ABB trình diễn các giải pháp thông minh mới nhất tại Ngày Đổi mới Công nghệ Điện

Với chủ đề "Helping Industries Outrun" (Thúc đẩy các ngành và lĩnh vực kinh tế bứt phá vượt trội), Ngày Đổi mới Công nghệ Điện 2025 giới thiệu 04 khu vực trải nghiệm tương tác trực tiếp, trưng bày các công nghệ mới nhất của ABB trong lĩnh vực thiết bị điện hạ thế và trung thế đang hỗ trợ các ngành và lĩnh vực kinh tế của Việt Nam chuyển đổi theo hướng thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn. Các khu vực trưng bày tập trung vào bốn chủ đề: Nhà và Tòa nhà Thông minh, An toàn Điện, Quản lý Năng lượng, và Lưới điện Tương lai.

ABB ra mắt dòng công tắc tràn viền cao cấp Framia tại Việt Nam

Tại sự kiện, ABB đã chính thức ra mắt hai sản phẩm, giải pháp mới: Hệ thống giám sát năng lượng thông minh Lite Panel Pro và dòng công tắc tràn viền cao cấp Framia, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về các giải pháp quản lý năng lượng thông minh cũng như nhu cầu về không gian sống tiện nghi và hiện đại ngày càng tăng tại Việt Nam.

Đặc biệt, Framia là dòng công tắc và ổ cắm tràn viền mới nhất của ABB, mang phong cách thiết kế tối giản hiện đại kết hợp với các tính năng an toàn vượt trội. Tích hợp cổng sạc USB Type-A và Type-C và chế độ vận hành linh hoạt, Framia là giải pháp công tắc hoàn hảo cho các không gian dân dụng, thương mại và khách sạn.