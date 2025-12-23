Ngân hàng
Vietcombank giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng thiệt hại bão lũ

Vietcombank triển khai "Chính sách giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại bởi bão, lũ năm 2025".

Thời gian vừa qua, miền Bắc và miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão số 10, 11, 12, 13... và mưa lũ sau bão, gây thiệt hại, ảnh hưởng lớn tới đời sống hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Với mục tiêu xuyên suốt hướng tới một ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng, trong nhiều năm qua, Vietcombank luôn là một trong những đơn vị tiên phong, đi đầu trong triển khai các chính sách, chương trình giảm lãi suất, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển kinh doanh, qua đó góp phần ổn định và phát triển kinh tế đất nước. Bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với mục tiêu đồng hành cùng cộng đồng, người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, Vietcombank trân trọng thông báo triển khai "Chính sách giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại bởi bão, lũ năm 2025".

Theo đó, Vietcombank sẽ giảm tối đa lên tới 2%/năm lãi suất cho vay tương ứng với các tiêu chí, mức độ thiệt hại và ngành nghề của khách hàng.

Chính sách áp dụng đối với các khoản vay hiện hữukhoản vay mới của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chịu thiệt hại tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua với thời gian áp dụng từ ngày 27-11-2025 đến hết ngày 31-3-2026.

Chi tiết nội dung chương trình và đối tượng áp dụng, Khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh Vietcombank để được tư vấn và hỗ trợ.

Vietcombank tin rằng đây sẽ là những hành động thiết thực, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cao của Vietcombank trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước vì mục tiêu chung hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng, cộng đồng khắc phục hậu quả sau các cơn bão và mưa lũ xảy ra thời gian qua.

