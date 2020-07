Park City Hà Đông - nơi đáp ứng mọi tiêu chuẩn an cư “khắt khe”

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người cũng ngày được nâng cao thì tiêu chí chọn nhà và nơi an cư cũng ngày càng khắt khe hơn. Giá thành không còn là mối bận tâm duy nhất của các "thượng đế" mà họ chú trọng hơn tới sự tiện nghi, tính riêng tư biệt lập và đặc biệt là không gian sống xanh an lành.

Không gian sống an lành đánh thức mọi giác quan tại Park City Hà Đông



Chuẩn mực sống hiện đại dường như có sự thay đổi rõ nét, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khách hàng chú trọng nhiều vào không gian sống xanh, thông thoáng; bởi khi an cư tại một môi trường trong lành, tĩnh tại và an toàn sẽ mang tới những tác động tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng là xu hướng sống được ghi nhận trên toàn thế giới và sẽ là chuẩn mực trong tương lai. Thực tế có rất nhiều chủ đầu tư chú trọng vào không gian sống xanh với mong muốn mang tới cho cư dân cuộc sống an lành thực sự như Biệt thự Dương Nội Nam Cường, Vinhomes Smart City, The Manor Central Park… và đặc biệt nổi bật ở phía Tây Hà Nội phải kể đến Park City Hà Đông. Park City Hà Đông được mệnh danh là thành phố xanh với không gian sống không thể tuyệt vời hơn. Tại dự án, chủ đầu tư chú trọng trong từng chi tiết, thiết kế cảnh quan thiên nhiên độc đáo với mong muốn mang tới một nơi an cư xanh chuẩn mực cho cư dân. Tại đây, cư dân có thể thỏa sức tận hưởng những giây phút thảnh thơi, ngập tràn trong sắc cỏ tự nhiên, không khí trong lành cùng không gian xanh lên tới 13,7ha.

Chủ đầu tư luôn chú trọng xây dựng cuộc sống an lành cho các cư dân tại đây, như xây dựng với mật độ thấp, thiết kế công viên dạng tuyến trải dài, cây xanh bao phủ khắp nơi, lối đi bộ rộng rãi, những tiểu khu đẹp thơ mộng, những ngôi nhà hiện đại bên cạnh không gian tiện ích đẳng cấp cùng khu phức hợp thương mại sôi động. Trên hành trình kiến tạo nơi an cư tuyệt vời, hài hòa giữa những tiện ích cùng chất lượng xứng tầm quốc tế, Park City Hà Đông mang tới cho cư dân một phong cách sống vừa hiện đại, năng động, vừa gần gũi với tự nhiên, thân thiện với môi trường.

Park City mở ra một cuộc sống thư thái và an lành, thịnh vượng chưa từng có, đúng chuẩn với tiêu chí mà các cư dân hiện đại đang tìm kiếm.

Tiện ích hiện đại trong từng bước chân

Với những khách hàng hiện đại yêu cầu sự tiện nghi ngay tại nơi an cư thì Park City Hà Đông chính là "nơi dừng chân" hoàn hảo; bởi dự án này sở hữu chuỗi tiện ích và dịch vụ đa dạng chưa từng có, đáp ứng mọi nhu cầu từ nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, học tập, chăm sóc sức khỏe, thể thao, thư giãn… Chỉ cách bước chân từ căn hộ, các cư dân sẽ được thỏa sức tận hưởng và đáp ứng các tiện ích mong muốn.

Park City Hà Đông được đầu tư những tiện ích theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao từ bể bơi 4 mùa, bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, yoga, sân tennis, trường học quốc tế, khu phức hợp giải trí, ẩm thực và mua sắm The Village… đảm bảo một cuộc sống năng động và chất lượng nhất.

Đáng chú ý, sống tại Park City Hà Đông, các cư dân còn được hòa nhập vào một cộng đồng cư dân thịnh vượng, những người hàng xóm văn minh, lịch sự, tôn trọng quyền riêng tư, tạo một môi trường sống hoàn mỹ.

Có thể nói Park City Hà Đông là “của hiếm” trên thị trường bất động sản hiện nay, nơi vừa đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại vừa mang tới một nơi sống trong lành, bảo vệ sức khỏe cùng cộng đồng cư dân văn minh. Đây là lựa chọn an cư có thể làm hài lòng mọi khách hàng cho dù là khó tính nhất.

