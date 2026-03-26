26/03/2026 17:05

VWS nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy Khu liên hợp Đa Phước

VWS tổ chức tập huấn PCCC cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng phó các tình huống khẩn cấp

Chương trình diễn ra ngày 26-3, tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TP.HCM), Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS). Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành nhà máy. Buổi tập huấn có sự phối hợp chuyên môn chặt chẽ từ đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) - Cứu nạn cứu hộ thuộc Công an TP.HCM. 

Buổi tập huấn công tác PCCC cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại VWS

Tại buổi tập huấn, đội ngũ PCCC cơ sở của VWS bao gồm các cán bộ, công nhân viên, người lao động đã được phổ biến những kiến thức cơ bản về nguyên nhân gây cháy nổ thường gặp trong môi trường công nghiệp, đặc biệt tại nhà máy xử lý chất thải. Đồng thời được hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. 

Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, phần lớn các vụ hỏa hoạn hiện nay xuất phát từ sự cố điện, sự bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc các nguy cơ từ xăng dầu và phương tiện vận tải. Nhận thức rõ điều này, VWS luôn chú trọng kiểm tra hệ thống dây điện, bố trí lối thoát hiểm đúng tiêu chuẩn và trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy tại chỗ. Chương trình tập huấn năm nay tập trung sâu vào cả lý thuyết lẫn thực hành, giúp học viên nắm vững quy trình báo động và phối hợp nhịp nhàng với lực lượng chức năng khi có sự cố xảy ra.

Đội ngũ PCCC cơ sở của VWS thực hành dập lửa

Phần thực hành tại hiện trường diễn ra sôi nổi khi các học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay, dập tắt các đám cháy giả định do rò rỉ gas và xăng dầu. Anh Phạm Văn Khoa, kỹ sư trắc địa, thành viên đội PCCC cơ sở tại VWS chia sẻ: "Thay vì chỉ học lý thuyết, việc được cán bộ chuyên môn hướng dẫn trực tiếp từ cách phun xịt bình bột, bình khí đến thao tác lăn vòi, lăn ống tiếp nước đã giúp chúng tôi hình thành phản xạ nhanh nhẹn. Chính quá trình trực tiếp thao tác này đã giúp tôi và đồng nghiệp tự tin trang bị nhiều kỹ năng quan trọng để phục vụ tốt nhất cho công tác PCCC tại cơ sở".

Công ty VWS cho biết, việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho lực lượng PCCC tại chỗ là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Việc duy trì các buổi tập huấn định kỳ hàng năm không chỉ là tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật mà còn thể hiện trách nhiệm đối với sự an toàn của người lao động và tài sản của doanh nghiệp.

Bằng việc đầu tư bài bản vào trang thiết bị và con người, VWS hướng tới mục tiêu hạn chế tối thiểu các nguy cơ cháy nổ tại Khu liên hợp. Đồng thời khẳng định cam kết của Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước trong việc duy trì một môi trường làm việc an toàn, bền vững.

PV
từ khóa : xử lý chất thải, VWS, cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy chữa cháy
