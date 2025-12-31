XOR - điện thoại kim cương hơn 1 tỷ đồng khiến Fabo Nguyễn thay đổi cách nhìn về điện thoại xa xỉ

Không phải đồng hồ hay siêu xe – những biểu tượng quen thuộc của giới sưu tầm – lần này sự chú ý của anh dành cho một sản phẩm công nghệ được chế tác thủ công tại Anh Quốc, có giá trị vượt mốc hơn 1 tỷ đồng: XOR Elite Eternity Diamond.

Định hình lại khái niệm điện thoại xa xỉ

Theo chia sẻ của Fabo Nguyễn, sức hút của XOR Elite Eternity Diamond không nằm ở cấu hình hay những thông số kỹ thuật thường thấy. Trải nghiệm bắt đầu từ cảm giác cầm nắm và mức độ hoàn thiện, khi mọi chi tiết đều được chế tác thủ công tinh xảo.

XOR theo đuổi triết lý không chạy theo xu hướng, không tập trung vào vòng đời sản phẩm ngắn hạn, mà hướng đến những giá trị mang tính bền vững. Dưới bàn tay của Giám Đốc thiết kế Hutch Hutchison – người đứng sau những biểu tượng điện thoại nổi tiếng của Vertu – XOR Elite Eternity Diamond được xem là sự tiếp nối của một tư duy chế tác dành cho giới tinh hoa. Mỗi chiếc điện thoại được chế tác hoàn toàn bằng tay tại Anh Quốc, bởi một nghệ nhân duy nhất, trong khoảng thời gian gần một tháng.

Từng vật liệu trên chiếc điện thoại này đều được tuyển chọn từ những cái nôi chế tác hàng đầu châu Âu. Phím điều hướng được đính kết 14 viên kim cương tự nhiên, hoàn thiện theo tiêu chuẩn kim hoàn cao cấp tại Thụy Sĩ. Khung viền vàng 18K được xử lý thủ công, giữ trọn vẻ đẹp cổ điển tại những nhà làm vàng nổi danh.

Bên cạnh đó, mặt lưng da cá sấu Mississippi hoàn thiện tại Pháp mang đến dấu ấn riêng biệt cho từng kiệt tác điện thoại. Màn hình sapphire nguyên khối đảm bảo độ trong suốt và độ cứng vượt trội, trong khi các chi tiết gốm ceramic ở mặt trước và hệ thống loa được thiết kế tạo nên sự hài hòa về cả thẩm mỹ và độ bền.

Bảo mật như một tiêu chí của phong cách sống

Ngoài yếu tố thiết kế và vật liệu, XOR Elite Eternity Diamond còn gây chú ý nhờ nền tảng vận hành riêng. Thiết bị sử dụng XOR OS – hệ điều hành độc quyền được phát triển tại Anh Quốc, không dựa trên iOS hay Android.

Hệ điều hành này được xây dựng xoay quanh định hướng tăng cường bảo mật dữ liệu. Các chức năng như cuộc gọi, tin nhắn, danh bạ và dữ liệu cá nhân đều được mã hóa đa tầng. Người dùng có thể chủ động kiểm soát quyền riêng tư thông qua các lớp bảo vệ chuyên biệt, phát hiện và ngăn chặn truy cập bất thường.

Trong bối cảnh dữ liệu cá nhân ngày càng được xem là một loại tài sản giá trị, yếu tố bảo mật đang trở thành một tiêu chí quan trọng đối với nhóm khách hàng cao cấp.

XOR Elite Eternity Diamond không đơn thuần là một thiết bị liên lạc, mà còn là một lựa chọn phong cách sống dành cho nhóm khách hàng đặc thù. Việc mẫu điện thoại này xuất hiện trong danh sách quan tâm của Fabo Nguyễn cho thấy sự tương đồng về giá trị mà sản phẩm hướng tới: thủ công tinh xảo, tính độc bản và bảo mật tường thành.

Trong dịp cuối năm, XOR triển khai chương trình ưu đãi đặc quyền dành riêng cho mùa lễ hội. Theo đó, khách hàng lựa chọn các mẫu điện thoại thuộc Bộ sưu tập XOR Matte và XOR Diamond & Gold sẽ nhận được quà tặng vàng 9999 với giá trị lên đến 5 chỉ. Chương trình được áp dụng tại các điểm bán chính hãng của XOR và hệ thống đại lý ủy quyền gồm Toàn Cầu Luxury, Russia Luxury và The Watch Club.

Hiện XOR Elite Eternity Diamond và các dòng điện thoại xa xỉ khác của XOR đã được phân phối tại các điểm bán và đại lý ủy quyền của XOR trên toàn quốc, bao gồm:

XOR Boutique – 17 Hàng Bài, Cửa Nam, TP Hà Nội

XOR Showroom – 89 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, TP Hồ Chí Minh

Toàn Cầu Luxury – 44 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, TP Hà Nội

Russia Luxury – 234 Thái Hà, Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội

The Watch Club – 81 Nguyễn Du (TP Hà Nội) & 94 Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh)

Timepiece Luxury – 26 Điện Biên Phủ, Ba Đình, TP Hà Nội

Website: www.xor.inc

Fanpage XOR Vietnam: facebook.com/xorvn