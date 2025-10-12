Doanh nghiệp
12/10/2025 09:44

Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest tri ân khách hàng

Chương trình “Yến sào Khánh Hòa Sanest – Sanvinest, Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025” còn nhiều giải thưởng giá trị đang chờ những khách hàng may mắn

Ngày 11-10-2025, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trao giải chương trình tri ân khách hàng "Yến sào Khánh Hòa Sanest – Sanvinest, Niềm tự hào thương hiệu quốc gia 2025" cho 3 khách hàng may mắn tiếp theo:

Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest tri ân khách hàng - Ảnh 1.

Chị Phan Thị Minh Khánh tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, trúng thưởng Giải nhì xe Kia New Sonnet 1.5L deluxe

Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest tri ân khách hàng - Ảnh 2.

Chị Trần Thị Thu Vân tại Thôn Phú An, tỉnh Gia Lai, trúng thưởng Giải tư 1 xe máy Honda Vision phiên bản cao cấp

Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest tri ân khách hàng - Ảnh 3.

Chị Hà Phương Ly tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, trúng thưởng Giải bảy Tivi Sony 4K 65 inch

Chương trình được triển khai từ ngày 5-6 đến ngày 10-11-2025, với tổng giá trị quà tặng khuyến mãi lên đến 100 tỉ đồng gồm nhiều giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao: 8 xe ô tô, 10 xe gắn máy, 16 tivi 65 inch, 6 Ipad Air 11 inch và 8 iphone 16 cùng hàng ngàn phần quà giá trị khác.

Hàng triệu giải thưởng đã tìm được chủ nhân may mắn trên khắp cả nước. Hoạt động không chỉ là lời cảm ơn chân thành gửi đến người tiêu dùng đã đồng hành cùng Yến sào Khánh Hòa suốt thời gian qua, mà còn mang ý nghĩa lan tỏa giá trị sức khỏe, khích lệ niềm tin và gắn kết cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của Công ty trong việc không ngừng đổi mới, giữ vững vị thế "Niềm tự hào thương hiệu quốc gia", "Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng".

Với mạng lưới phân phối rộng khắp các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Nguyên luôn là một trong những thị trường trọng điểm của Yến sào Khánh Hòa. Người tiêu dùng nơi đây yêu mến các sản phẩm Sanest, Sanvinest nhờ chất lượng uy tín, nguồn gốc từ yến đảo thiên nhiên Khánh Hòa, và lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest tri ân khách hàng - Ảnh 4.

Tính đến hiện tại, Công ty đã trao 5 xe ô tô Kia New Sonet, 3 xe máy SH Mode, 5 Honda Vision, 15 Tivi Sony 4K, 7 iPhone 16, 3 iPad Air… cùng hàng triệu giải thưởng giá trị lần lượt đến tay khách hàng ở khắp mọi miền đất nước.

Mỗi mã quét từ sản phẩm là một cơ hội để khách hàng trúng thưởng, thể hiện cam kết "Mua thật – Quét thật – Trúng thật" của doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định: "Chúng tôi luôn coi trọng tính minh bạch và công bằng trong mọi khâu của chương trình. Mỗi giải thưởng đến tay khách hàng đều là minh chứng rõ ràng cho cam kết thực hiện của Công ty. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và yêu mến từ quý khách hàng trên cả nước."

Hiện tại, chương trình đang bước vào giai đoạn tăng tốc, hứa hẹn sẽ tìm ra nhiều chủ nhân may mắn của các giải thưởng lớn như xe ô tô Mercedes C300, Honda HRV, Kia New Sonet, Honda SH Mode 125cc, TV Sony 4K 65 inch, iPhone 16, iPad Air M2…và hàng triệu giải thưởng hấp dẫn khác.

Để biết thông tin chi tiết về chương trình vui lòng truy cập website www.yensaokhanhhoa.com.vn hoặc gọi hotline 0258.3818222.


từ khóa : người tiêu dùng, Buôn Ma Thuột, Yến Sào Khánh Hòa, thương hiệu quốc gia
