Đất Xanh Miền Trung công bố chính sách hấp dẫn cho dự án One World Regency

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, dự án One World Regency hấp dẫn khách hàng bởi thiết kế thông minh cùng hệ thống tiện ích xanh đáp ứng không gian sống lý tưởng. Không chỉ vậy, nhà phát triển dự án là Đất Xanh Miền Trung còn tung ra chính sách bán hàng cực hấp dẫn khiến One World Regency trở thành "điểm sáng" của bất động sản phía Nam Đà Nẵng.

Hạ tầng hoàn hảo đến từng chi tiết tại One World Regency.

Chính sách hấp dẫn với cam kết lợi nhuận 15%/3 năm



Đối với sản phẩm đất nền tại One World Regency, sản phẩm có giá bán từ 2,7 tỷ - 4,3 tỷ đồng/lô với diện tích khu đất dao động từ 90m2 – 150m2. Đất Xanh Miền Trung cam kết mức lợi nhuận mua lại 7-16% trong thời gian cam kết mua lại từ 12-24 tháng. Ngoài ra, Đất Xanh Miền Trung cũng có chính sách hỗ trợ tài chính dành cho sản phẩm đất nền. Cụ thể, tỷ lệ vay vốn tối đa lên đến 50% tổng giá trị sản phẩm trong thời gian vay tối đa là 20-25 năm.

Còn đối với sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng tại dự án One World Regency, khách hàng có nguyện vọng vay ngân hàng sẽ được Đất Xanh Miền Trung hỗ trợ lãi suất cho vay 0% tối đa 9 tháng, ân hạn nợ gốc trong 12 tháng kể từ khi ngân hàng giải ngân cùng thời hạn vay tối đa lên đến 20-25 năm. Ngoài ra, nhà phát triển dự án cam kết thuê lại tối đa 3 năm với doanh thu đạt ít nhất 15%/ 3 năm trên tổng giá trị sản phẩm theo hợp đồng. Được biết, đây là chính sách thanh toán hấp dẫn nhất trong suốt thời kỳ triển khai dự án của Đất Xanh Miền Trung.

Phối cảnh phòng khách trong căn hộ 3 phòng ngủ tại biệt thự Libertas của Đất Xanh Miền Trung.

Riêng đối với các khách hàng đã từng giao dịch sản phẩm trong hệ thống của Đất Xanh Miền Trung sẽ được chiết khấu ngay từ 1-3% tương ứng với giá bán của sản phẩm đó. Đối với khách hàng thanh toán nhanh 95% giá trị sản phẩm sau 7 ngày ký phiếu yêu cầu tư vấn sẽ được chiết khấu ngay 8% đối với dòng sản phẩm đất nền và 6% đối với dòng sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng. Khách hàng thanh toán theo tiến độ được chia thành 5 đợt theo chính sách của công ty sẽ được chiết khấu 3%/sản phẩm.

Bài toán kinh doanh hiệu quả cho mô hình biệt thự

Làm một bài toán hiệu quả kinh doanh cho 1 căn biệt thự có 4 phòng ngủ, đơn giá trung bình cho thuê theo thị trường rơi vào khoảng 8 triệu/ngày, tạm tính công suất cho thuê trung bình là 60%/năm trong 3 năm đầu thì chủ nhân thu được hơn 1.728.000.000 đồng/năm. Trừ đi các khoản chi phí quản lí & vận hành, chi phí OTA... khoảng 25-30% thì lợi nhuận chủ nhân thu được khoảng 70–75%, tương đương với hơn 1.250.000.000 đồng/năm. Như vậy, với khoản tiền đầu tư khoảng 8 tỷ đồng, sau 6 năm chủ nhân mỗi căn biệt thự sẽ được thu hồi vốn, chưa tính giá trị tài sản luôn gia tăng theo thời gian.



Xu hướng đầu tư biệt thự đô thị mang lại lợi nhuận cao nhờ tiềm năng du lịch của TP. Đà Nẵng

Ngoài ra, khi mua biệt thự tại One World Regency, khách hàng còn được tặng gói dịch vụ quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao trong 2 năm. Chủ nhân của mỗi căn biệt thự xây sẵn theo kiến trúc Mỹ, Anh, Ý sẽ được tặng các mô hình công trình kiến trúc đặc trưng mạ vàng 24k như tượng Nữ thần Tự do, Tháp đồng hồ Big Ben, Tháp nghiêng Pisa… Ngoài ra, khi khách hàng có nhu cầu cho thuê lại để khai thác kinh doanh, đơn vị vận hành dự án Smart Property cam kết chia sẻ lợi nhuận khách hàng hưởng 85% từ việc khai thác cho thuê, đồng thời, được miễn phí 20 đêm nghỉ dưỡng mỗi năm tại chính căn biệt thự của khách hàng.



Du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao đang ngày càng được du khách quan tâm

Sắp tới đây, lễ giới thiệu Villa 5 sao kiểu Mỹ mang tên Libertas thuộc dự án One World Regency sẽ được tổ chức vào lúc 8h00, ngày 1/12/2019 tại Khách sạn Melia – 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các chủ nhân tương lai của One World Regency khi tham gia chương trình sẽ có cơ hội bốc thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 170 triệu đồng, bao gồm: xe máy Vespa LX125, bộ trang sức cao cấp vàng trắng đính đá Topaz 14K PNJ, trang sức cấp vàng trắng đính đá Suncut Swarovski PNJ, voucher mua hàng trị giá 3 triệu đồng cùng hàng trăm quà tặng hấp dẫn khác.