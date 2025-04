The Opus One: Tâm điểm thị trường hạng sang, đón đầu kỷ nguyên mới của khu Đông

Những dự án vừa có kết nối giao thông thuận tiện, vừa sở hữu tiện ích hạng sang và vẫn còn giữ chính sách hỗ trợ tài chính như The Opus One (Vinhomes Grand Park) trở thành "chuyến tàu cuối" với nhiều người mua, khi mặt bằng giá căn hộ tại TP HCM tăng cao.

Thị trường không còn chỗ cho sự do dự

Theo báo cáo mới nhất từ Cushman & Wakefield, quý II-2025, TP HCM sẽ đón nhận khoảng 9.500 căn hộ mở bán mới, trong đó phần lớn tiếp tục đến từ phân khúc cao cấp, với mức giá trung bình đã chạm ngưỡng 120 triệu đồng/m², tăng 28% so với quý trước và tăng 47% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức giá bình quân căn hộ cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

Với mặt bằng giá mới, nhiều nhà đầu tư quyết định chuyển hướng chiến lược. Những dự án cuối cùng vẫn giữ được vị trí trung tâm, pháp lý vững vàng, tiện ích đồng bộ và giá còn "dễ thở" trở thành hàng hiếm được săn đón.

The Opus One, tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông TP HCM, trung tâm của thành phố mới Thủ Đức là một trong số rất ít những dự án hội tụ đủ hệ tiêu chí vàng: vị trí lõi đô thị, tiện ích hiện hữu, cộng đồng văn minh và chính sách bán hàng đột phá. Chỉ từ 400 triệu đồng thanh toán ban đầu, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ hạng sang tại lõi khu Đông đang bứt tốc. Cùng với đó là ưu đãi trực tiếp từ 160 đến 280 triệu đồng tùy loại căn hộ.

Chưa kể, chủ đầu tư áp dụng chính sách thanh toán siêu giãn chia thành 16 đợt kéo dài đến tháng 3-2027. Đồng nghĩa, sau 1 năm nhận nhà khách mua mới phải trả 50% giá bán căn hộ.

Chỉ từ 400 triệu đồng thanh toán ban đầu, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ hạng sang tại The Opus One

Anh Vũ Quang Hưng, một khách hàng vừa ký hợp đồng mua căn hộ tại The Opus One, chia sẻ: "Tôi từng cho rằng phải có vài tỉ tiền mặt mới dám nghĩ đến căn hộ cao cấp giữa khu Đông. Nhưng với chính sách của The Opus One, tôi có thể tận dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư vào hàng hiếm, mà vẫn giữ được biên lợi nhuận hấp dẫn trong trung và dài hạn. Càng đáng giá hơn khi đây là dự án thuộc đại đô thị đã hình thành, có hạ tầng và tiện ích thật sự vận hành".

Vị trí chiến lược, thiết kế đẳng cấp, hạ tầng siêu kết nối

Nằm ngay trung tâm Vinhomes Grand Park - đại đô thị kiểu mẫu rộng 271 ha - The Opus One được bao quanh bởi hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp đã vận hành đồng bộ. Một cuộc sống tiện nghi, năng động được thiết lập khi trong bán kính chỉ tính từ 1-10 phút di chuyển có sự góp mặt của đầy đủ các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup. Cùng với đó là bộ sưu tập tiện ích lần đầu tại khu Đông, như công viên 36 ha, công viên giải trí Grand Park, sân golf 2 tầng 36 slots, bến du thuyền... Đây là chuẩn sống mơ ước của không ít cư dân TP HCM và sẽ ngày càng đắt giá hơn trong bối cảnh thị trường bất động sản liên tục thiết lập đỉnh mới.

The Opus One là dự án cuối cùng tại Vinhomes Grand Park, dự kiến bàn giao vào tháng 3-2026

Không gian căn hộ tại The Opus One cũng vượt khỏi tiêu chuẩn cao cấp thông thường - từ thiết kế "may đo" dành riêng cho chuẩn sống hạng sang đến hệ thống nội thất liền tường được tuyển chọn từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Cửa kính lớn chạm sàn giúp mở rộng tầm nhìn ra công viên, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, hệ tiện ích nội khu và trung tâm CBD. Điều hòa âm trần, sảnh lobby thông tầng cao hơn 7 mét cùng hệ thang máy tốc độ cao dưới 100 giây mang đến trải nghiệm vận hành đậm chất "high-end".

Quan trọng hơn, The Opus One được hậu thuẫn bởi mạng lưới hạ tầng tỉ đô đang hứa hẹn mở ra kỷ nguyên phát triển mới của khu Đông.

Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đã và đang trên đà về đích, tạo nên mạng lưới kết nối đa chiều cho khu vực: từ tuyến Metro số 1 giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm thành phố, đến Vành đai 3 - trục giao thông liên vùng quan trọng bậc nhất miền Nam sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay, sân bay Long Thành dự kiến khai thác giai đoạn 1 năm 2026 (trùng thời điểm bàn giao toàn dự án).

Bên cạnh đó, các công trình như nút giao An Phú mở rộng, nâng cấp cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến đường Lò Lu - Trường Lưu đang hoàn thiện từng ngày. Những dự án có tiện ích đồng bộ như The Opus One khi kết hợp cùng sức bật hạ tầng sẽ tạo ra kênh sinh lời kép: vừa tăng giá trị tài sản, vừa khai thác tốt dòng tiền cho thuê.

The Opus One giữ vị trí trung tâm Vinhomes Grand Park, bao quanh là hạ tầng hiện đại

Thị trường đang bước vào giai đoạn tái thiết lập mặt bằng giá. Những căn hộ cao cấp có chất lượng thật, tiện ích đã vận hành và giá bán chỉ từ 65 triệu đồng/m² như The Opus One càng trở nên khan hiếm. Với các nhà đầu tư, The Opus One không chỉ cơ hội vàng không đến lần thứ 2, mà còn là bước đi chiến lược đón đầu kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của khu Đông TP HCM.