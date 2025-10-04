Điểm đến hấp dẫn
04/10/2025 23:02

Vinpearl Golf Léman - biểu tượng golf mới tại TP HCM chính thức khai trương

Ngày 4-10-2025, Vinpearl Golf Léman - tuyệt tác sân golf 36 hố với thiết kế độc bản cùng hệ tiện ích chuẩn 5 sao chính thức ra mắt tại Củ Chi (TP HCM)

Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển hệ thống sân golf chuẩn quốc tế của Vinpearl Golf, và mở ra một điểm hẹn lý tưởng cho cộng đồng golfer kết nối, tranh tài đỉnh cao và tận hưởng phong cách sống thượng lưu ngay cửa ngõ thành phố.

Chỉ cách trung tâm TP HCM khoảng một giờ di chuyển, Vinpearl Golf Léman "ẩn mình" giữa miền sông nước xanh mát, yên bình của Củ Chi. Với diện tích hơn 200 ha, sân được quy hoạch thành hai sân Bắc - Nam với 36 hố golf tiêu chuẩn quốc tế với tổng chiều dài gần 7.700 yards, được xếp vào nhóm những sân dài và chiến lược bậc nhất châu Á.

Điểm nhấn đặc biệt làm nên sức hút của Vinpearl Golf Léman chính là thiết kế độc bản theo phong cách Riparian Habitat, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp sông nước bản địa, hòa quyện với kiến trúc sân giàu tính chiến thuật. Mỗi hố golf đều mang dấu ấn riêng, khơi gợi cảm hứng sáng tạo đồng thời thử thách kỹ năng và tư duy chiến thuật của golfer. Đặc biệt, bộ tứ huyền thoại Dell - Biarritz - Redan - Volcano được tái hiện sống động, trở thành dấu ấn biểu tượng mà bất kỳ tay golf nào cũng khao khát chinh phục.

Thiết kế sân được nâng tầm bởi hơn 200 bẫy cát chiến lược, fairway uốn lượn mềm mại và hệ thống green được xử lý tinh tế tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa thách thức. Xen kẽ là hồ nước xanh biếc và đồi cát trắng, biến mỗi vòng đấu thành một hành trình cảm xúc, nơi golfer thăng hoa trong từng cú đánh.

Không chỉ dừng lại ở sân golf, Vinpearl Golf Léman còn kiến tạo một hệ sinh thái tiện ích 5 sao trọn vẹn: Clubhouse sang trọng, Pro-shop cao cấp quy tụ thương hiệu golf hàng đầu thế giới, cùng nhà hàng tinh tế mang dấu ấn Léman. Đặc biệt, trung tâm hội nghị gần 700 chỗ trở thành điểm hẹn lý tưởng cho giới doanh nhân và cộng đồng golfer, sẵn sàng phục vụ những giải đấu chuyên nghiệp, hội nghị MICE, lễ ra mắt sản phẩm hay sự kiện kết nối quy mô lớn.

Với quy mô đồng bộ và thiết kế độc đáo, Vinpearl Golf Léman khẳng định vị thế biểu tượng golf mới của TP HCM - một điểm hẹn chuẩn mực, xứng tầm mang đến trải nghiệm đỉnh cao cho cộng đồng golfer. Trong giai đoạn đầu, Sân Bắc 18 hố chính thức đi vào hoạt động, mở ra "đấu trường xanh" với những thử thách thú vị chỉ có tại Léman. Nơi đây gây ấn tượng bởi không gian khoáng đạt giữa thiên nhiên sông nước, nơi golfer thăng hoa trong từng cú đánh và tái tạo nguồn năng lượng xanh dồi dào - đối lập với nhịp sống đô thị náo nhiệt.

Bà Nguyễn Thu Phương - Giám đốc Vận hành Vinpearl khu vực miền Nam - cho biết: "Vinpearl Golf Léman được đầu tư đồng bộ với cơ sở vật chất hiện đại, thiết kế độc bản và quy mô nằm trong nhóm chiến lược bậc nhất châu Á. Chúng tôi tin tưởng nơi đây sẽ nhanh chóng trở thành điểm hẹn của các giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế golf Việt Nam trên bản đồ thế giới".

Việc ra mắt Vinpearl Golf Léman không chỉ bổ sung một sân golf tiêu chuẩn quốc tế tại TP HCM, mang đến cho cộng đồng golfer không gian trải nghiệm toàn diện, nơi thể thao gắn kết cùng phong cách sống tinh hoa, mà còn đánh dấu một bước tiến chiến lược trong hành trình đưa Việt Nam vươn lên trở thành điểm đến golf hàng đầu khu vực, sánh vai cùng những thiên đường golf danh tiếng của châu Á.

VỀ VINPEARL GOLF:

Vinpearl Golf là thương hiệu quản lý và vận hành sân golf hàng đầu Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Vinpearl, hiện sở hữu 6 sân golf tiêu chuẩn quốc tế với thiết kế từ 18 đến 36 hố. Lợi thế đặc biệt của Vinpearl Golf đến từ việc nằm trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí - khám phá hàng đầu Việt Nam, cùng sự hợp tác với các kiến trúc sư danh tiếng thế giới. Mỗi sân đều mang dấu ấn chiến lược độc đáo, hài hòa cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, trở thành điểm hẹn lý tưởng để cộng đồng golfer thỏa sức chinh phục, trải nghiệm và kết nối.

Bên cạnh 5 sân tại Việt Nam (Hải Phòng, Nam Hội An, Nha Trang, Phú Quốc và Củ Chi - TP HCM), Vinpearl Golf còn đánh dấu bước tiến quốc tế với việc quản lý vận hành Cape Wickham Golf Links tại Tasmania, Úc - một trong những sân golf đẹp nhất thế giới.

Nhân dịp khai trương Vinpearl Golf Léman, sân giới thiệu mức phí trải nghiệm chỉ từ 2.550.000 đồng/vòng 18 hố (bao gồm phí sân, caddie và 1⁄2 xe điện).

Đặc biệt, từ ngày 5 đến 31-10-2025, golfer đăng ký sớm tham dự giải đấu sẽ nhận gói đặc quyền ưu đãi chỉ từ 2.350.000 đồng/khách, bao gồm: phí sân, phí caddie, 1⁄2 xe điện, set ăn trưa, set tiệc Gala và nhiều quyền lợi độc quyền dành riêng cho Ban Tổ chức và Nhà tài trợ.

Thông tin chi tiết: https://vinpearl.com/vi/vinpearl-golf-leman


An Mai
từ khóa : phong cách sống, tiêu chuẩn quốc tế
