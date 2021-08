Xu hướng “sống xanh” tiếp cận thị trường bất động sản miền Tây

Với lợi thế quỹ đất rộng, thiên nhiên đa dạng cùng nhu cầu thị trường, các ông lớn bất động sản đều có những dự án nhắm đến sản phẩm "xanh" hoặc đô thị sinh thái khép kín.

Thiên Minh Holdings cũng là gương mặt mới nổi tại khu vực Tây Nam Bộ với dự án The New City Châu Đốc rộng 106 ha với mức đầu tư 6.000 tỉ đồng. Nhà phát triển dự án này khẳng định, dự án thừa hưởng những điều kiện tự nhiên sẵn có của vùng đất phù sa xanh mát và linh thiêng với các địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, tương ứng định hướng phát triển không gian sống xanh, sống khoẻ cho cư dân.

Một góc thành phố Châu Đốc

Xu hướng sống xanh, sống khoẻ trở thành thước đo giá trị sống mới, tạo nên xu hướng mới trên thị trường. Những dự án chú trọng phát triển yếu tố xanh, cùng hệ thống tiện ích cho sức khoẻ được cả chủ đầu tư và khách hàng ưu tiên. Tại dự án The New City Châu Đốc, chủ đầu tư đã dành 45% diện tích cho không gian xanh và tiện ích.



Dự án The New City Châu Đốc

Với lối kiến trúc hiện đại kết hợp bản sắc của vùng sông nước Nam Bộ. Những ngôi nhà tại dự án được tận hưởng sự tiện lợi tối đa từ các tiện ích hiện đại xung quanh cùng cảnh quan sinh thái trong lành, không gian sống thoáng đãng, hài hòa cùng thiên nhiên với những căn biệt thự đơn lập song lập hiện đại, những khu nhà vườn liền kề xinh xắn và các căn hộ rộng rãi dành cho các chủ nhân tinh tế.



Ngoài ra The New City Châu Đốc cũng được tích hợp mạng lưới tiện ích hiện đại như bệnh viện, khu thể thao, thư viện, hồ bơi, phòng tập gym, yoga... Những tiện ích này tạo điều kiện để cư dân The New City Châu Đốc duy trì thói quen rèn luyện, nâng cao sức khỏe ngay tại nơi sinh sống.

Chưa kể, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá địa ốc là tốc độ đô thị hoá của địa phương đó. Châu Đốc hiện có tốc độ đô thị hoá chưa quá cao, chính vì thế còn rất nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển cho các nhà đầu tư.