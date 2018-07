Cồi sò điệp 10 triệu đồng/kg: Món nhậu cho nhà giàu Việt

25/7/2018 548 1k

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 20% so với cùng kỳ. Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 15,9%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước