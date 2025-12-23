Vietcombank khánh thành 2 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chương trình được triển khai đồng thời cùng với Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng được Chính phủ tổ chức đồng loạt tại 79 điểm cầu trên cả nước với điểm cầu chính tại Thủ đô Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Lãnh đạo Vietcombank cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm số hóa, lưu trữ chứng từ kết hợp công trình văn hóa - thể thao tại Bắc Ninh

Hai công trình, dự án gồm Trung tâm số hóa, lưu trữ chứng từ kết hợp công trình văn hóa - thể thao của Vietcombank tại Bắc Ninh và Dự án số hóa chi nhánh với sản phẩm VCB Tablet do Vietcombank làm chủ đầu tư và trực tiếp nghiên cứu, phát triển trên nền tảng số thống nhất.

Đây không chỉ là sự đầu tư về nguồn lực, mà còn là kết quả cụ thể của quá trình Đảng ủy Vietcombank lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai các chủ trương lớn của Đảng, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Năm 2020, Vietcombank được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trụ sở Vietcombank Bắc Ninh và Trung tâm số hóa, kho lưu trữ chứng từ, kết hợp công trình văn hóa - thể thao tại địa chỉ Ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, Vietcombank từng bước triển khai quy hoạch tổng thể khu trụ sở, trong đó Trung tâm số hóa và kho lưu trữ chứng từ là hạng mục đầu tư tiếp nối, mang tính chiến lược lâu dài.

Năm 2021, dự án được tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và được Hội đồng quản trị Vietcombank phê duyệt. Đến năm 2022, Hội đồng quản trị Vietcombank quyết định đầu tư xây dựng Trung tâm số hóa và kho lưu trữ chứng từ kết hợp công trình văn hóa - thể thao tại Bắc Ninh. Năm 2023, thiết kế bản vẽ thi công của công trình được thẩm định và phê duyệt, làm cơ sở triển khai xây dựng. Công trình được khởi công vào tháng 6-2024, cất nóc vào tháng 11-2024 và hoàn thành toàn bộ xây dựng vào tháng 10-2025. Sau 16 tháng triển khai, công trình đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ đã được phê duyệt.

Dự án số hóa chi nhánh với sản phẩm VCB Tablet, Vietcombank đã triển khai với tư duy dài hạn, bảo đảm khả năng mở rộng linh hoạt, đa ngôn ngữ, đa sản phẩm, sẵn sàng phục vụ hoạt động của ngân hàng không chỉ trong nước mà còn tại thị trường quốc tế, với tổng mức đầu tư hơn 250 tỉ đồng và hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 12-2025. Thông qua dự án này, Vietcombank đã từng bước số hóa toàn diện các nghiệp vụ tại quầy. Việc tích hợp VNeID và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã góp phần rút ngắn khoảng 70% thời gian giao dịch, đồng thời giảm trên 75% rủi ro trong các giao dịch trực tuyến, nâng cao mức độ an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động ngân hàng.

Đặc biệt, VCB Tablet của Vietcombank là 1 trong 3 giải pháp xuất sắc lọt vào vòng chung kết hạng mục Digital Innovation (Đổi mới sáng tạo số) tại ASEAN Digital Awards (ADA) 2026 sau khi vượt qua 2 vòng tuyển chọn trong nước và vòng sơ khảo quốc tế. Tại vòng sơ khảo, mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 18 đề xuất cho 6 hạng mục giải thưởng (10 quốc gia tối đa 180 giải pháp). Việc VCB Tablet góp mặt tại vòng chung kết đã khẳng định năng lực cạnh tranh và sự vượt trội về giải pháp, công nghệ của sản phẩm Vietcombank nói chung, đồng thời là sản phẩm "Made in Vietnam" trên sân chơi số khu vực ASEAN. Lễ trao giải ASEAN Digital Awards 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 1-2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.

Trung tâm số hóa và kho lưu trữ chứng từ Vietcombank tại Bắc Ninh được xây dựng trên diện tích đất gần 9.200 m², với quy mô 10 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng gần 9.800 m². Công trình thuộc dự án nhóm B, là công trình dân dụng cấp II, có thời hạn sử dụng từ 50 đến 100 năm. Hệ thống kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, ổn định và lâu dài, phục vụ hiệu quả cho công tác số hóa và lưu trữ dữ liệu ngân hàng.

Công trình được thiết kế với các không gian chức năng đa dạng, bao gồm: hội trường phục vụ các sự kiện, hội nghị và đào tạo; khu vực Trung tâm Số hóa với hệ thống phòng máy hiện đại phục vụ xử lý và quản trị dữ liệu; khu kho lưu trữ chứng từ được tổ chức khoa học, bảo đảm tiêu chuẩn bảo quản và khai thác tài liệu; cùng các hạng mục công trình văn hóa - thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo môi trường làm việc hài hòa, bền vững cho cán bộ, người lao động Vietcombank.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm số hóa, lưu trữ chứng từ kết hợp công trình văn hóa - thể thao của Vietcombank tại Bắc Ninh

Đến nay, Trung tâm số hóa và kho lưu trữ chứng từ Vietcombank tại Bắc Ninh đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục xây dựng và sẵn sàng bước vào giai đoạn vận hành. Công trình được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, chuẩn hóa công tác lưu trữ và khai thác chứng từ, đồng thời góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược số hóa toàn diện của Vietcombank.

Hai công trình, dự án được khánh thành hôm nay là minh chứng sinh động cho vai trò tiên phong của Vietcombank, ngân hàng chủ lực của nền kinh tế, luôn đi đầu trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng bằng những công trình, sản phẩm và kết quả thực chất. Việc khánh thành hai dự án, công trình đúng vào dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ mang ý nghĩa về mặt thời điểm, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần hành động của Vietcombank trong việc thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.