Sanvinest Khánh Hòa vinh dự nhận giải ASEAN-OSHNET

Ngày 11-9-2024, Lễ Vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn vệ sinh lao động trong khối ASEAN đã diễn ra tại Singapore với sự tham dự của hàng trăm đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế và các nước ASEAN. Đây là sự kiện do Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban điều phối mạng an toàn, vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN-OSHNET) tổ chức.

Đại diện Sanvinest Khánh Hòa nhận giải thưởng

Giải thưởng này là sáng kiến của Ban điều phối ASEAN-OSHNET, được tổ chức 2 năm/lần nhằm vinh danh và khuyến khích các doanh nghiệp có thành tích và nỗ lực trong công tác bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động trong khối ASEAN. Năm nay, Sanvinest Khánh Hòa tự hào là 1 trong 2 doanh nghiệp trong nước được nhận giải thưởng này.



Tự hào là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có nguồn gốc từ yến sào thiên nhiên, trải qua 20 năm hình thành và phát triển với những nỗ lực liên tục và khẳng định giá trị, sản phẩm của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa hiện đã có mặt tại 63 tỉnh thành trong nước, vươn đến 545 huyện và 50 thị xã trên toàn quốc với hơn 1.000 đại lý, nhà phân phối, cửa hàng liên kết, hệ thống siêu thị. Uy tín thương hiệu ngày càng được khẳng định khi các dòng sản phẩm Sanest, Sanvinest được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Australia, Singapore, Hàn Quốc, Lào, Campuchia và các nước Asean,…

Sanvinest Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận như được Chủ tịch nước, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, các tổ chức có uy tín nước và quốc tế khen tặng nhiều bằng khen và danh hiệu cao quý, đặc biệt là Huân chương Lao động hạng Nhất và Thương hiệu Quốc gia cho các dòng sản phẩm nước Yến sào Khánh Hòa Sanest, nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu.

Với uy tín chất lượng luôn đặt lên hàng đầu, Sanvinest luôn là ưu tiên lựa chọn của khách hàng mỗi khi có nhu cầu sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe - "Sanvinest Khánh Hòa thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp".