Giao dịch đầu năm nhận lộc xuân phú quý từ Nam A Bank

Lì xì lấy lộc đầu năm là một trong những nét văn hóa truyền thống trong mỗi dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam. Những bao lì xì đỏ thắm chứa đựng nhiều ý nghĩa và giá trị tốt đẹp. Đó là tình cảm, sự hy vọng vào một năm mới an lành, may mắn, vạn sự như ý.

Với ý nghĩa đó, nhân dịp tân niên, Nam A Bank dành tặng nhiều lộc xuân cho khách hàng giao dịch tài chính tại Ngân hàng. Cụ thể, trong 3 ngày 27, 28 & 30-1-2023 (Tức Mùng 6, 7 & Mùng 9 Tết) những khách hàng đầu tiên giao dịch tại chi nhánh, phòng giao dịch Nam A Bank được tặng Lộc Khai Xuân trị giá 100.000 đồng. Chương trình áp dụng cho các hình thức tái tục, gửi mới sổ tiết kiệm, mở mới tài khoản thanh toán số đẹp… và phát sinh giao dịch bất kỳ từ 200.000 đồng trở lên. Ngoài ra, khách hàng thực hiện các combo giao dịch còn được tặng Lộc An Khang là mũ bảo hiểm, bộ hộp Lock & Lock hoặc tiền lì xì.

Song song đó, từ ngày 27.1 - 27.2.2023, Nam A Bank dành nhiều quà tặng cho khách hàng tuổi Mão khi phát sinh giao dịch tài chính tại quầy từ 200.000 đồng trở lên và tặng tài khoản thanh toán số đẹp đối với khách hàng mới trong giai đoạn triển khai ưu đãi này.

Chị Ngọc Hạnh (Quận 3, TP.HCM) - một trong những khách hàng giao dịch đầu tiên vào sáng mùng 6 Tết nhận được Lộc xuân may mắn từ Nam A Bank phấn khởi chia sẻ: "Ngày đầu tiên xuất hành giải quyết công việc, tôi may mắn là một trong những khách hàng đầu tiên giao dịch và nhận được lì xì của Ngân hàng. Hi vọng năm nay, cả tôi và ngân hàng đều nhận được nhiều thuận lợi, tài chính hanh thông và vạn sự may mắn".

Không chỉ dành cho khách hàng giao dịch trực tiếp, Nam A Bank dành tặng nhiều Lộc Thần Tài, Lộc May mắn… cho khách hàng giao dịch thông qua ngân hàng số. Theo đó khách hàng thực hiện thành công giao dịch các tài chính từ 200.000 đồng trở lên qua Open Banking sẽ nhận được Lộc xuân giải thưởng lên đến 4 triệu đồng. Được biết, hệ sinh thái Ngân hàng số Nam A Bank sở hữu nhiều tính năng ưu việt, thông minh. Nhờ đó giúp khách hàng thực hiện hầu hết các giao dịch với phương châm ngân hàng không nghỉ Tết.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Thông qua lộc xuân may mắn và chương trình quà tặng, ưu đãi, Nam A bank mong muốn mang đến cho khách hàng nhiều niềm vui, may mắn, tài lộc và thịnh vượng trong dịp năm mới. Đồng thời thay cho lời chúc, lời tri ân đến những khách hàng đã, đang và sẽ tin tưởng, sử dụng các dịch vụ, sản phẩm tài chính của Nam A Bank".

Dịp này, Nam A Bank còn triển khai rất nhiều ưu đãi khác nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch và tối đa hóa lợi ích cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng. Cụ thể, khách hàng mới tham gia "Mở Thẻ Nam A Bank – Đón đầy tài lộc" sẽ được tặng 1 triệu đồng khi chi tiêu đạt 5 triệu, 500.000 đồng khi chi tiêu đạt 2 triệu đồng trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

Riêng Top 10 Chủ thẻ tín dụng hiện hữu sẽ nhận ngay lì xì đến 2.023.000 đồng khi đạt tổng chi tiêu mua hàng cao nhất từ ngày 22.1- 31.1.2023 (Tức mùng 1 đến mùng 10 Tết).

Những ưu đãi này là một trong những hoạt động của chương trình "Đón Xuân Quý Mão – Rước Lộc Phú Quý" dành tặng khách hàng nhân dịp năm mới với tổng giá trị ưu đãi gần 6 tỉ đồng của Nam A Bank.