Muốn giảm dấu chân carbon, hãy chọn bay Vietjet

Tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" do Báo Thanh Niên tổ chức hồi cuối tuần đã quy tụ chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thảo luận về giải pháp chung tay xây dựng lộ trình xanh cho tương lai, lan tỏa thông điệp hành động để cải thiện chất lượng sống.

Tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" diễn ra vào sáng 22-8

Theo TS. Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, giao thông là nguồn phát thải số một tại các đô thị lớn. Chỉ riêng TP HCM có khoảng 9 triệu xe máy và 1 triệu ô tô, trong khi Hà Nội có hơn 7 triệu xe máy và 800.000 ô tô. Lượng phương tiện cũ kỹ thải ra bụi mịn PM2.5 ngày càng tăng, khiến "mùa ô nhiễm" dường như đã trở thành mùa thứ năm của thành phố. Ông nhấn mạnh: "Không khí sạch không tự đến, mà phải đến từ hành động quyết liệt mỗi ngày."

Không chỉ đường bộ, hàng không cũng đứng trước áp lực giảm phát thải trong bối cảnh toàn cầu hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Những chia sẻ của ông Tô Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Vietjet tại tọa đàm đã mang đến góc nhìn rõ ràng hơn về hành trình bay xanh của hãng hàng không Vietjet và cả ngành hàng không Việt Nam.

Ông Tô Việt Thắng chia sẻ: "Phát triển bền vững luôn là ưu tiên hàng đầu của Vietjet." Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet đã công bố báo cáo ESG và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như cơ chế bù trừ carbon thông qua tín chỉ, trồng rừng, đầu tư năng lượng tái tạo; tối ưu công nghệ khai thác, rửa động cơ định kỳ, ứng dụng AI trong vận hành khai thác để tối ưu chi phí, nhiên liệu. Nhờ đó, mỗi hành khách trên chuyến bay Vietjet giảm được trung bình 38% khí thải so với dòng máy bay cũ.

Ông Tô Việt Thắng, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Vietjet đã mang đến góc nhìn rõ ràng hơn về hành trình bay xanh của hãng hàng không Vietjet

"Theo thống kê, mỗi ghế bay 1km thải ra 50 gram CO2. Đội tàu bay của Vietjet hiện đại, tối ưu hóa trong hoạt động khai thác của mình. Phi công phải bay làm sao để giảm phát thải tối ưu nhất, người lập kế hoạch bay làm sao bay ngắn nhất, phương thức bay hiệu quả nhất, làm sao cho máy bay nhẹ nhất, thường xuyên rửa động cơ… Những năm gần đây, công ty còn sử dụng vật phẩm thân thiện môi trường trên máy bay. Vì thế, hành khách muốn giảm dấu chân carbon của mình, chọn Vietjet sẽ có dấu chân ít nhất", ông Thắng chia sẻ.

Ông Tô Việt Thắng khẳng định: "Hành khách muốn giảm dấu chân carbon của mình, chọn Vietjet sẽ có dấu chân ít nhất"

Hãng hàng không Vietjet còn nghiên cứu và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) – có khả năng giảm đến 80% lượng phát thải CO₂. Năm 2024, Vietjet đã thực hiện thành công các chuyến bay đầu tiên tra nạp SAF tại Việt Nam và bay đến Australia và Hàn Quốc. Ngay trong tháng 8, hãng đã ký kết hợp tác tiêu thụ SAF được phối trộn tại Việt Nam để đưa SAF vào sử dụng trên các chuyến bay thường lệ của mình, một bước tiến mới trong hành trình sản xuất và tiêu thụ SAF tại Việt Nam.

Những cam kết xanh, phát triển bền vững mà ngành hàng không nói chung, Vietjet nói riêng đang góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi xanh, là động lực cho cả nền kinh tế chuyển đổi. Khi doanh nghiệp dám tiên phong công nghệ, đầu tư bền vững và cộng đồng cùng chung tay, thách thức môi trường sẽ biến thành cơ hội phát triển cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Nguyễn Đông Phong, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết, khí thải gây ô nhiễm môi trường hiện nay gồm có khí phát thải tại chỗ, khí trong sản xuất kinh doanh và phát thải liên quan đến khí nhà kính. Trong đó, khí nhà kính là vấn đề chung toàn cầu, còn khí phát thải tại chỗ là câu chuyện của mỗi người. Lãnh đạo Cục Đăng kiểm khẳng định quá trình chuyển sang nhiên liệu xanh sạch không phát thải hiện còn nhiều khó khăn, trở ngại.

"Thế giới đã chuyển đổi, chúng ta đi sau phải tận dụng và thu hẹp khoảng cách. Quá trình này chắc chắn có sự đánh đổi, có lợi hơn thì mới làm. Theo tôi, trong ngắn hạn thì khó khăn nhưng về lâu dài lợi ích sẽ lớn hơn rất nhiều. Khi kinh tế tăng trưởng, đất nước phát triển, thu nhập tăng lên thì vấn đề sức khỏe, môi trường xanh sạch, đẹp là điều cần được chú trọng. Ở thời điểm hiện nay, chuyển đổi xanh là cơ hội "vàng", nếu bàn càng lâu thì càng mất thời gian, mất cơ hội", ông Nguyễn Đông Phong nhấn mạnh.

Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển công nghệ phát thải thấp, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, phát triển kinh tế carbon thấp và ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu Net Zero là rất nhiều những việc cần làm để hướng đến một tương lai xanh, bền vững cho tất cả. Các diễn giả tại Tọa đàm đã cùng trao đổi và hiến kế để hành trình chuyển đổi, phát triển ấy diễn ra nhanh hơn và sạch hơn, mang tới lợi ích cho người dân và cả nền kinh tế.