Bất động sản Long An “hưởng lợi kép” từ vị trí cửa ngõ TP HCM

Tận dụng lợi thế vị trí cửa ngõ giao thương, những năm qua, Long An đã và đang tập trung hoàn thiện hạ tầng để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), quy hoạch tỉnh trở thành vùng đa chức năng với cấu trúc không gian đô thị - công nghiệp bền vững. Theo đó, Long An luôn nằm trong những điểm đến và lựa chọn hàng đầu của người dân cùng những nhà đầu tư bất động sản.

Hạ tầng "chắp cánh" cho vị trí cửa ngõ

Phát biểu tại hội thảo "Phát triển các mô hình đô thị và Bài toán nhà ở", Tiến sĩ Phạm Hoài Chung, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT - Bộ GTVT, khẳng định hạ tầng là "lời giải" cho bài toán quy hoạch đô thị vệ tinh của TP HCM. Với vị trí đối trọng ngay cửa ngõ TP.HCM và kết nối thành phố với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Long An đang được chú trọng đầu tư hạ tầng, phát triển hệ thống giao thông đồng bộ.

Đường Vành đai TP Tân An dài hơn 23km, rộng 33m sẽ hoàn thành sau 5 năm. Ảnh: Hoàng Nam.

Trả lời phỏng vấn trên Tạp chí Doanh nhân, ông Nguyễn Hoài Trung (Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An) cho biết 11 tuyến đường huyết mạch kết nối Long An với TP HCM đang được mở rộng, sẽ hoàn thành sau 5 năm nữa, tổng kinh phí gần 30.000 tỷ đồng. Đây là những công trình đột phá, trọng điểm giai đoạn 2020-2025, sẽ được tỉnh Long An triển khai đầu tư trong quý 1 năm nay.



Theo ông Trung, 11 tuyến đường sẽ được triển với cơ cấu vốn 61,2% từ ngân sách nhà nước (khoảng 18.308 tỷ đồng) và 38,8% vốn huy động từ các thành phần kinh tế (khoảng 11.620 tỷ đồng).

"Các công trình sẽ giúp cởi trói cho kinh tế tỉnh Long An phát triển, mang lại bộ mặt mới đồng bộ, hiện đại hơn và có tính kết nối cao giữa các huyện vùng kinh tế trọng điểm với cảng quốc tế Long An và TP.HCM", ông Trung nói.

Ngoài ra, tỉnh cũng thực hiện 3 công trình trọng điểm khác, gồm: hoàn thành đường Vành đai TP Tân An dài hơn 23 km, rộng 33 m; đường tỉnh 830E, đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT830 (đường Vành đai 4); đường tỉnh 827E, đoạn từ TP.HCM đến sông Vàm Cỏ Đông (trục động lực TP.HCM - Long An - Tiền Giang…

"Động lực" Bình Chánh chuẩn bị lên quận

Theo các chuyên gia đầu ngành, bước phát triển lên quận trong tương lai của Bình Chánh sẽ thúc đẩy kinh tế của khu vực, nhưng với BĐS thì những địa phương lân cận như Long An với quỹ đất còn rộng, giá mềm, không khí trong lành, di chuyển chưa đến 20 phút đến thành phố sẽ là vùng tăng trưởng mạnh. Đây cũng là một trong những quy luật tự nhiên trong xu thế giãn dân, được nhiều nhà đầu tư hướng đến.

Vị trí cửa ngõ tạo lợi thế cho "đại đô thị vệ tinh"

Với việc đẩy mạnh đô thị hóa tại và hạ tầng, Long An đang đón "sóng" đầu tư của nhiều ông lớn BĐS và hàng hoạt dự án ấn tượng. Điển hình là sự xuất hiện "đại đô thị vệ tinh" The Sol City của Thắng Lợi Group. Dự án vừa có buổi giới thiệu chính thức dự án vào ngày 10-1 tại TP.HCM với sự tham gia của hơn 1.500 chuyên gia kinh doanh, đối tác và khách hàng. Tại sự kiện, hơn 80% khách hàng đã đăng ký tìm hiểu dự án và đầu tư trong thời gian đến.

Tọa lạc ngay cửa ngõ của khu công nghiệp Hải Sơn, tiếp giáp huyện Bình Chánh, Sol City sở hữu nhiều tiềm năng tăng trưởng. Với quy mô hơn 103ha, dự án có vị trí kết nối 360 độ trực tiếp vành đai 3, 4, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A, Metro 3A, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Cao tốc TP.HCM - Trung Lương…

Đại đô thị The Sol City đang sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi về vị trí kết nối.

Từ đây, cư dân ra khỏi dự án là đến ngay chợ Hưng Long, chợ Bình Chánh và chỉ mất 10 phút đến chợ Bình Điền, 18 phút đến bến xe miền Tây, 22 phút đến chợ Lớn, 28 phút đến chợ Bến Thành, 40 phút di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất.



Không chỉ có vị trí cửa ngõ thuận lợi, The Sol City thu hút khách hàng bởi thế đất hình chữ nhật thuộc hành Mộc trong 5 ngũ hành Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Trong phong thủy, hành Mộc đại diện cho sức sống, con người và sự phát triển, ngoài ra còn là hình ảnh của sao Văn Xương – đại diện cho văn nhân, sự giáo dục, đạo đức. Ở phía Tây Bắc khu đất là dòng nước chảy (kênh Hốc Hữu Thượng) - hình thế lý tưởng bởi Thanh Long thuộc hành Mộc, Thủy sinh Mộc sinh trợ cho toàn cục, có thể tận dụng lợi thế này để áp dụng nhiều phương pháp kích hoạt tài lộc.

Tham gia buổi giới thiệu sản phẩm The Sol City, anh Phạm Anh (Quận 7, TP.HCM) cho biết vị trí là một trong những yếu tố hàng đầu mang đến tiềm năng sinh lời lớn của dự án này. Cụ thể, nhà đầu tư này nhận định The Sol City đang sở 4 yếu tố chiến lược gồm cửa ngõ của khu công nghiệp Hải Sơn, liền kề Bình Chánh và là cửa ngõ của TP.HCM, bên cạnh dòng chảy của Hồ tự nhiên Hữu Thượng và ngay cạnh Cao tốc Bến Lức – Long Thành có khả năng kết nối với các khu vực lân cận.

Theo chia sẻ từ đại diện Thắng Lợi, hiện The Sol City đang được triển khai thi công chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tiến hành khởi công phân khu The Sol Center với 975 sản phẩm gồm: 199 nhà phố vườn & sông Sol River, 99 nhà phố thương mại shophouse Sol Center, 44 biệt thự Sonata Villa, 633 nền nhà phố & nền shophouse.