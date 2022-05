Khai phá tiềm năng Châu Đốc

Tọa lạc tại các tuyến đường huyết mạch của TP Châu Đốc kết nối với các cửa ngõ khác của tỉnh An Giang, khu đô thị The New City Châu Đốc được kỳ vọng trở thành mảnh ghép hoàn thiện bức tranh về một thành phố trẻ năng động đầy sức sống vùng biên giới của TP Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

Trong bối cảnh quỹ đất tại trung tâm thành phố lớn ngày càng hạn hẹp không gian để phát triển những mảng xanh đa tầng, không chỉ cư dân ở các thành phố lớn, nhiều người ở tỉnh, thành khác cũng có nhu cầu tìm kiếm ngôi nhà thứ hai tại thành phố có cảnh quan lý tưởng như Châu Đốc nhằm cân bằng cuộc sống và hưởng thụ tiện nghi. Thời gian không sử dụng có thể khai thác cho thuê đảm bảo giá trị sinh lời.

Các căn biệt thư, shophouse, nhà phố thương mại... nằm xung quanh công viên trung tâm rộng hàng nghìn mét vuông với bầu không khí trong lành, mang đến cảm giác thư giãn, trải nghiệm một bước xuống phố cùng lối sống nghỉ dưỡng trong chính căn nhà của mình. Các căn hộ được thiết kế thông minh, đón nắng gió tự nhiên, tốt cho sức khỏe cư dân.

Với hơn 30% diện tích dành cho mảng xanh, cư dân của The New City Châu Đốc có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ quanh năm. Cảm hứng từ thiên nhiên được xem là chất liệu xuyên suốt tạo nên sự khác biệt của dự án. Theo đó, tuyến phố ven kênh sẽ quy tụ các dịch vụ đa dạng như nhà hàng, bến thuyền, đường chạy bộ... kết hợp với những cửa hàng mua sắm, quán cà phê và nhà hàng sang trọng, để tạo nên một quần thể đô thị sầm uất tại khu vực.

Về mặt kiến trúc, các sản phẩm nhà ở liền kề, shophouse của The New City Châu Đốc có thiết kế 1 trệt 3 tầng cho gia chủ thoải mái tối ưu không gian khi vừa tận dụng kinh doanh buôn bán tại tầng một, vừa kết hợp ở tại các tầng trên hoặc dùng để làm mini hotel hay cho thuê văn phòng thu lời. Trong khi đó, các căn biệt thự có từ 2 đến 3 tầng, diện tích rộng thoáng, được thiết kế vừa thuận lợi đi lại trong nội khu, vừa đảm bảo được sự riêng tư, yên tĩnh nhất định.

The New City Châu Đốc nằm ngay trung tâm văn hóa, hành chính của thành phố Châu Đốc. Trong tương lai khi hạ tầng giao thông xung quanh được quy hoạch bài bản, dự án có cơ hội tiềm năng gia tăng giá trị. Tất cả sẽ cộng hưởng, tạo thành một khu vực giao thương sôi động bậc nhất tỉnh An Giang, góp phần khai phá tiềm năng khu vực.