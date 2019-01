Ôtô tiền tỉ ra cái nào hết vèo cái đó

Thiếu xe

Số liệu từ các DN cho thấy năm 2018 doanh số bán xe sang, siêu sang và siêu xe tại Việt Nam đạt khoảng 8.600 chiếc các loại. Trong đó, Mercedes Benz Việt Nam chiếm 6.269 xe, BMW đứng thứ hai với 900 xe, Lexus đứng thứ 3 với 588 xe, tiếp đến là Audi với 340 xe, Land Rover 195 xe, Porsche 171 xe. Với dòng siêu sang Rolls Royce đóng góp 5 xe, trong đó gồm 3 xe đã qua sử dụng và 2 xe mới.

Bentley có 10 xe gồm 2 xe đã qua sử dụng và 8 xe mới, Jaguar có 13 xe tất cả là xe mới, Maserati có 21 xe. Dòng siêu xe Lamborghini bán 5 xe với 4 xe mới 1 xe đã qua sử dụng.

Mercedes - một trong những thương hiệu xe sang bán chạy ở Việt Nam

Nhìn chung doanh số bán của các thương hiệu đều giảm so với năm 2017. Nguyên nhân, theo các DN, là do quy định tại Nghị định 116 yêu cầu xe nhập khẩu phải có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại từ đầu 2018. Các DN không thể lo được giấy này trong 6 tháng đầu năm, khiến cho lượng xe nhập về hầu như không có. Hầu hết xe sang và siêu sang, siêu xe chỉ được nhập về nước vào nửa cuối năm 2018.

Tuy nhiên, có thể thấy nhu cầu về xe sang các loại vẫn khá cao. Mercedez-Benz Việt Nam cho biết, mẫu xe siêu sang Maybach mới nhập về từ tháng 8/2018 nhưng đến hết 12/2018 đã bán được hơn 90 xe. Hãng này vẫn còn nợ khách hàng gần 20 chiếc chưa có để giao. Chiếc xe này có 3 phiên bản, giá bán từ 7,2 -14,5 tỉ đồng. Dòng S-Class lắp ráp trong nước, ra mắt cuối tháng 6/2018, tính đến hết năm cũng bán được hơn 500 xe, giá từ 4,2-10,5 tỉ đồng. Mẫu GLC có doanh số bán tăng mạnh, năm 2018 đạt hơn 3.000 chiếc, so với gần 2.500 chiếc của năm 2017.

BMW trong số gần 900 xe nhập về, chỉ có 1 chiếc xe cũ, về nước là bán hết và nhiều khách hàng vẫn đang chờ đợi qua Tết âm lịch Kỷ hợi mới được nhận xe. Thương hiệu này đang dần lấy lại thị phần trước đây.

Lexus có mức bán 588 xe, giảm 360 xe so với 2017 nhưng cũng chỉ kinh doanh vào nửa cuối năm 2018. Nửa đầu năm 2018 bán rất ít, chủ yếu là xe tồn từ 2017 chuyển qua. Mẫu xe RX mới ra mắt, cả hai phiên bản luôn có khách hàng mua ngay. Những lô xe Lexus nhập khẩu về nửa cuối năm 2018 đều được khách hàng mua hết. Các thương hiệu khác như Land Rover, Porsche,... có doanh số bán giảm nhưng cũng không quá thấp so với 2017. Tính ra, năm 2018 người Việt đã chi khoảng 15.000 tỉ đồng cho xe sang.

Theo các DN, nếu không mất 6 tháng đầu năm lo thủ tục theo quy định mới thì tiêu thụ xe sang sẽ còn cao hơn nữa. Những mẫu xe sang giờ nhập về chiếc nào hết ngay chiếc đó. Nhiều khách hàng vẫn phải tiếp tục chờ đợi vì thiếu xe để giao.

Bỏ xe bình dân chơi xe sang

Thị trường xe sang Việt Nam đang trỗi dậy, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Theo Hãng nghiên cứu Wealth-X số người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên tại Việt Nam tăng gần 13% mỗi năm. Không những thế, người giàu Việt Nam rất chịu chơi, sẵn sàng chi hàng chục tỷ đồng cho xe sang.

Roll-Royce mạ vàng ở Việt Nam

Ông Choi Duk Jun, Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, cho biết năm 2018, dù bán giảm nhưng doanh số xe Maybach tại Việt Nam vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Tính đến nay, có hơn 400 chiếc Maybach đang chạy ở Việt Nam. Còn với dòng S-Class, doanh số bán đạt 500 xe trong 6 tháng cuối năm đã bằng doanh số của cả năm 2017. Với thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức trung bình tại khu vực, việc dẫn đầu về tiêu thụ mẫu xe siêu sang này chứng tỏ độ chịu chơi của nhà giàu Việt.

Nhận định của các DN cho biết thị trường xe sang 2019 sẽ sôi động hơn, đặc biệt là phân khúc xe sang hạng trung. Rất nhiều mẫu xe sang có giá từ 1,5-3 tỉ đồng sẽ có doanh số bán tốt. Các mẫu xe GLC, E-Class, C-Class của Mercedes; Seri 3, Seri 5, X1, X2 của BMW; A4, Q5 của Audi, hay ES 250, NX 200T của Lexus... thu hút rất nhiều khách hàng. Giới kinh doanh ôtô cho biết đang có sự chuyển dịch từ xe bình dân lên xe sang hạng trung tại Việt Nam.

Dự báo nhiều mẫu xe sang giá sẽ tăng. Do xe mới, được nâng cấp so với phiên bản cũ, có thêm những trang bị mới nên giá bán tăng. Ngoài ra, nhiều mẫu xe nhập khẩu không loại bỏ những tính năng quan trọng về kỹ thuật so với xe lưu hành ở nước sở tại nên có giá bán cũng cao hơn trước đây. Theo các DN, tùy từng mẫu, giá có thể tăng nhiều hay ít, nhưng với xe càng đắt tiền thì mức tăng càng cao, có thể tới cả trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVAFTA) được thông qua và có hiệu lực, thì những mẫu xe sang nhập khẩu từ châu Âu sẽ có điều kiện giảm giá.

Hiện xe sang nhập khẩu về Việt Nam phải chịu thuế suất thuế nhập khẩu từ 70-78% tùy loại. Khi EVFTA có hiệu lực, việc giảm thuế cũng có hiệu lực ngay. Với 10 năm thuế về mức 0% thì bình quân một năm sẽ phải giảm thuế 7%, như vậy giá xe sẽ giảm.