Gửi tiền Nam Á, rước lộc về nhà

Theo đó, chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại tất cả điểm giao dịch của Nam A Bank trên toàn quốc. Cụ thể, khách hàng mở mới hoặc tái tục Sổ tiết kiệm, Hợp đồng tiền gửi VNĐ có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi cao hơn lãi suất tiết kiệm niêm yết thông thường. Đồng thời, khách hàng còn được tham gia các chương trình tại quầy như quay số điện tử trúng hàng chục ngàn bao lì xì giá trị lên đến 500.000 đồng, nhận lộc Xuân may mắn, được cấp mã số dự thưởng để tham gia quay số cuối chương trình với cơ hội trúng nhiều sổ tiết kiệm. Tổng giá trị giải thưởng quay số cuối chương trình lên đến 1 tỉ đồng.

Khi tham gia chương trình khuyến mãi gửi tiết kiệm trực tuyến hoặc tại quầy, ngoài lãi suất ưu đãi cao hơn lãi suất thông thường niêm yết, khách hàng còn được cấp thêm mã số dự thưởng nếu sử dụng thêm các sản phẩm dịch vụ như: Bảo hiểm nhân thọ FWD, Thẻ tín dụng, Gói tài khoản Combo. Qua đó, gia tăng cơ hội trúng các giải thưởng giá trị cuối chương trình.

Đặc biệt, chỉ duy nhất ngày mùng 7 Tết Âm Lịch (tức ngày 11-2), những khách hàng giao dịch sớm nhất sẽ nhận được lộc Xuân như ý "Lì xì may mắn đầu Xuân" từ Nam A Bank.

Ông Trần Ngọc Tâm, Tổng Giám đốc Nam A Bank, cho biết: "Với chương trình khuyến mãi "Cùng Nam A Bank đón Xuân Tài Lộc", Nam A Bank mong muốn tri ân và mang đến may mắn cho khách hàng bằng những giá trị cộng thêm nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi. Chúng tôi luôn đồng hành và hy vọng sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu để khách hàng an tâm tích lũy tài chính cho mình và người thân an toàn, hiệu quả. Trong thời gian tới, Nam A Bank sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi thiết thực để gia tăng giá trị cho khách hàng".

Trước đó, Nam A Bank đã thực hiện tăng lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn 6 đến 11 tháng được hưởng lãi suất lên đến 7%/năm. Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi áp dụng là 7,7%/năm. Riêng khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến sẽ được hưởng mức lãi suất lên đến 8%/năm.

Bên cạnh chương trình khuyến mãi "Cùng Nam A Bank đón Xuân Tài Lộc", Nam A Bank còn mang đến nhiều ưu đãi nổi bật cho khách hàng nhân dịp Xuân Kỷ Hợi từ nay đến ngày 31-1-2019 như: Tặng ngay 50.000 đồng cho mỗi giao dịch nhận kiều hối Western Union từ 200 USD trở lên tại Nam A Bank; Miễn phí thường niên 1 năm đầu và tặng 2 vé xem phim CGV khi mở mới thẻ tín dụng Nam A Bank JCB... Mọi thông tin chi tiết, khách hàng đến các điểm giao dịch gần nhất của Nam A Bank, truy cập website www.namabank.com.vn hoặc liên hệ Hotline 1900 6679 để được tư vấn.