng mới, kết nối gần gũi với những khách hàng trung thành của Hảo Hảo, và cạnh tranh cùng các đối thủ trong cùng phân khúc.

Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng cao cấp, sự kiện ra mắt Hảo Hảo Premium được dàn dựng như một hành trình vị giác thượng hạng.

Acecook Việt Nam ra mắt phiên bản Hảo Hảo Premium - Ảnh 3.

Không gian Bếp mang hướng Premium - sang trọng, tinh tế và đầy cảm xúc - nơi mỗi công đoạn chế biến mì, từ nấu, trộn đến trình bày, đều được thể hiện như một nghi thức ẩm thực nghệ thuật.

Khách mời được thưởng thức và hòa mình trong không khí của một bữa tiệc vị giác trọn vẹn.

Acecook Việt Nam ra mắt phiên bản Hảo Hảo Premium - Ảnh 4.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của Da LAB và Bùi Trường Linh, mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại, góp phần lan tỏa tinh thần "Nâng tầm Hảo vị".

Khoảnh khắc ấn tượng nhất là màn ra mắt sản phẩm và tiết mục thưởng thức Hảo Hảo Premium, khách mời được thưởng thức sản phẩm trình bày trong chén và dĩa vàng sang trọng, tái định nghĩa cách người Việt cảm nhận và tận hưởng mì gói - vừa quen thuộc, vừa đẳng cấp.

Acecook Việt Nam kỳ vọng việc ra mắt Hảo Hảo Premium không chỉ giúp nâng cao hình ảnh thương hiệu mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho doanh số tại các kênh bán hàng, đồng thời nhận được sự yêu thích và ủng hộ nhiệt tình từ người tiêu dùng.

Qua đó, Acecook Việt Nam tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc nâng tầm trải nghiệm ẩm thực, mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những giá trị mới mẻ, chất lượng và đẳng cấp hơn.

TÂN ĐẠT
từ khóa : người tiêu dùng
SAWACO ra mắt tổng đài chăm sóc hàng triệu người dân TP HCM

SAWACO ra mắt tổng đài chăm sóc hàng triệu người dân TP HCM

Tiêu dùng 07:30

Tổng đài chăm sóc khách hàng SAWACO 1900.999.997

Khi đam mê nở giữa mây ngàn: Câu chuyện cô gái khởi nghiệp với trà Shan tuyết Tủa Chùa

Khi đam mê nở giữa mây ngàn: Câu chuyện cô gái khởi nghiệp với trà Shan tuyết Tủa Chùa

Sản phẩm 15:57

Nguyễn Mỹ Linh, cô gái 9X nhỏ nhắn nâng niu từng búp chè Shan tuyết cổ thụ. Bên cạnh giỏ chè mới hái là chai Number 1 mát lạnh vương sương sớm.

Thịt đà điểu VietOstrich: Lời giải cho bài toán “ăn ngon - sống khỏe”

Thịt đà điểu VietOstrich: Lời giải cho bài toán “ăn ngon - sống khỏe”

Tiêu dùng 08:25

Tìm kiếm giải pháp cho bài toán "ăn ngon - sống khỏe" của các gia đình hiện đại, thịt đà điểu VietOstrich được xem như một lựa chọn hoàn hảo.

Đi xa - pin bền: Dat Bike còn gì để cạnh tranh trong ngành xe điện

Đi xa - pin bền: Dat Bike còn gì để cạnh tranh trong ngành xe điện

Sản phẩm 10:43

Việt Nam đối mặt thách thức xanh hóa giao thông, hướng tới hệ thống di chuyển bền vững, thân thiện môi trường nhưng người dân vẫn còn nhiều băn khoăn.

Lazada chi gần 700 tỉ đồng tung deal hấp dẫn khuấy đảo dịp siêu sale 11.11

Lazada chi gần 700 tỉ đồng tung deal hấp dẫn khuấy đảo dịp siêu sale 11.11

Thị trường 17:59

Lazada "chơi lớn" cho siêu sale 11.11, đầu tư gần 700 tỉ đồng, tung "cơn mưa" ưu đãi cho người tiêu dùng và nhà sáng tạo Đông Nam Á

Tiếp năng lượng để bứt phá: Hành trình trở thành “phiên bản Number 1” của nữ sinh khoa học công nghệ

Tiếp năng lượng để bứt phá: Hành trình trở thành “phiên bản Number 1” của nữ sinh khoa học công nghệ

Sản phẩm 14:38

Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, hình ảnh cô gái trong tà áo dài trắng tự tin thuyết trình về thiết kế anten y sinh khiến cả hội trường dõi theo.

“Không Độ” để làm chủ tâm trí: Khi giới trẻ chọn coolcation thay vì... tiếp tục stress

“Không Độ” để làm chủ tâm trí: Khi giới trẻ chọn coolcation thay vì... tiếp tục stress

Sản phẩm 16:18

Lúc guồng quay công việc chạm ngưỡng, Gen Z không ngồi chờ sự giải thoát. Họ dũng cảm gập laptop, tự tay tạo ra kỳ nghỉ “coolcation”


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn