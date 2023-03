Ra mắt chuỗi “compound” thông minh, khép kín, giá rẻ chuẩn 5F tại Bình Dương

Phối cảnh tổng thể khu "compound" thông minh, khép kín, giá rẻ 5F Apollo.

Xu hướng an cư hiện đại

Nếu trước đây, người mua nhà thường dành nhiều sự quan tâm cho các yếu tố như vị trí, thiết kế, phong thủy hay tiềm năng tăng giá thì hiện nay hệ thống tiện ích, môi trường sống chất lượng, an ninh đảm bảo và giá bán mới là yếu tố then chốt để khách hàng quyết định "xuống tiền". Trong bối cảnh đó, mô hình khu nhà ở biệt lập được các chuyên gia đồng tình là hướng đi phù hợp sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo các chuyên gia, "compound" không chỉ mang đến những trải nghiệm sống mới mẻ mà còn là một không gian sống an toàn. Ở đó, dù là người lớn tuổi hay trẻ nhỏ, chỉ trong vài bước chân là mọi nhu cầu đều được thỏa mãn. Hệ thống tiện ích của "compound" rất đa dạng và được hoàn thiện chỉn chu, đáp ứng tất cả nhu cầu từ sống, học tập, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, thư giãn, kết nối cộng đồng...

Đặc biệt hơn nữa, "compound" còn mang đến môi trường sống xanh, đồng thời được đầu tư những giải pháp an ninh đa lớp đảm bảo sự an toàn và tính riêng tư cho mỗi gia đình, tương tự các khu căn hộ cao cấp. Mỗi dịp đi công tác hay du lịch dài ngày, chủ nhân có thể hoàn toàn an tâm vì tổ ấm của mình được bảo vệ, chăm sóc một cách tốt nhất.

Kiến trúc xây dựng của "compound" cũng theo phong cách hiện đại và đồng nhất, mang đến thẩm mỹ tuyệt vời và được quản lý chặt chẽ để tránh các vấn đề tranh chấp, phá vỡ quy hoạch. Chọn lựa "compound", cư dân cũng xua tan nỗi lo lắng nhà bị giải tỏa hay các vấn đề khác về quy hoạch phát triển đô thị vì pháp lý dự án luôn hoàn chỉnh nhất so với đất nền hay chung cư…

Phối cảnh mẫu nhà của dự án 5F Apollo.

Với những lợi thế lớn như vậy, mô hình "compound" đang dần trở thành chọn lựa lý tưởng đối với nhiều gia đình, thay cho các loại hình nhà ở đơn lẻ vừa thiếu tiện nghi, sự đồng bộ và kém an toàn. Các chuyên gia dự báo mô hình "compound" sẽ trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ hơn trên thị trường bất động sản Việt Nam, nhất là các đô thị lớn đang phát triển và thu hút các doanh nhân, chuyên gia đến làm việc, sinh sống như TP HCM, Bình Dương...

Khu "compound" thông minh, khép kín, giá rẻ chuẩn 5F có gì đặc biệt?

Tuy nhiều ưu điểm vượt trội nhưng thực trạng hiện nay trên thị trường bất động sản Việt Nam là các dự án "compound" thường có giá bán khá cao nên không phải ai cũng tiếp cận. Đơn cử như tại TPHCM, các khu "compound" của những chủ đầu tư lớn như Phú Mỹ Hưng, Kiến Á, Khang Điền, Vingroup… có giá thấp nhất cũng vài triệu USD/căn. Vì thế, chuỗi "compound" thông minh, khép kín, giá rẻ chuẩn 5F vừa công bố đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng lẫn các nhà phát triển bất động sản.

Chia sẻ về ý tưởng phát triển mô hình "compound" chuẩn 5F, đại diện Hệ thống 5F cho biết đơn vị đã nghiên cứu và tham quan nhiều mô hình phát triển "compound" hiện đại trong và ngoài nước cũng như hợp tác với các đối tác tư vấn quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành đô thị để tìm kiếm các giải pháp phù hợp. Điều đáng chú ý trong mô hình "compound" thông minh, khép kín, giá rẻ chuẩn 5F là tích hợp tiện ích "All In One", chất lượng sống phải cao nhưng giá thành phù hợp túi tiền của số đông khách hàng.

Vị đại diện Hệ thống 5F cũng cho biết, mỗi khu "compound" thông minh, khép kín, giá rẻ chuẩn 5F sẽ có quy mô từ 1.000 – 3.000 hộ dân và đạt được ít nhất 10 tiêu chí chính gồm: 1. Location (Vị trí chiến lược gần các khu công nghiệp và đô thị đang phát triển); 2. Synchronous (Quy hoạch đồng bộ); 3. Smart (Thiết kế thông minh, trang bị wifi toàn khu); 4. Security (Bảo vệ an ninh đa lớp gồm bảo vệ, hệ thống camera giám sát, hệ thống an ninh từng ngôi nhà); 5. Utilities (Tiện ích đa dạng, phong phú); 6. Community (Cộng đồng thân thiện); 7. Ecology (Môi trường sống trong lành); 8. Economy (Giá bán dễ tiếp cận); 9. Promotion (Khuyến mãi ngập tràn); 10. Potential (Giá trị bền vững).

"Đặc biệt, Hệ thống 5F đặt mục tiêu chuỗi "compound" chuẩn 5F trong vòng 18 tháng mật độ xây dựng sẽ đạt ít nhất là 30% và 48 tháng đạt ít nhất 50%. Đây là cam kết không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện được", vị này khẳng định.

5F Apollo – dự án điển hình

Dự án đầu tiên trong chuỗi "compound" thông minh, khép kín, giá rẻ chuẩn 5F được triển khai là 5F Apollo có quy mô 19,33ha tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Thành – ĐT 741, trung tâm thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Công viên trung tâm Apollo Park kết hợp hồ cảnh quan và khu vui chơi trẻ em.

Theo quy hoạch, bên cạnh các dãy shophouse, nhà phố vườn thiết kế tinh tế, thông minh, khu "compound" thông minh, khép kín, giá rẻ 5F Apollo còn tích hợp một loạt tiện ích đa dạng gồm: clubhouse đẳng cấp với khu sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi vô cực Infinity Apollo, khu thể thao đa năng ngoài trời với thiết bị hiện đại, sân bóng đá, khu tập gym, spa Apollo Sports; câu lạc bộ giải trí Apollo Center; vườn cảnh quan và công viên trung tâm đa năng Apollo Park; trường Mầm non Sunflower Apollo; khu vui chơi trẻ em trong nhà VietHouse Apollo; hồ cảnh quan Apollo Lakeview; siêu thị tiện lợi Apollo Mart; phòng khám y tế; nhà hàng Apollo Restaurant và quán cà phê sân vườn Apollo Coffee… cùng với hệ thống wifi toàn khu.

Tất cả biến 5F Apollo trở thành một không gian sống với tiện nghi đẳng cấp xứng tầm trải nghiệm của những cư dân hiện đại. Tại đây, những cư dân nhí có thể vui chơi, học tập và phát triển toàn diện trong một môi trường an toàn; người lớn tuổi có thể nghỉ ngơi, dạo bộ, tập dưỡng sinh hay giao lưu với hàng xóm dưới những tán cây mát rượi, thanh bình. Trong khi đó, các chủ nhân có thể tham gia các môn thể thao sôi động hay thư giãn, giải trí hay chuyện trò cùng bạn bè tại khu clubhouse đẳng cấp.

Hơn thế nữa, an ninh và sự riêng tư của cư dân khu "compound" 5F Apollo còn được đảm bảo bởi đa lớp bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Trong đó bao gồm hàng rào bao quanh và các chốt bảo vệ chuyên nghiệp tại cổng chính cũng như các lối ra vào phụ, hệ thống camera giám sát 24/7 và các lớp bảo vệ cổng, cửa của từng ngôi nhà. Hệ thống 5F còn hợp tác với đơn vị chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ quản lý – vận hành. Chỉ cần bước vào nhà, mọi lo toan, ưu phiền của bộn bề cuộc sống sẽ bỏ lại sau cánh cổng, nhường chỗ cho những phút giây sảng khoái, ấm cúng bên gia đình và người thân.

