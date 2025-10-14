Villa Compound mặt biển nội đô Nha Trang: Đầu tư an toàn, bền vững

Khi lõi đô thị dần đạt ngưỡng bão hòa, quỹ đất ven biển tại trung tâm cạn kiệt, các dự án có xu hướng phát triển độc lập. Một số đi theo hướng quần thể quy mô lớn, cách xa trung tâm, cũng có dự án đặt ở lõi đô thị, với mật độ xây dựng khu lân cận cao, rời xa biển và tính riêng tư hạn chế.

La Tiên Villa sở hữu vị thế tựa sơn nghênh vịnh trong quần thể đô thị 44 ha đã hiện hữu

Trong khi đó, Bắc Nha Trang với diện tích 94 km² và dân số gần 100.000 người, đang được quy hoạch trở thành cực tăng trưởng chiến lược mới, mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm biên lợi nhuận dài hạn.

Sự khác biệt từ vị trí

Trước bối cảnh đó, La Tiên Villa ra đời như tái định nghĩa lại bất động sản (BĐS) dòng tiền tại Nha Trang. Với thế đất "tựa sơn - nghênh vịnh", La Tiên Villa được phát triển theo mô hình compound khép kín, nằm trực diện biển và bên trong quần thể đô thị 44ha đã hiện hữu. Chính vị trí này giúp dự án trở thành tài sản vừa khan hiếm, vừa có giá trị tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Thiết kế của La Tiên Villa giải quyết bài toán khai thác cho thuê. Mô hình multi-key với 3 – 4 chìa khóa riêng biệt cho phép một villa tách thành nhiều không gian lưu trú, có thể cho thuê toàn bộ hoặc từng phần.

Theo ghi nhận, chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2025, ngành Du lịch Khánh Hòa đón hơn 14,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 16,5% so với cùng kỳ, đạt 89,9% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,3 triệu lượt, tăng 18,7% và đạt 79,8% kế hoạch; khách nội địa hơn 9,8 triệu lượt, tăng 15,6% và đạt 95,2% kế hoạch. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 56.540 tỉ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 85,1% kế hoạch năm 2025.

Với lợi thế ven biển, lưu lượng dồi dào và mức chi lý tưởng này giúp La Tiên Villa không phụ thuộc mùa vụ, bảo đảm dòng tiền đều đặn, ổn định và an toàn.

Mới đây, La Tiên Leasing - đơn vị khai thác chuyên biệt được ra mắt với nhiệm vụ khai thác cho thuê theo uỷ thác từ chủ sở hữu, bảo đảm mỗi căn villa được vận hành tối đa công suất. Ước tính, với khoảng 70% công suất, thu nhập thụ động từ việc cho thuê có thể lên đến 160 triệu đồng/tháng, và dự kiến đạt tới hơn 1,9 tỉ đồng/năm.

Loạt thương hiệu bảo chứng cho đẳng cấp quốc tế

La Tiên Villa được đồng phát triển bởi KDI Holdings và Masterise Homes – nhà phát triển BĐS hàng hiệu đẳng cấp quốc tế. Trong vai trò đồng phát triển, Masterise Homes sẽ cùng KDI Holdings định hình ý tưởng kiến trúc, định hướng lựa chọn vật liệu các hạng mục bàn giao đến tư vấn thiết kế hệ tiện ích toàn diện, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng vượt trội với giá trị bền vững.

Đặc biệt, bến du thuyền hạng sang ngay thềm nhà – biểu tượng của BĐS triệu đô siêu hiếm – còn mở ra tiềm năng khai thác thương mại, kết nối dòng khách quốc tế chất lượng cao. Theo thị trường quốc tế, BĐS bến du thuyền thường có biên lợi nhuận tăng giá hơn 20-30% so với các dự án gần biển thông thường.

Với hệ tiện ích quốc tế 5* đã vận hành, như chuỗi nhà hàng Hispania, Shibui, Natura, và dịch vụ "hoàng gia Tây Ban Nha" tại Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel, La Tiên Villa vừa bảo đảm hiệu suất khai thác, vừa gia tăng giá trị dài hạn cho nhà đầu tư.

Nhà hát Đó

Song song đó, La Tiên Villa còn có một lối đi khác biệt: kiến tạo đô thị văn hóa - nghệ thuật bên bờ vịnh. Những công trình biểu tượng như Nhà hát Đó, Quảng trường Trống Đồng, Công viên Vạn San Đảo, Bảo tàng Ngọc Trai đã và đang thành hình, trở thành niềm tự hào của người dân Bắc Nha Trang. Đó cũng là "sân khấu" cho các show diễn nghệ thuật truyền thống đương đại và tầm cỡ quốc tế như Rối Mơ, Chum Show, La Tiên Show: The Cội - được báo chí quốc tế gọi tên và hàng triệu du khách check-in, thưởng thức.

Giá trị của La Tiên Villa không chỉ nằm ở kiến trúc hay tiện ích, mà ở sự bền vững được vun đắp bởi văn hóa và một đô thị sống động, sáng đèn quanh năm. Đây không chỉ là tài sản an cư, mà là lựa chọn đầu tư thông minh và an tâm về dòng tiền, vừa khẳng định gu sống, vừa đồng hành bảo tồn "di sản" bên vịnh.