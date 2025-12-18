Xu hướng triển khai ứng dụng nội bộ doanh nghiệp trên Cloud ngày càng gia tăng

Cùng với quá trình chuyển đổi số, các ứng dụng liên tục được phát triển và cập nhật để đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp. Những hệ thống phổ biến như CRM, ERP, Call Center, HIS, DMS... hiện là nơi tập trung dữ liệu vận hành, dữ liệu khách hàng và hành trình khách hàng, hình thành hệ thống vận hành xoay quanh dữ liệu.

Thêm vào đó, nhu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ và xu hướng áp dụng điện toán đám mây (cloud) đã thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng ưu tiên triển khai các ứng dụng phần mềm phù hợp trong kinh doanh.

Hiện nay vẫn còn gần một phần ba doanh nghiệp đang vận hành hạ tầng công nghệ vật lý truyền thống. Mô hình này bộc lộ nhiều hạn chế khi hệ thống phần mềm cần mở rộng quy mô hay bảo trì, khó thích ứng với thị trường đang thay đổi.

Do đó, nhiều doanh nghiệp đang chuyển dịch hệ thống phần mềm sang cloud hoặc triển khai ngay từ đầu trên cloud nhằm giải quyết phần lớn những bài toán trong quá trình vận hành thực tiễn.

Đảm bảo tính liên tục của hệ thống nhờ HA và Failover

Việc gián đoạn các ứng dụng nội bộ có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và trải nghiệm khách hàng. Khi hệ thống CRM gặp sự cố, hoạt động quản lý và tương tác với khách hàng bị đình trệ. Với ERP, sự cố gián đoạn có thể làm tê liệt gần như phần lớn hoạt động vận hành từ kho bãi, sản xuất, đến bán hàng, vận tải...

Thời gian ngừng hoạt động kéo theo tổn thất lớn về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nhân sự buộc phải dừng công việc và chờ hệ thống khôi phục hoặc làm thêm giờ để kịp tiến độ, khiến năng suất suy giảm đáng kể.

Chia sẻ từ anh Hương, chủ một doanh nghiệp sản xuất, cho thấy rủi ro khi vận hành phần mềm trên hạ tầng vật lý thiếu các công nghệ tự động xử lý sự cố. Sau sự cố phần cứng, doanh nghiệp của anh đã chuyển hệ thống phần mềm sang Bizfly Cloud với mô hình tính sẵn sàng cao (High Availability - HA). Mô hình này sử dụng nhiều máy chủ song song, cho phép các máy chủ còn lại tự động tiếp quản khi một máy chủ gặp sự cố hoặc quá tải, qua đó duy trì hoạt động liên tục.

Cùng với cơ chế tự động phát hiện lỗi khi máy chủ ngừng hoạt động và chuyển hướng người dùng sang máy chủ dự phòng hoặc hệ thống phụ (Failover), từ đó giảm thiểu thời gian gián đoạn. Điều này đảm bảo phần mềm tiếp tục vận hành bình thường mà không cần can thiệp thủ công.

Giảm rủi ro mất dữ liệu nhờ chiến lược backup & DR (sao lưu & khôi phục)

Sự cố hệ thống có thể dẫn đến mất hoặc hỏng dữ liệu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh. Từng ghi nhận trường hợp máy chủ bị ngập nước do mưa bão khiến dữ liệu bệnh viện bị mất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám chữa bệnh. Với nhiều doanh nghiệp, dữ liệu là nền tảng cho các hoạt động như xử lý đơn hàng, quản lý hàng tồn kho…, khi dữ liệu gián đoạn, toàn bộ chuỗi hoạt động có thể bị tê liệt.

Với mô hình Multi Data Center (đa trung tâm dữ liệu), các tính năng nhân bản dữ liệu và sao lưu định kỳ sang trung tâm dữ liệu khác giúp doanh nghiệp chủ động dự phòng, đảm bảo khả năng khôi phục dữ liệu trong các tình huống sự cố bất ngờ.

Linh hoạt mở rộng khi nhu cầu sử dụng tăng nhanh

Khi doanh nghiệp mở rộng chi nhánh hoặc gia tăng số lượng người dùng, hạ tầng hệ thống cần khả năng mở rộng linh hoạt trong thời gian ngắn. Một doanh nghiệp sản xuất nhựa từng đối mặt với bài toán triển khai chi nhánh mới khi hệ thống máy chủ hiện tại không đáp ứng được lưu lượng truy cập dự kiến tăng gấp nhiều lần. Việc đầu tư một hệ thống mới đòi hỏi chi phí lớn và thời gian triển khai kéo dài.

Trong trường hợp này, triển khai trên cloud với tích hợp hạ tầng phần cứng và phần mềm từ Bizfly Cloud giúp doanh nghiệp nhanh chóng có hạ tầng đáp ứng theo nhu cầu. Bên cạnh đó, các tính năng như Auto Scale (tự động tăng giảm máy chủ) & Load Balancer (tự động phân phối truy cập đến các máy chủ đang hoạt động ổn định) giúp phần mềm vận hành ổn định khi nhiều nhân viên đồng thời truy cập và làm việc trên hệ thống mọi lúc, mọi nơi.

Tối ưu chi phí với tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp hơn

Một trong những lợi thế tài chính khi triển khai ứng dụng nội bộ trên cloud là khả năng chuyển đổi từ chi phí đầu tư ban đầu (CapEx) sang chi phí vận hành (OpEx). Thay vì bỏ vốn lớn vào phần cứng, bản quyền và bảo trì, doanh nghiệp chỉ cần chi trả một khoản phí đăng ký hàng tháng cố định cho các dịch vụ cloud.

Mô hình chi trả theo mức sử dụng, kết hợp với khả năng tự động điều chỉnh tài nguyên khi lượng truy cập giảm giúp doanh nghiệp – đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ – tối ưu dòng tiền và tránh lãng phí cho dung lượng không sử dụng. Việc đầu tư trở nên linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế theo từng giai đoạn trong năm.

Dịp cuối năm, Bizfly Cloud mang đến chương trình ưu đãi lớn, giảm tới 40% chi phí Cloud, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống ổn định - bảo mật - tối ưu ngân sách: https://bizflycloud.vn/