"Chúng tôi sẽ phát triển khu "compound" thông minh, khép kín, giá rẻ 5F Apollo trở thành một khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống đầu tiên tại Bình Dương. Mọi cư dân sẽ được trải nghiệm một cuộc sống chất lượng dù số tiền bỏ ra vô cùng khiêm tốn", vị đại diện của Hệ thống 5F nhấn mạnh.

Tiềm năng cực lớn

Theo tiết lộ của Hệ thống 5F, tại khu "compound" thông minh, khép kín, giá rẻ 5F Apollo, mức giá bán sản phẩm chỉ khoảng 1,580 tỉ đồng/căn nhà xây dựng 1 trệt 1 lầu và bàn giao hoàn thiện. Bên cạnh đó, dự án còn dành ra khoảng 40% sản phẩm đất nền với giá 980 triệu đồng/nền. Đây là mức giá "trong mơ" trên thị trường Bình Dương nói chung và so với những tiện ích mà khách hàng sẽ được thụ hưởng. Mức giá này ngay cả những gia đình làm công ăn lương bình thường cũng dễ dàng tiếp cận nếu so với khu vực thành phố mới Bình Dương liền kề lên đến 7-10 tỉ đồng/căn nhà phố giao thô; 4-5 tỉ đồng/nền đất. Với những nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược thì đây là cơ hội tốt bởi giá trị đất không ngừng gia tăng theo tỷ lệ xây dựng.

Các khu "compound" dù tiện ích còn khá khiêm tốn nhưng giá bán còn cao hơn nhiều. Đặc biệt, so với TPHCM, để sở hữu một ngôi nhà tại những khu "compound" thì số tiền ít nhất vài chục tỉ, thậm chí hàng trăm tỉ đồng nhưng vẫn khan hiếm sự lựa chọn, đồng thời mức giá luôn đều đặn tăng hàng năm vì cung không theo kịp cầu.

Chưa hết, khách hàng còn được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ vay ngân hàng 70% với lãi suất chỉ 9,9%/năm và chiết khấu thanh toán cao. Đặc biệt, Hệ thống 5F còn tung ra chương trình khuyến mãi tổng giá trị lên đến 19,8 tỉ đồng bao gồm 1 xe Mercedes GLC200, 2 xe Toyota Camry 2.0Q, 10 xe Honda SH 150iABS, 3 lô đất, 15 xe Honda Airblade 160… Được biết, hiện nay hạ tầng cơ bản của 5F Apollo cũng đã hoàn thiện, pháp lý minh bạch rõ ràng nên khách hàng có thể hoàn toàn an tâm giao dịch.

Khu "compound" thông minh, khép kín, giá rẻ 5F Apollo được giới đầu tư bất động sản đánh giá rất giàu triển vọng khi nằm liền kề giữa các khu công nghiệp lớn của Bình Dương gồm VSIP 2 mở rộng, Mỹ Phước 1,2,3 với hàng trăm ngàn chuyên gia đang làm việc cũng như tiếp cận hàng loạt tiện ích tại thành phố mới Bình Dương. Nhờ đó, chỉ chưa đến 15 phút, cư dân có thể tiếp cận AEON Mall, Becamex Hotel, Trung tâm hội nghị - triển lãm Bình Dương, trường Mẫu giáo Kinderworld, sân golf Twins Dove… Cũng chỉ trong 5-10 phút, cư dân "compound" 5F Apollo sẽ rút ngắn đáng kể thời gian đi làm tại các khu công nghiệp xung quanh. Tại đây, các chủ nhân sở hữu shophouse có thể triển khai đa dạng loại hình kinh doanh phục vụ nhu cầu cư dân trong dự án cũng như khu vực lân cận như nhà hàng, quán cà phê, dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, siêu thị hay nhà thuốc Tây…

Hiện nay, xung quanh dự án cũng đang triển khai hàng loạt hạ tầng như cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Bến Cát – Chơn Thành, Vành đai 4, đường tạo lực Tân Uyên – Bến Cát – Bàu Bàng, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn – Phú Giáo… Hệ thống hạ tầng này là điểm tựa để Bến Cát lên thành phố vào năm 2025 và quy hoạch thành vùng lõi trung tâm vùng đô thị thông minh Bình Dương. Nhờ đó, khu "compound" thông minh, khép kín, giá rẻ 5F Apollo được ví như một viên kim cương vô cùng giá trị.