Viettel Construction triển khai mục tiêu phủ 3.321 công trình trên toàn quốc

Thị trường xây dựng dân dụng bước vào giai đoạn chuyển dịch

Trong những năm gần đây, sự phát triển của hạ tầng giao thông liên vùng đang tạo ra những thay đổi rõ rệt đến tốc độ xây dựng tại các khu vực ngoài trung tâm. Nhiều địa phương, đặc biệt là các đô thị vệ tinh và khu dân cư mới, ghi nhận nhu cầu xây dựng và cải tạo nhà ở gia tăng nhanh chóng.

Hạ tầng giao thông liên vùng đang thúc đẩy nhu cầu xây dựng bùng nổ tại các khu dân cư mới.

Song song với đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường giúp hình thành các địa bàn quản lý tập trung hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch và phát triển không gian dân cư theo hướng đồng bộ.

Nếu trước đây, việc xây nhà thường dựa vào kinh nghiệm cá nhân hoặc các mối quan hệ quen biết, thì hiện nay, xu hướng lựa chọn các đơn vị cung cấp xây dựng trọn gói đang ngày càng rõ nét. Khi nhu cầu không chỉ dừng lại ở việc "có nhà để ở", mà hướng tới quy trình xây dựng minh bạch, gia chủ có thể kiểm soát.

Dù vậy, thị trường xây dựng dân dụng tại địa phương vẫn mang tính phân mảnh, thiếu các mô hình có thể triển khai đồng bộ. Phần lớn công trình được thực hiện theo từng trường hợp riêng lẻ, dẫn đến sự chênh lệch về chất lượng và khó kiểm soát tổng thể.

Trong bối cảnh đó, thách thức không nằm ở việc có thêm nhà thầu, mà ở việc hình thành quy trình có thể áp dụng lặp lại trên diện rộng, đảm bảo tính nhất quán về chất lượng và trải nghiệm. Điều này đòi hỏi không chỉ năng lực thi công, mà còn là khả năng tổ chức triển khai theo hệ thống, ứng dụng công nghệ giúp kiểm soát chất lượng và chi phí.

Chiến lược phủ công trình tại 3.321 xã/phường của Viettel Construction

Ông Đặng Văn Chung - Phó Tổng Giám đốc Viettel Construction cho biết "Mục tiêu phủ 3.321 ngôi nhà không chỉ là kế hoạch kinh doanh, mà xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng hiện nay. Việc bắt đầu từ một công trình tại từng địa bàn là cách hiệu quả nhất để người dân trực tiếp quan sát và trải nghiệm, từ đó thúc đẩy thị trường xây dựng theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn".

Chiến lược phủ công trình tại 3.321 xã/phường của Viettel Construction

Từ một công trình ban đầu, mô hình được thiết kế để tạo hiệu ứng lan tỏa trong cùng khu vực. Khi niềm tin được thiết lập, việc tiếp cận các khách hàng tiếp theo trở nên thuận lợi hơn, cho phép doanh nghiệp mở rộng theo chiều sâu thay vì phụ thuộc vào việc tìm kiếm thị trường mới. Chiến lược phù hợp với đặc thù của xây dựng dân dụng, nơi quyết định của khách hàng chịu ảnh hưởng lớn từ trải nghiệm thực tế và sự tham chiếu trong cộng đồng.

"Mỗi xã/phường một ngôi nhà" là chiến lược tiếp cận thị trường mang tính hệ thống của Viettel Construction. Khi mỗi xã/phường có một công trình hiện hữu để quan sát và đánh giá, quyết định của khách hàng không còn phụ thuộc vào quảng bá hay cam kết, mà dựa trên trải nghiệm thực tế.

Viettel Construction: Hiện thực mục tiêu bằng ứng dụng công nghệ và năng lực vận hành

Để mô hình "mỗi xã, phường một ngôi nhà" có thể triển khai trên diện rộng, yếu tố then chốt nằm ở khả năng chuẩn hóa. Viettel Construction tập trung xây dựng quy trình từ khảo sát, thiết kế đến thi công, nhằm đảm bảo các công trình tại nhiều địa phương khác nhau vẫn đạt tiêu chuẩn tương đồng. Đặc biệt, Viettel Construction ứng dụng yếu tố công nghệ vào các công cụ quản trị số giúp tối ưu quy trình vận hành.

Trong xây dựng, một sai lệch nhỏ có thể kéo theo sai lệch của toàn bộ công trình. Vì vậy, Viettel Construction tiếp cận thị trường bằng tư duy vận hành chính xác. Thông qua hệ thống công nghệ, các yếu tố như tiến độ, vật tư, nhật ký công trình được theo dõi liên tục, giúp việc quản lý không phụ thuộc hoàn toàn vào từng công trường riêng lẻ.

Bằng việc ứng dụng công nghệ và năng lực vận hành, Viettel Construction không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư, mà còn có thể tạo ra những thay đổi trong cách tổ chức xây dựng dân dụng tại nhiều địa phương theo hướng đồng bộ, minh bạch, phù hợp với xu hướng phát triển dài hạn lĩnh vực xây dựng.