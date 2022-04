ACB săn tìm hơn 1.000 ứng viên tài năng

Thông qua chương trình "Đối tác sự nghiệp - Cùng ACB khẳng định vị thế", ACB mong muốn tìm kiếm và hợp tác với hơn 1.000 bạn trẻ là nhân tài trong các lĩnh vực kinh doanh, phát triển khách hàng, công nghệ thông tin... hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, phát triển lâu dài cùng ACB.



Chương trình "Đối tác sự nghiệp" 2022 hướng đến là đội ngũ nhân sự trẻ có kinh nghiệm, đang khao khát tìm kiếm sự khẳng định bản thân và mong muốn nâng cao năng lực trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chương trình mở ra hơn 1.000 cơ hội làm việc tại các vị trí như chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, khách hàng ưu tiên… trên toàn hệ thống gồm các Chi nhánh/Phòng giao dịch và Hội sở của ACB.

Trở thành "Đối tác sự nghiệp" của ACB, các bạn sẽ được học hỏi và trải nghiệm tinh thần làm việc "WORK:LIVE:LEARN" vốn là nền tảng cho sự thăng tiến trong nghề nghiệp cho mỗi thành viên tại ngân hàng. Người lao động được tạo điều kiện để cân bằng giữa cuộc sống và công việc, đồng thời luôn khuyến khích tư duy cầu tiến, nắm bắt các cơ hội phát triển cùng nhau để trở thành những chuyên gia và người dẫn đầu.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để thu hút nhân tài trên mọi miền Tổ quốc, chương trình mở rộng phạm vi tìm kiếm, đa dạng kinh nghiệm làm việc, không giới hạn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bên cạnh đó, quy trình tuyển dụng được ACB thực hiện online giúp các bạn ứng viên nhanh chóng tiếp cận các vị trí phù hợp tại http://www.acbjobs.com.vn/.

"Ba lần liên tiếp nhận giải thưởng "Best companies to work for in Asia" - Nơi làm việc tốt nhất châu Á do tạp chí HR Asia bình chọn cho thấy, ACB không chỉ muốn xác lập vị thế dẫn đầu trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà còn là nơi những người xuất sắc có thể thực hiện ước mơ, được sáng tạo và đóng góp trong một văn hóa năng động, hòa nhập và cởi mở" - ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc ACB, nói.