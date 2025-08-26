Với các đường bay kết nối Singapore với Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, tổng số chuyến bay kết nối Việt Nam và "Đảo quốc Sư tử" của Vietjet sẽ tăng lên 42 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Vietjet dành tặng khách hàng chương trình khuyến mãi giá vé chỉ từ 0 đồng

Phú Quốc là một trong những thiên đường du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng của Việt Nam, cuốn hút du khách với Bãi Sao hoang sơ, những con sóng rì rào tại Bãi Trường sôi động và bờ cát trắng mịn như kem ở Bãi Khem. Hòn đảo còn lưu giữ rừng nguyên sinh hùng vĩ, những làng chài yên bình cùng nhiều di tích lịch sử giá trị. Trong khi đó, Singapore là trung tâm tài chính – thương mại sầm uất hàng đầu thế giới, đầy hấp dẫn với các tín đồ du lịch mua sắm.

Nhân dịp này, Vietjet cũng dành tặng chương trình khuyến mãi giá vé chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trong thời gian từ 28-8 đến 23h00 ngày 30-08-2025 tại www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air. Thời gian bay từ 1-10-2025 đến 27-5-2026.

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Chi tiết xem tại đây