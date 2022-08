Him Lam Land và câu chuyện “vàng thật” không sợ “lửa”

Tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phục hồi sau tác động của đại dịch nhưng khác với sự tăng trưởng nóng như giai đoạn đầu năm, từ nhiều tháng gần đây, tâm lý thận trọng đang bao trùm.

Theo đánh giá của các chuyên gia, các nhà đầu tư bất động sản đang dè chừng, cẩn trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định đầu tư. Thay vì vội vàng "xuống tiền" hay chạy theo đám đông như trước đây, các nhà đầu tư hiện nay đang trong trạng thái ngập ngừng, chờ đợi, thăm dò. Dòng tiền đổ vào thị trường bất động sản cũng vì thế mà chậm hơn, không còn ồ ạt.

Một trong các nguyên nhân để giải thích cho thực tế này đến từ sự thay đổi của các yếu tố vĩ mô trong năm 2022. Đặc biệt là câu chuyện kiểm soát tín dụng và vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ. Bên cạnh đó, câu chuyện thanh tra các dự án, xử lý các trường hợp thao túng, thổi giá nhà đất… cũng tạo tâm lý e ngại cho nhà đầu tư.

Sự dè chừng của nhà đầu tư đã kéo thanh khoản thị trường bất động sản xuống thấp, thị trường có phần chững lại. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, thị trường tuy có chậm hơn nhưng không "đứng bánh". Ngược lại, đây đang là giai đoạn "lửa thử vàng", giúp thị trường sàng lọc, hướng tới sự phát triển lành mạnh, bền vững hơn.

Cơ hội cho những thương hiệu BĐS uy tín

Đúng với tinh thần "vàng thật" thì không sợ "lửa", những thương hiệu BĐS uy tín, có trong tay những bảo chứng cho sự phát triển dài hạn và bền vững thì sự khắt khe của nhà đầu tư lại là cơ hội để họ chứng minh năng lực.

Với phương châm luôn đặt quyền lợi của cư dân lên hàng đầu và coi pháp lý là yếu tố quan trọng mang tính tiên quyết khi đầu tư và phát triển, Him Lam Land luôn nỗ lực thi công các dự án đúng tiến độ, bàn giao cho cư dân theo đúng cam kết. Không chỉ chú trọng chất lượng công trình mà các dự án của Him Lam Land còn hướng tới phát triển không gian sống, gia tăng tiện ích để đảm bảo những giá trị sống bền vững, kiến tạo hạnh phúc dài lâu.

Từ Bắc vào Nam, các dự án do Him Lam Land triển khai đều hội tụ nhiều ưu thế vượt trội như vị trí đắc địa, thiết kế tối ưu, sổ đỏ lâu dài, tiện ích đồng bộ, môi trường xanh sạch và cộng đồng văn minh. Đây chính là bảo chứng cho cam kết phát triển bền vững, gắn bó chặt chẽ lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng và xã hội của Him Lam Land.

Him Lam Vạn Phúc – dự án mang dấu ấn thương hiệu Him Lam Land tại miền Bắc

Mặc dù trải qua 2 năm dịch bệnh đầy biến động, Him Lam Land vẫn đạt được những thành tích đáng kể và ghi dấu ấn trên hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu, đặc biệt tại thị trường phía Bắc. Trong đó, nổi bật là chuỗi sự kiện bàn giao tại dự án Him Lam Vạn Phúc bắt đầu từ tháng 10/2021; tháng 11-2021, Him Lam Land tiến hành bàn giao sổ đỏ cho các khách hàng sở hữu dự án Him Lam New Star. Đặc biệt, Him Lam Land cũng đang gấp rút hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ nhân của Him Lam Vạn Phúc trong thời gian sắp tới.

Với những dấu mốc quan trọng đó, Him Lam Land tiếp tục khẳng định thành công của các dự án đã, đang triển khai và uy tín thương hiệu, cùng nỗ lực vượt qua "cơn bão" Covid-19 trong suốt thời gian vừa qua.

Bằng chiến lược phát triển bài bản và những dự án đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực và có pháp lý vững vàng, Him Lam Land đã chứng minh năng lực và trao gửi được niềm tin cho các nhà đầu tư và khách hàng. Vì vậy, tại các dự án của Nhà phát triển này, "sóng" vẫn rất nhộn nhịp, không chịu nhiều tác động từ bối cảnh ảm đạm chung của thị trường.

Luôn chủ động tìm cơ hội trong thách thức, Him Lam Land đã và đang tiếp tục triển khai những kế hoạch kinh doanh mới để tiếp đà tăng trưởng và bứt phá trong thời gian tới. Với khát vọng dựng xây và tâm huyết kiến tạo những dự án nhà ở, đô thị đẳng cấp, Him Lam Land đang dần thể hiện tầm nhìn chiến lược cùng quyết tâm trở thành một trong những Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam.