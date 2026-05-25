Hàng hiệu, quà tặng giới hạn, ưu đãi thanh toán: mua gì ở miễn thuế Tân Sơn Nhất hè 2026?

Những món "travel-exclusive" hợp gu du lịch hè

Điểm hấp dẫn nhất của kênh miễn thuế nằm ở nhóm hàng độc quyền dành riêng cho kênh du lịch (Travel Retail /Duty Free Exclusive) với các phiên bản thường khó tìm tại thị trường nội địa. Đó có thể là nước hoa, mỹ phẩm, phụ kiện, bánh kẹo hoặc quà tặng được đóng gói riêng; dung tích đặc biệt; bộ quà tặng giới hạn; hoặc các bộ sưu tập chỉ phân phối tại sân bay quốc tế.

Vào mùa hè, sức hút của nhóm sản phẩm này càng rõ nét khi hành khách có xu hướng ưu tiên những món đồ nhỏ gọn, dễ mang theo và tạo cảm giác tươi mát. Ở nhóm nước hoa, các mùi hương nhẹ, thanh, phảng phất hương hoa dịu như Flora Gucci trở thành lựa chọn phù hợp với thời tiết nóng, những kỳ nghỉ biển hoặc các chuyến bay dài. Đáng chú ý, các sản phẩm chăm sóc da, kem chống nắng và vật dụng thiết yếu cho chuyến đi cũng có sức hút rõ rệt trong mùa cao điểm du lịch.

Với nhóm quà tặng, chocolate, bánh kẹo nhập khẩu và snack đóng gói nhỏ như Godiva Pearls được nhiều hành khách lựa chọn vì dễ mang theo, hình thức đẹp và phù hợp để biếu tặng.

Ở nhóm phụ kiện, các sản phẩm như mắt kính Gucci dòng travel exclusive, nón Montblanc, vali, hàng da, phụ kiện du lịch hoặc các sản phẩm mini size đáp ứng đúng nhu cầu của du khách hiện đại: gọn, đẹp, dễ sử dụng và dễ xếp vào hành lý.

Mỹ phẩm xa xỉ và quà tặng cao cấp: Sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt.

Bên cạnh nhóm sản phẩm tiện dụng, phân khúc cao cấp vẫn là điểm nhấn của mua sắm miễn thuế, đặc biệt với du khách châu Á. Các thương hiệu nước hoa, mỹ phẩm và chăm sóc da như Chanel, Dior, Hermès, Tom Ford, SK-II, Guerlain, La Prairie, La Mer thường được lựa chọn cho cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn biếu tặng.

Ở nhóm quà tặng cao cấp, đồng hồ Thụy Sĩ Tissot, hàng da Coach, Tumi, cùng bánh kẹo nhập khẩu từ Đức, Bỉ, Hoa Kỳ… mang đến nhiều lựa chọn cho hành khách muốn tìm một món quà có thương hiệu, chỉn chu và tạo ấn tượng đặc biệt.

Xu hướng mua sắm của du khách quốc tế năm 2026 cũng cho thấy sự dịch chuyển rõ về các sản phẩm có yếu tố thương hiệu, phiên bản giới hạn và bộ sưu tập theo mùa. Nhóm khách châu Á, đặc biệt trong các chuyến du lịch kết hợp mua sắm, thường quan tâm nhiều đến mỹ phẩm xa xỉ và quà tặng cao cấp – những sản phẩm vừa thể hiện gu thẩm mỹ, đẳng cấp sang trọng vừa thuận tiện để mang theo.

Thanh toán tiện lợi, nhiều ưu đãi trước giờ bay

Trải nghiệm mua sắm tại sân bay cũng ngày càng thuận tiện hơn nhờ các phương thức thanh toán quốc tế như Mastercard, Visa hoặc ví điện tử. Đặc biệt, hành khách thanh toán bằng Mastercard có thể nhận ưu đãi giảm 10 USD cho hóa đơn từ 168 USD trở lên. Với những ai đã có kế hoạch mua nước hoa, mỹ phẩm, quà tặng hoặc sản phẩm du lịch, đây là điểm cộng đáng cân nhắc.

Khi được chuẩn bị chủ động, mua sắm miễn thuế không chỉ là một hoạt động tranh thủ trước chuyến bay. Đó có thể là một phần thú vị của hành trình hè: chọn đúng món, mua đúng nhu cầu, tận hưởng ưu đãi phù hợp và mang theo những sản phẩm khác biệt như một dấu ấn tinh tế trước giờ cất cánh.