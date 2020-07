“Hậu Covid-19”: Nhu cầu căn hộ cao cấp vẫn tăng

Trong lĩnh vực bất động sản, tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp và rõ nét như phân khúc nghĩ dưỡng và bán lẻ, nhưng phân khúc nhà ở cũng có những chuyển biến đáng kể, nhất là về mặt tâm lý và mức độ chấp nhận của người mua. Thị trường bất động sản vẫn ghi nhận những tín hiệu rất khả quan khi nhu cầu không giảm, giá căn hộ vẫn không đổi. Tuy nhiên với những tác động kinh tế từ dịch thì rất cần những giải pháp tài chính tối ưu cho người dân vay mua nhà hợp lý.



Bất chấp Covid-19, giá nhà và nhu cầu nhà ở vẫn không giảm

Bất chấp tác động của dịch bệnh Covid-19, cung cầu thị trường bất động sản vẫn diễn biến theo chiều hướng tương đối lạc quan. Theo báo cáo quý I-2020 của Bộ Xây dựng, ở TP HCM, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,50% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó đối với phân khúc căn hộ cao cấp giá tăng khoảng 2,75%, căn hộ trung cấp giá tăng khoảng 3,72%, căn hộ bình dân giá tăng khoảng 3,78%. Đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 8,36% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá bán căn hộ quý I-2020 vẫn tăng bất chấp Covid-19 - Nguồn: Báo cáo Quý I-2020 CBRE Việt Nam

Theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi Giới Bất động sản Việt Nam, hiện tượng suy giảm khối lượng giao dịch nhưng giá bất động sản vẫn tăng nhẹ là hoàn toàn hợp lý: "Trong giai đoạn giãn cách xã hội, khối lượng giao dịch bất động sản giảm đơn giản là vì người dân "ngại’ đi mua nhà do sợ dịch bệnh. Ngoài ra, các sàn giao dịch bất động sản cũng phải tạm ngừng hoạt động khiến cho những người có nhu cầu mua nhà cũng phải chờ đợi."



Trên thực tế, các chuyên gia đều cho rằng, giá bất động sản khó có thể giảm trong bối cảnh hiện nay, khi mà nguồn cung dự án mới tiếp tục khan hiếm trong khi số lượng người dân chưa có nhà ở các khu vực đô thị vẫn ở mức cao. Điều này cho thấy dư địa cho vay mua nhà ở của các ngân hàng còn rất lớn và cần sự liên kết "một cách chất lượng" của ngân hàng và các công ty, tập đoàn bất động sản để người dân vừa yên tâm "an cư" và an lòng trả nợ.

Giải pháp tài chính cho "căn hộ trong mơ"

Tuy nhiên, chính thời gian giãn cách xã hội do Covid-19 cũng có tác động tốt tới tâm lý người mua nhà. Nhiều người đã bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn vào không gian sống của gia đình trong tương lai. Tham gia sự kiện mở bán một tòa căn hộ, anh Hiển, quê Hải Dương hiện đang thuê một căn nhà cấp 4 cùng với vợ và một con trai 3 tuổi ở gần trung tâm thủ đô, cho hay: "Tuy ở gần trung tâm, thuận tiện cho việc đi làm nhưng về lâu về dài, tôi vẫn muốn tìm một căn hộ rộng rãi hơn, có nhiều cây xanh hơn để con cũng có chỗ vui chơi, thư giãn. Căn hộ tôi ưng ý tuy có giá hơn cao hơn mức mà vợ chồng tôi tính toán ban đầu, nhưng tôi thấy các tiện ích xung quanh như trường học, bệnh viên, giao thông… đều thuận lợi nên tôi sẽ cố thêm một chút, có thể tôi sẽ tim xem ngân hàng nào có chương trình ưu đãi tốt hơn hay không".

Không riêng gì vợ chồng anh Hiển, nhiều khách hàng mua nhà cũng có suy nghĩ tương tự. Thay vì giới hạn sự lựa chọn của mình ở các căn hộ có chất lượng trung bình, được xây dựng biệt lập ở các khu vực rìa trung tâm, nhiều người tìm đến các giải pháp tài chính phù hợp để có thể nâng cấp nơi sinh sống của mình trong tương lai.

Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, chỉ trong vòng 5 năm, giá nhà cũng đã tăng 50%-60%, từ khoảng 16 triệu đồng/m2 lên 25 triệu đồng/m2. Ông Phạm Lâm, Tổng Giám đốc DKRA Việt Nam, nhận định: "Giá nhà đất tại TP HCM đã gia tăng liên tục, chưa kể trải qua những đợt nóng sốt khiến giá đất tăng mạnh ở một số khu vực. Cơ hội sở hữu nhà của người trẻ mua nhà lần đầu ngày càng xa vời, trong khi những dự án bất động sản mới, có mức giá trên dưới 1,5 tỉ đồng/căn ngày càng khan hiếm". Ông Lâm cũng gợi ý thêm, người trẻ muốn mua được nhà chỉ có thể sử dụng đòn bẩy tài chính, cụ thể là vay ngân hàng.

Tuy nhiên, do tâm lý nhiều người vẫn khá e dè với việc đi vay mua nhà, kèm theo lo ngại khả năng không thanh toán nổi khiến cho việc sử dụng đòn bẩy tài chính còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, cần các gói giải pháp linh hoạt và tương thích với từng nhóm nhu cầu của khách hàng.

Đó là giải pháp cho vay mua nhà ở dài hạn của Techcombank được nhiều người lựa chọn. Với thời hạn vay dài hơn lên đến 35 năm, kế hoạch trả nợ linh hoạt, gói lãi suất đa dạng và hạn mức tín dụng phê duyệt trước, cách tiếp cận chuỗi giá trị khép kín và hợp tác chặt chẽ với những công ty bất động sản hàng đầu của Việt Nam, đơn giản hóa thủ tục, quy trình ngay từ khâu mua nhà, Techcombank đã góp phần biến ước mở sở hữu căn hộ như ý của nhiều người trẻ thành sự thật. Xây dựng giải pháp hướng đến từng phân khúc khách hàng là cách ngân hàng này mang đến sự tiện ích, phù hợp và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Tháng 5-2020 vừa qua, The Asian Banker đã trao giải thưởng ngân hàng cung cấp sản phẩm cho vay mua nhà ở tốt nhất Việt Nam 2020 cho Techcombank. Theo The Asian Banker, các giải pháp vay mua nhà độc đáo của Techcombank có thể tăng cường thu hút khách hàng mới và đáp ứng ngày càng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng. Trước đây, tâm lý người Việt Nam khá dè dặt trong việc vay vốn ngân hàng, dẫn tới thị trường không tận dụng được tối đa đòn bẩy tài chính để phát triển. Tuy nhiên, Techcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đã đưa ra sáng kiến cùng chủ đầu tư thiết kế các gói Hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay mua nhà. Giải pháp sản phẩm cho vay mua nhà của Techcombank cũng được thiết kế phục vụ theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng và cho từng tính chất loại nhà ở tương ứng. Điều này đã giúp thay đổi tư duy khách hàng, đặc biệt là nhóm các hộ gia đình trẻ, khi có đến 50%-70% khách hàng mua nhà tại các dự án của các chủ đầu tư có liên kết đã thực hiện vay tại Techcombank khi mua nhà ở, một tỉ lệ cao so với khu vực.