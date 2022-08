Vietcombank đồng hành Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành ngân hàng nhằm đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch chuyển đổi số, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, lan tỏa tinh thần, chuyển đổi nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng.



Trong khuôn khổ sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng diễn ra nhiều hoạt động như công bố "Ngày chuyển đổi số" hằng năm của ngành ngân hàng và ra mắt Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành ngân hàng; trình diễn demo công nghệ với sự tham gia của các đơn vị tiêu biểu; hội thảo khoa học với chủ đề "Tăng cường kết nối, thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng" nhằm tổng kết các thành tựu về chuyển đối số, đưa ra giải pháp ứng dụng công nghệ vào phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; triển lãm trưng bày các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số của ngành ngân hàng.

Tại sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng, Vietcombank giới thiệu và trình diễn với khách hàng và công chúng các thành tựu mới nhất khác về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng số của Vietcombank. Theo đó, dịch vụ mở tài khoản trực tuyến qua eKYC đã thu hút đông đảo khách hàng quan tâm. Với tấm thẻ CCCD gắn chip, khi cần mở tài khoản ngân hàng, dù ở bất kỳ thời điểm nào, tại bất kỳ nơi đâu, khách hàng chỉ cần tải app Vietcombank, thực hiện chụp hình CCCD và quét khuôn mặt là có thể mở tài khoản và bắt đầu các giao dịch trực tuyến trên Ngân hàng số VCB Digibank.

Sau khi mở tài khoản trực tuyến thành công, khách hàng có thể bắt đầu giao dịch ngay trên Ngân hàng số VCB Digibank với hàng trăm tính năng như: chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, thanh toán bằng mã QR, thanh toán học phí/viện phí, thanh toán trên Cổng dịch vụ Công quốc gia, nạp thẻ ETC, đặt vé máy bay/tàu/xe/khách sạn…

Bên cạnh đó, VCB CashUp là nền tảng Ngân hàng số toàn diện và hoàn chỉnh nhất Vietcombank đem đến cho khách hàng tổ chức tại Việt Nam. Theo đó, hệ thống thanh toán và Quản lý dòng tiền hiện đại trên nền tảng số do ngân hàng cung ứng sẽ đem đến cho khách hàng tổ chức những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với các lợi ích vượt trội như: tiết kiệm tối đa thời gian xử lý giao dịch; nâng cao chất lượng quản lý khoản phải thu - khoản phải trả; minh bạch toàn bộ dòng tiền, tối ưu hóa trạng thái của tổ chức.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Vietcombank đã triển khai ngân hàng số thế hệ mới VCB Digibiz, giúp doanh nghiệp có thể giao dịch mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng VCB DigiBiz trên các chợ ứng dụng hoặc trên website của Vietcombank. Khách hàng chỉ cần sử dụng 1 tên truy cập, 1 mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên các kênh với 1 hạn mức giao dịch thống nhất.

Trước xu hướng số hóa mạnh mẽ của nền kinh tế nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng, với mục tiêu đến năm 2025 trở thành ngân hàng số đứng đầu, Vietcombank đã chủ động xây dựng Đề án chuyển đổi ngân hàng số cùng các chương trình hành động Chuyển đổi số thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2025 - tầm nhìn 2030.

Những nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong hành trình số hóa đã đem lại quả ngọt cho ngân hàng từ chính những giải thưởng được các tổ chức uy tín công nhận: Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ năm 2020 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã vinh danh Vietcombank là "Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu Việt Nam"; Tạp chí tài chính uy tín hàng đầu châu Á The Asian Banker bình chọn Vietcombank cho giải thưởng quan trọng nhất "Ứng dụng ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam năm 2020"; tháng 4-2021, ứng dụng VCB Digibank của Vietcombank đã vinh dự là một trong số ít các sản phẩm dịch vụ của lĩnh vực kế toán tài chính được đánh giá cao và vinh danh tại Lễ công bố giải thưởng Sao Khuê 2021; tháng 12-2021, ứng dụng Ngân hàng số VCB Digibank của Vietcombank tiếp tục vinh dự nhận giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2021 dành cho hạng mục Sản phẩm - Giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức và gần đây vào tháng 3-2022, The Asian Banker đã trao tặng Vietcombank giải thưởng Dịch vụ Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam.