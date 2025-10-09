V.Rohto tiếp tục hành trình hơn 20 năm chăm sóc thị lực cộng đồng, hòa nhịp Ngày Thị Giác Thế Giới

Đó cũng là cách V.Rohto hòa nhịp cùng Ngày Thị Giác Thế Giới 2025 (9-10) với thông điệp toàn cầu "Love Your Eyes", tiếp tục hành trình hơn 20 năm chăm sóc thị lực cộng đồng và lan tỏa thông điệp về việc yêu thương đôi mắt Việt.

Sự kiện có sự đồng hành của Bệnh Viện Mắt TP HCM, Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo, Người Khuyết Tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ Em tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan địa phương. Tại đây, V.Rohto đã tổ chức khám mắt miễn phí và nâng cao nhận thức cho học sinh về bệnh mắt và cách chăm sóc sức khỏe mắt. Đồng thời, chương trình cũng trao tặng 100 suất mổ miễn phí cho người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Hai thập kỷ bền bỉ, chương trình "Rạng ngời Đôi mắt Việt" đã đi qua hơn 50 tỉnh thành*, mang lại hơn 930.000 lượt khám và tư vấn thị lực, cùng hơn 2.200 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí.