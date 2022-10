Căn hộ “vừa túi tiền” giải cơn khát nhà ở tại Long An

EHome Southgate giai đoạn 1 mang đến không gian sống chất lượng cho nhiều cư dân.

Thị trường nhiều tiềm năng

Long An hiện đang có 31 khu công nghiệp và 62 cụm công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy khoảng 91,9%. Đầu năm nay, Long An tiếp tục triển khai đầu tư 4 khu công nghiệp lớn gồm Tandoland (250 ha), Prodezi (400 ha), Tân Tập (654 ha), Lộc Giang (466 ha). Ngoài ra, Novaland cũng đang chuẩn bị công bố khu công nghiệp hơn 1.800ha tại huyện Thủ Thừa.

Số lượng khu công nghiệp tại Long An tương đương với Bình Dương và Đồng Nai. Các khu công nghiệp này tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, đồng thời kéo theo áp lực nhà ở tăng cao, nhất là tại Tân An, Bến Lức, Đức Hòa... Viễn cảnh này của Long An có thể thấy rõ khi tham khảo quá trình phát triển công nghiệp của Bình Dương. Theo các chuyên gia, đây là thị trường rộng mở cho các chủ đầu tư bất động sản có sẵn quỹ đất, nhất là trong bối cảnh giá căn hộ tại TP HCM liên tục tăng mạnh vượt quá khả năng chi trả của người dân.

Theo báo cáo cuối tháng 8 của VNDirect Research, phân khúc căn hộ trung cấp tại TP HCM đang ngày càng thu hẹp. Giá căn hộ sơ cấp tại các khu vực ngoại thành như Bình Chánh, Bình Tân đã vượt mức 2.000 USD/m2, do giá nhà ở các khu vực này đã tăng mạnh trong hai năm qua.

Thực tế, giai đoạn vừa qua, Long An đã lọt vào tầm ngắm của nhiều "ông lớn". Tuy nhiên, sản phẩm chủ yếu của thị trường này là đất nền và nhà liền thổ, chưa xuất hiện những dự án căn hộ được đầu tư chỉn chu, bài bản với giá vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu ở thực.

Hệ thống tiện ích đã vận hành ổn định của "thành phố bên sông" Waterpoint mà cư dân EHome Southgate cũng được thụ hưởng.

Nam Long là doanh nghiệp tiên phong phát triển phân khúc căn hộ "vừa túi tiền" tại Long An khi công bố dự án EHome Southgate vào năm 2021. Dự án gồm 7 block cao 12 tầng, cung cấp cho thị trường hơn 1.400 căn hộ giá từ 1 tỉ đồng/căn.

Sự xuất hiện của EHome Southgate như một làn gió mát giải "cơn khát" nhà ở của những gia đình lao động bình dân và các gia đình trẻ. Minh chứng là ngay khi công bố, toàn bộ 380 căn hộ giai đoạn 1 đã được thị trường hấp thụ. Giỏ hàng đợt 1 giai đoạn 2 mở bán tháng 8 vừa qua cũng gặt hái thành công khi toàn bộ sản phẩm tìm được chủ nhân chỉ trong vài giờ giao dịch.

Sức hút của EHome Southgate tạo cảm hứng cho nhiều chủ đầu tư lên kế hoạch phát triển dòng căn hộ "vừa túi tiền" tại Long An. Gần đây, các chủ đầu tư Vingroup, Novaland, Hưng Thịnh, Đồng Tâm, Thắng Lợi đều lần lượt công bố chủ trương triển khai dự án nhà ở giá rẻ tại Long An. Nếu các dự án được triển khai đúng kế hoạch, người dân sẽ có thêm nguồn cung đáp ứng nhu cầu an cư trong thời gian tới.

Sức hút của EHome Southgate đến từ đâu?

EHome Southgate sở hữu những lợi thế nổi bật tạo nên sức hấp dẫn lớn đối với những người đang có nhu cầu nhà ở lẫn giới đầu tư. Trong đó, sự tham gia phát triển của tập đoàn Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) và mức giá từ 1 tỉ đồng/căn khiến nhiều khách hàng không ngần ngại "chọn mặt gửi vàng" cho dự án.

Mặt khác, đây cũng là dự án sở hữu nhiều lợi thế về môi trường sống và hệ thống tiện ích chất lượng. Với lợi thế nằm trong phân khu Southgate, cửa ngõ khu đô thị Waterpoint quy mô 355ha, EHome Southgate sở hữu đến hai lớp tiện ích phong phú, đa dạng.

Ngay nội khu EHome Southgate tích hợp hàng loạt tiện ích dành riêng cho cư dân như phố đi bộ, căn hộ tầng trệt phục vụ các tiện ích thương mại dịch vụ, hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em; phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, khu cà phê, khu thể thao đa năng, khu BBQ… Hiện chủ đầu tư đã bàn giao nhà EHome Southgate giai đoạn 1 và nhiều tiện ích bắt đầu vận hành phục vụ cư dân.

Phối cảnh EHome Southgate gồm 7 block nằm ngay cửa ngõ khu đô thị Waterpoint 355ha.

Ra bên ngoài, cư dân EHome Soughgate thừa hưởng lớp tiện ích thứ hai là hệ sinh thái phục vụ nhu cầu sống - làm việc - học tập - vui chơi - mua sắm của "thành phố bên sông" Waterpoint. Nổi bật là công viên trung tâm Central Park 25ha; hệ thống Country Club 3 ha với nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện, sân bóng đá, sân tennis, hồ hơi, phòng gym; Retail Hub tổ hợp dịch vụ thương mại – giải trí – hệ thống bus nội khu và liên vùng; vịnh nước ngọt 8,6 ha; bến du thuyền... Phần lớn các tiện ích này đã đi vào hoạt động ổn định, mang đến không gian sống hiện đại, tiện nghi bậc nhất tại Long An.

Đánh giá chung tại các khu vực vùng ven TP HCM hiện nay khó tìm được dự án trong tầm giá 1 tỉ đồng/căn sở hữu hệ thống tiện ích tương tự EHome Southgate.

Theo các chuyên gia, việc khan hiếm nguồn cung lẫn nguy cơ lạm phát cao, những dự án căn hộ có giá 1 tỉ đồng ở vùng ven TP HCM tại thời điểm này cũng có thể nhanh chóng biến mất. Do vậy, EHome Southgate là một "món hời" trước khi thị trường bất động sản phục hồi và tăng trưởng trở lại.