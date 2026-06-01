Tài chính Mirae Asset và cuộc đua xây dựng niềm tin số

Những con số được công bố tại chương trình "Ngày tài chính số 2026" cho thấy thanh toán số không còn đơn thuần là xu hướng công nghệ, mà đang dần trở thành nền tảng vận hành của nền kinh tế số.

Cùng với sự phổ biến của thanh toán số, hành vi người dùng cũng dần thay đổi. Nếu trước đây khách hàng ưu tiên tốc độ tiếp cận khoản vay, thì hiện nay các yếu tố như tính minh bạch, khả năng kiểm soát thông tin và mức độ an toàn khi giao dịch trực tuyến ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Xu hướng này cũng khiến nhiều tổ chức tài chính không chỉ tập trung vào việc tối ưu tốc độ xử lý hồ sơ, mà còn chú trọng nâng cao trải nghiệm số, tính minh bạch và khả năng tạo dựng niềm tin với khách hàng. Đây cũng là hướng đi được Tài chính Mirae Asset theo đuổi trong quá trình chuyển đổi số hoạt động tài chính tiêu dùng.

Trong đó, doanh nghiệp phát triển nền tảng số My Finance nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện nhiều tác vụ trực tuyến như đăng ký khoản vay, quản lý hợp đồng, theo dõi lịch thanh toán hay thanh toán trả góp. Tính đến tháng 3-2026, ứng dụng này ghi nhận hơn 4,6 triệu người dùng và được kết nối với hơn 10 cổng thanh toán, ví điện tử phổ biến.

Tài chính Mirae Asset cũng triển khai thêm kênh tiếp nhận và xử lý hồ sơ vay trên nền tảng số EVO Money hợp tác với đối tác Trusting Social, cho phép khách hàng đăng ký vay trực tuyến với mức độ số hóa cao. Giải pháp bổ sung này giúp đơn giản hóa thủ tục và tiếp tục mở rộng khả năng phục vụ đến nhiều nhóm khách hàng, bao gồm cả những khu vực chưa thuận tiện tiếp cận điểm giao dịch truyền thống.

Đáng chú ý, cùng với tốc độ phát triển của tài chính số, vấn đề bảo mật dữ liệu đang trở thành một trong những tiêu chí được người dùng quan tâm hàng đầu.

Tại chương trình "Ngày tài chính số 2026", đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết mục tiêu hiện nay không chỉ dừng ở thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính theo hướng minh bạch, an toàn và hiệu quả hơn.

Trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, nơi lượng lớn dữ liệu khách hàng được xử lý mỗi ngày, khả năng bảo vệ thông tin và kiểm soát rủi ro ngày càng trở thành yếu tố quan trọng để duy trì niềm tin của người dùng trên môi trường số.

Tài chính Mirae Asset cho biết doanh nghiệp đang đầu tư đồng thời vào hạ tầng công nghệ và các giải pháp bảo mật nhằm đảm bảo an toàn cho các giao dịch trực tuyến. Một số giải pháp bảo mật được triển khai gồm xác thực đa lớp, mã hóa dữ liệu, hệ thống tường lửa, cơ chế kiểm soát truy cập và nhiều giải pháp công nghệ phục vụ giám sát, quản lý và bảo vệ dữ liệu cũng đang tiếp tục được hoàn thiện.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, doanh nghiệp cũng duy trì việc truyền thông các kênh thông tin chính thức nhằm hỗ trợ khách hàng nhận diện đúng nền tảng giao dịch của doanh nghiệp và hạn chế nguy cơ giả mạo thương hiệu.

Doanh nghiệp chia sẻ, các hoạt động tư vấn và đăng ký vay hợp pháp chỉ được triển khai thông qua kênh chính thức và không thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình hỗ trợ khách hàng đăng ký vay.

Giai đoạn tiếp theo của tài chính số sẽ không còn là cuộc đua riêng về tốc độ hay công nghệ, mà là năng lực xây dựng hệ sinh thái tài chính an toàn, minh bạch và đủ tin cậy để người dùng sẵn sàng sử dụng lâu dài trong đời sống hằng ngày. Với Tài chính Mirae Asset, việc tiếp tục đầu tư vào nền tảng công nghệ và các giải pháp bảo mật cũng được xem là một phần trong định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.