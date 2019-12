Người mua nhà bối rối trước dự báo thị trường!

Những thông tin như: vay mua nhà ở TP HCM ngày càng khó khăn hay siết cho vay mua nhà trên 3 tỉ đồng, phân khúc bất động sản (BĐS) cao cấp lãnh đòn... đang là chủ đề quan tâm của đông đảo độc giả, người mua bởi lãi suất ngân hàng (NH) và giá BĐS vốn có quan hệ mật thiết với nhau và đang có chiều hướng tăng vào dịp cuối năm.

Khó khăn gặp phải khi mua nhà

Đang có nhu cầu vay khoảng 1 tỉ đồng để mua nhà và lập gia đình, anh Hải Đăng - nhân viên IT tại quận 2, TP HCM - chia sẻ: "Cuối năm ngoái, tôi đã có ý định mua căn hộ, cũng đã tham khảo các phương án huy động vốn nhưng cuối cùng lại chần chừ không quyết. Giờ quay lại mua mới giật mình, nhà đã tăng thêm mấy giá mà chính sách cho vay của các NH lại ngày càng khó. Tôi thấy áp lực hơn trước đây rất nhiều".

Cảm nhận của anh Hải Đăng là có căn cứ bởi nhiều chuyên gia cũng cảnh báo thị trường BĐS ở các thành phố lớn ngày càng khó khăn hơn với người mua. Cụ thể, với dự thảo thông tư mới, NH Nhà nước quy định tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ giảm còn 40% và muộn nhất đến năm 2022, xuống 30%; hệ số rủi ro trong cho vay lĩnh vực này cũng được đề xuất tăng... Những điều này khiến không ít NH tỏ ra thận trọng trong giải ngân vốn với BĐS. Nhân viên tín dụng tại một NH cho biết chi nhánh của anh nửa năm qua gần như không có gói cho vay BĐS, khách mua nhà phải vay với lãi suất 13%/năm và thế chấp bằng BĐS mua.

Giá nhà được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, tạo ra nhiều áp lực với người mua

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo thị trường của CBRE, nguồn cung BĐS mới ở TP Hà Nội và TP HCM đều giảm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng cung nhà ở tại TP Hà Nội chỉ bằng 76,05% so với cùng kỳ năm trước do chủ trương xét duyệt đầu tư nghiêm ngặt hơn, chính sách giảm tín dụng BĐS của NH Nhà nước bắt đầu ảnh hưởng và quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp. Đồng thời, đến quý III/2019, thị trường thủ đô có số lượng căn hộ chào bán giảm tới 33% so với quý II, mặt bằng giá ghi nhận mức tăng 4% so cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin công bố của Hiệp hội BĐS TP HCM (HoREA), tại TP HCM, trong 6 tháng đầu năm nay chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại (mới) được Sở Xây dựng đề xuất UBND TP công nhận chủ đầu tư; trong quý II/2019, không có dự án nhà ở bình dân, vừa túi tiền được đưa ra thị trường; trong quý III cũng chỉ duy nhất dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Số liệu của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (trong "Báo cáo tình hình thị trường BĐS Việt Nam quý III/2019", công bố tại họp báo ngày 10-10-2019 tại TP Hà Nội) và diễn biến thực tế trên thị trường cũng chỉ rõ một số vùng có thị trường BĐS đã phát triển mạnh trong vài năm trở lại đây như Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai... cũng cho thấy sự giảm tốc về nguồn cung mới. Những diễn biến này khiến cả người có nhu cầu mua để ở lẫn người mua đầu tư đều nóng lòng.

Cần người tiêu dùng thông thái

Chị Lan Anh - chủ một căn nhà trên đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình, TP HCM - cho biết: "Vợ chồng mình lên kế hoạch tích lũy để cuối năm sau mua nhà nhưng thấy tình hình BĐS hiện nay thì tụi mình quyết định vay sớm để đẩy nhanh kế hoạch. Chính sách vay NH ngày càng khó, giá nhà thì tăng nhanh hơn tốc độ tích lũy của mình, nếu không quyết mua ngay có lẽ không bao giờ vợ chồng mình có được căn nhà như mơ ước".

Ở góc nhìn lạc quan hơn, anh Đăng Khoa - chồng chị Lan Anh - cho biết: "Cũng may là vợ chồng mình quyết định sớm vì mới mua có mấy tháng mà giá nhà của mình đã tăng lên hơn 300 triệu đồng. Đây cũng coi như khoản lợi nhuận nho nhỏ cho vợ chồng tôi".

Anh Xuân Trường, một nhà đầu tư BĐS chuyên nghiệp tại TP Hà Nội, chia sẻ: Theo tôi, xu hướng tăng giá của BĐS sẽ còn tiếp tục trong thời gian dài. Phân khúc BĐS hạng sang và nhà liền kề sẽ là "gà đẻ trứng vàng", phân khúc căn hộ đang đà tăng trưởng ổn định. Đây là thời cơ vàng để chớp lấy những món đầu tư hấp dẫn trước khi giá nhà lên cao. Khó khăn của nhà đầu tư hiện nay chỉ là tìm đòn bẩy tài chính phù hợp. Nếu có được gói vay vốn hấp dẫn thì nhà đầu tư BĐS sẽ có được lợi thế lớn trong kinh doanh.

